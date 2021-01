5 éléments essentiels pour rouler l’hiver en quad

Ce n’est pas parce que l’hiver est arrivé qu’on doit remiser le VTT ou le VCC au garage pour la saison. Ces machines sont tout simplement trop amusantes à rouler dans la neige, alors ne gaspillez pas ces belles opportunités de plaisir. Et ce n’est pas important si la motoneige sert moins, n’est-ce pas ? Allons rouler ! Mais ça demande un minimum de préparation pour le faire de la bonne manière. Vous avez besoin des bons équipements pour vous et votre machine si vous voulez vivre une expérience hivernale amusante. Voici cinq choses dont vous avez besoin pour passer un bon moment sur les sentiers cet hiver.

Un casque d’hiver

Ne sortez jamais sur les sentiers sans un casque approprié. Vous ne pourrez pas vous amuser si vous n’avez plus tous vos morceaux pour en profiter, et se cogner la tête contre un arbre à grande vitesse est une mauvaise façon d’arrêter de vous amuser. Vous ne nous verrez jamais rouler sans casque et pendant les mois d’hiver, c’est important d’avoir le bon type de casque. Lorsqu’il fait chaud, un joli casque ventilé vous aidera à garder la tête au frais, mais pendant les mois d’hiver, cela peut entraîner de graves blessures causées par des engelures. Un casque d’hiver approprié aide non seulement à garder votre tête en sécurité et bien au chaud, mais aidera également à obtenir une vision optimale en évitant que la buée se forme sur la visière. Vous pouvez opter pour un casque de style motoneige ou simplement « hiverniser » votre casque habituel en vous procurant un déflecteur d’haleine du fabricant et en fermant les évents avec le kit approprié. Ensuite, vous aurez besoin d’une cagoule et de bonnes lunettes d’hiver. Vous prendrez soin de vous procurer des lunettes à lentilles double pour réduire la buée et avec une mousse pour le visage plus épaisse pour aider à protéger votre peau du froid.

Équipement de randonnée d’hiver

Un bon équipement de neige est facile à obtenir car vous pouvez tout simplement utiliser des trucs de motoneige. Une bonne veste de randonnée d’hiver a une queue plus longue pour empêcher la neige de remonter dans le dos. Les pantalons de neige garderont le bas du corps couvert et les bretelles l’empêcheront de glisser pendant que vous roulez. Choisir des bottes est également assez facile. Si vous êtes dans un VCC, optez pour une botte plus décontractée, comme quelque chose que vous utiliseriez pour vous promener à pied. Si vous ne pouvez pas conduire votre camion avec ces bottes vous ne pourrez pas plus le faire avec votre RZR. Pour les amateurs de VTT, des bottes plus rigides, comme celles que vous porteriez sur une motoneige, sont meilleures car elles vous offrent le soutien et la protection nécessaires pour vous lever et vous déplacer sur la machine. Les gants sont le choix le plus difficile à faire concernant l’équipement d’hiver. Nous n’aimons pas utiliser des gants trop épais avec un VTT, car ils peuvent causer des crampes aux mains. Vous perdez également une certaine dextérité. Nous roulons souvent avec un gant plus mince et une protection supplémentaire.

Poignées chauffantes

Les poignées chauffantes sont le meilleur moyen d’éviter d’avoir les mains froides et de devoir porter des gants épais. Vous devrez peut-être les installer vous-même, mais vous pouvez nous croire lorsque nous disons que cela en vaut vraiment la peine. Vous pouvez également ajouter un chauffe-pouce pour l’accélérateur du VTT, pour aider à garder votre pouce bien au chaud. C’est aussi une bonne idée de rajouter un ensemble de protège-mains pour bloquer le vent. Si vous roulez beaucoup, opter pour un carénage complet est un excellent moyen d’ajouter un bon coupe-vent pour la majeure partie du haut de votre corps. Plusieurs fabricants offrent des machines dans une version spéciale pour la conduite d’hiver. Celles-ci sont livrées avec des poignées chauffantes et certaines ont aussi des carénages complets installés par le concessionnaire. Ajoutez un siège chauffant, qui est une autre option possible, et vous aurez un véhicule confortable même pendant les froids les plus mordants de l’hiver.

Pare-brise et cabines

Pour les amateurs de VCC, vous voudrez au moins un pare-brise pour la conduite hivernale. Une cabine complète est évidemment encore mieux car elle vous offre une meilleure protection contre les éléments. Même la machine la plus sportive est disponible avec une cabine complète. Plusieurs cabines sont aussi équipées du chauffage. Certains modèles, comme le Polaris Northstar Edition, ont tout ce dont vous avez besoin pour profiter de l’hiver, avec une cabine complète, le chauffage, le dégivrage et plus encore.

Kit de sécurité de base pour l’hiver

Vous devriez toujours rouler avec des outils de base, peu importe le moment de l’année. Mais en hiver, il y a quelques petites choses additionnelles que vous devriez emporter avec vous à chaque sortie, au cas où vous seriez coincé et que vous deviez passer beaucoup de temps hors de la machine. Ce kit devrait inclure du matériel pour allumer un feu, y compris un moyen de fabriquer du bois d’allumage, des allumettes, du papier, etc. Vous devriez également emporter une lampe de poche, très utile après la tombée de la nuit et c’est aussi un moyen de signaler pour demander de l’aide. Vous pouvez également inclure des fusées éclairantes ou un réflecteur. C’est aussi une bonne chose d’avoir avec vous une bonne et longue sangle de remorquage et une petite pelle compacte pour enlever de la neige si vous êtes coincé. C’est également une bonne idée d’emporter des aliments riches en calories, pour refaire le plein d’énergie et vous aider à rester actif si vous restez bloqué pendant une longue période. Un kit simple comme celui-ci peut vous aider à rentrer chez vous plus facilement après une aventure hivernale.