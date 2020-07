Can-Am technologie Smart-Shox

Valcourt, Québec, Canada, 30 juin 2020 – BRP (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) et sa gamme de véhicules hors route Can-Am sont sur une lancée et conserve leur avance pour le segment performance dans l’univers du hors route. Mais ne prenant pas ce succès pour acquis, tant pour le sur route que pour le hors route, Can-Am se prépare à repousser davantage les limites avec le lancement de la technologie Smart-Shox, offerte sur le tant attendu Can-Am Maverick X3 X rs Turbo RR 2021.

La technologie Smart-Shox offre une suspension entièrement autoréglable, une première dans l’industrie, qui assure une performance, un contrôle et un confort supérieur. Il s’agit de la seule suspension de l’industrie qui contrôle à la fois la compression et le rebond pour une précision inégalée, offrant le meilleur roulement et la meilleure tenue de route, et ce, peu importe le terrain ou les conditions. Encore mieux? Le réglage des amortisseurs est maintenant chose du passé. Les conducteurs peuvent désormais dominer en appuyant simplement sur un bouton.

« Que vous soyez un professionnel ou simplement un utilisateur de fin de semaine, cette technologie vous fera bénéficier d’une conduite améliorée, » a mentionné Casey Currie, champion du Rallye Dakar 2020 au volant du Can-Am Maverick X3. « Smart-Shox fait partie de ces innovations révolutionnaires qui m’apportent le sourire aux lèvres sachant que je disposerai d’un avantage concurrentiel inégalé sur tout le reste. Avec Smart-Shox, le Maverick X3 colle au sol d’une manière que je ne l’avais jamais vu auparavant. J’ai vraiment très hâte de pouvoir courser. »

La technologie de suspension semi-active Smart-Shox offre trois avantages importants :

1. Performance améliorée

Le système surveille constamment la position des roues et la vitesse pour un meilleur filtrage et amortissement des chocs, agissant aussi bien sur la compression que sur le rebond. Il s’agit du seul système de l’industrie offrant un rebond, en plus d’avoir le délai de réaction de valve le plus rapide de l’industrie – Smart-Shox peut passer de pleine souplesse à entièrement ferme en un incroyable temps moyen de dix-sept millisecondes (0,017 s).

Qu’est-ce que cela signifie? Un suivi accru de la surface du sol pour une traction améliorée. Meilleurs départs. Plus de confort sur les terrains accidentés. Et la sensation d’être réellement connecté au sol pendant que d’autres véhicules s’efforcent de suivre.

2. Meilleur contrôle

La technologie Smart-Shox règle la suspension automatiquement en temps réel, améliorant la stabilité du véhicule et offrant un excellent contrôle et une maniabilité incomparable dans les virages. Elle réduit le rebondissement avant et arrière tout en minimisant les mouvements de carrosserie, s’ajustant systématiquement à tout type de terrain suivant la sélection d’un mode de conduite : Confort, Sport ou Sport+.

Pourquoi cela devrait vous intéresser? La stabilité grandement améliorée signifie une haute performance en toute confiance.

3. Plus de confort

La technologie Smart-Shox est synonyme de performance et de confort maximal, permettant à la fois les avantages de l’amortissement souple et ferme simultanément, à chaque roue, et ce, instantanément. Même l’anti-talonnage et l’anti-débattement sont intégrés dans le calibrage automatique.

Pourquoi est-ce important? Aucune expertise nécessaire : il suffit de monter à bord, conduire et profiter de tous les avantages pendant que le système s’occupe de tout. Cela signifie aussi moins de contraintes mécaniques et un impact réduit sur les principales composantes. De plus, la qualité de conduite améliorée réduit la fatigue du conducteur, ce qui signifie que vous n’avez nul besoin de réflexion pour prolonger vos journées d’excursion.

Disponible en concession dès l’automne, ces éléments font du Can-Am Maverick X3 X rs Turbo RR 2021 ce qu’il y a de mieux en matière de performance dans la gamme Can-Am Maverick, en plus de permettre à tous d’y trouver son compte. De deux à quatre places, et du modèle d’entrée

de gamme RS au nouveau modèle haut de gamme X rs avec Smart-Shox, toute la gamme est fabriquée spécifiquement pour la haute performance.

Pour plus de détails techniques et les caractéristiques des produits, ainsi que des renseignements sur la gamme complète des véhicules Can-Am hors route de l’année modèle 2021, consultez le site can-am.brp.com/off-road/

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l’industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d’ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et vêtements spécialisés afin d’améliorer pleinement l’expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d’oeuvre mondiale compte environ 12 600 personnes ingénieuses et motivées.