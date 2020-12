Can-Am termine une année de courses record en 2020

Valcourt, Québec, Canada, 17 décembre 2020 – BRP (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) a vu les pilotes de Can-Am hors route établir de nouvelles normes de performance pour les véhicules côte à côte cette année. Alors que 2020 approche de la ligne d’arrivée, l’entreprise regarde dans son rétroviseur et célèbre une année record sur les pistes de course du monde entier. Et, tout aussi important, elle reconnaît ce que toutes ces victoires signifient pour ceux qui aspirent au summum de l’exaltation hors route.

« 2020 a été une année incroyable pour les courses de véhicules Can-Am hors route », a déclaré Bernard Guy, vice-président principal, Stratégie globale des produits BRP. « Les résultats parlent d’eux-mêmes. Et tout comme les constructeurs automobiles impliqués dans la F1 ou la NASCAR, la course est un marqueur essentiel pour notre innovation produit. Nous observons et testons la dynamique et les performances des véhicules dans les conditions les plus difficiles, puis nous prenons cette même formule gagnante et l’appliquons à toute notre gamme, qu’elle soit utilisée sur la piste, pour le travail ou pendant une sortie avec les amis et la famille ».

Un nombre impressionnant de podiums

- Publicité -

Cette année, les catégories de courses de véhicules de production côte à côte Turbo ont été dominées par le Can-Am Maverick X3 et son équipe de pilotes professionnels et amateurs. Du célèbre Rallye Dakar en janvier au Championnat SCORE Pro UTV en décembre, et bien d’autres encore, le Can-Am Maverick X3 a fait entrer un groupe de pilotes très divers dans le cercle des vainqueurs, marquant l’histoire au passage.

Faits saillants autour du monde:

Casey Currie et son copilote Sean Berriman sont devenus les premiers Américains à remporter le Rallye Dakar sur un véhicule à quatre roues. Ils ont parcouru plus de 7 500 km exténuants en 12 jours, démontrant en chemin les incroyables performances, la robustesse et la fiabilité du Maverick X3.

Hunter Miller a remporté l’Ultra4 King of the Hammers, menant le Maverick X3 sur le podium dans une course surnommée « la course tout-terrain d’un jour la plus difficile au monde » – ce qui n’est pas exagéré.

Phil Blurton a remporté le championnat Best in the Desert de la saison

Matt Burroughs a remporté le championnat SCORE de la saison

Corry Weller a remporté le Lucas Oil Off Road Racing Series de la saison

Toby Price a remporté le Goondiwindi 400, une course éreintante de 400 km en Australie

Denisio Casarini Filho et Ivo Renato Mayer ont remporté le Rallye des Sertões au Brésil

Le pilote de Can-Am Maverick, Casey Currie, a raflé la première place dans la catégorie côte à côte lors du célèbre Rallye Dakar en janvier, marquant la troisième année consécutive où un véhicule tout-terrain Can-Am franchit en premier la ligne d’arrivée de la course « la plus difficile au monde ». ©BRP 2020

Pour se mesurer à des concurrents de classe mondiale – et les battre – les pilotes de véhicules Can-Am commencent exactement de la même façon qu’un conducteur régulier : avec un Can-Am Maverick X3 de série.

« Le développement de nos véhicules se fait à partir du conducteur, afin de créer des machines adaptées à leurs besoins variés », explique Jean-François Leclerc, chef de service, Compétitions, BRP. « Le fait que le Maverick X3 puisse obtenir des résultats aussi étonnants sur les pistes les plus difficiles du monde signifie qu’il est conçu pour surmonter tous les défis que peuvent lui lancer les conducteurs réguliers ».

- Publicité -

Les personnes à la recherche d’un véhicule capable d’affronter les terrains les plus difficiles, les panoramas les plus reculés et les sentiers les plus excitants peuvent compter sur les véhicules gagnants des courses hors route les plus difficiles au monde. Les courses qui ont lieu presque toutes les fins de semaine démontrent la solidité et la flexibilité étonnantes du Maverick X3. Que les conducteurs recherchent des sensations fortes dans les rochers ou dans la boue, ou que les propriétaires de terres aient besoin d’un véhicule capable de travailler aussi fort qu’eux, ils peuvent le faire en toute confiance grâce à un véhicule Can-Am construit pour surmonter les conditions les plus difficiles.





Can-Am a le bon véhicule, la bonne pièce et les bons accessoires pour répondre à toutes vos exigences et attentes. Pour obtenir plus de détails techniques et de spécifications de produits, ainsi que des informations sur la gamme complète de véhicules MY21 Can-Am hors route, visitez le site https://can-am.brp.com/off-road/ca/fr/.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès se base sur 75 ans d’ingéniosité et une attention portée au client qui ne faiblit pas. Notre gamme de produits de pointes comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers et hors route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. Nous concevons également notre propre gamme dédiée de pièces, d’accessoires et de vêtements afin d’améliorer votre expérience de pilotage globale.