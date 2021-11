CFMOTO Canada lance le concours C’est votre FORCE : gagnez un UFORCE 600 2022

- Publicité - Annoncez avec nous

Posséder un véhicule utilitaire à la fois puissant, agile et robuste est un excellent moyen de joindre l’utile à l’agréable. CFMOTO Canada offre à tous les amateurs de quad la chance de gagner le tout nouveau UFORCE 600.

Cabine redessinée, tenue de route précise, rayon de braquage plus courte et nouveau look attrayant, le nouveau modèle de CFMOTO possèdent toutes les qualités pour en faire un partenaire de travail indispensable ou le compagnon pour une promenade de plaisir!

Tentez votre chance et participez au concours!

Participez au concours

La date limite pour participer au concours est le 15 décembre à 16h (HE). Le tirage aura lieu le 17 décembre à 14h (HE).

Conditions pour participer au concours :

Aucun achat requis

Pour les résidents canadiens qui ont atteint l’âge de la majorité et détenant un permis de conduire valide seulement

Consultez les règlements du concours

Pour plus d’informations, consultez le site Internet de CFMOTO ou suivez notre page Facebook!