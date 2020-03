CFMOTO Canada présente ses nouveaux modèles et sa vision 2020

C’est dans le site exceptionnel de l’hôtel Sacacomie, en Mauricie, que l’équipe de CFMOTO Canada a accueilli un groupe de médias spécialisés afin de leur présenter les nouveaux modèles 2020 et de partager avec eux la vision de CFMOTO.

- Publicité -



Parmi les nouveautés de cette année, on retrouve le CFORCE 1000 et le tout nouveau CFORCE 600, disponible en version une place et « touring » (2 places), lancé sur le marché canadien en ce début d’année.

CFMOTO avait déplacé pour l’occasion une flotte de plus de 10 véhicules différents sur le site. Ce fut une occasion unique pour les médias présents d’effectuer des essais de chaque véhicule et de réaliser en même temps plusieurs capsules vidéo dans la même journée.

La vision de CFMOTO Canada

Les médias présents ont profité de l’occasion pour discuter avec plusieurs membres de l’équipe de CFMOTO mais plus particulièrement avec Rodolphe Arenales, le directeur général et Vincent Bourque Veilleux, le responsable du développement produit.

Les journalistes présents ont questionné M. Arenales sur sa vision pour l’entreprise : « Nous sommes une entreprise qui grandit très vite et nous avons des ventes qui progressent très rapidement. Nous nous préparons à une nouvelle vague de croissance avec l’arrivée de plusieurs nouveaux modèles et une flotte se modernisant à chaque année, a-t-il relaté en citant l’exemple de l’interface Bluetooth disponible sur le CFORCE 600 2020. Nous avons dorénavant une vision plus portée vers la vente au détail ce qui inclut une amélioration de notre réseau de distribution et le soutien constant à nos concessionnaires en générant de plus en plus de visites chez eux ».

- Publicité -



Quant à Vincent Bourque Veilleux, il a pris le temps nécessaire avec chaque média pour bien décrire les véhicules avec leurs spécifications techniques, leurs équipements de séries et leur utilité. L’intérêt était surtout porté sur le CFORCE 600, le tout dernier venu dans la famille de CFMOTO.

« Le CFORCE 600 attire l’œil rapidement grâce à un tout nouveau design. Ses lignes sont futuristes et avant-gardistes. Il offre un excellent rendement avec une bonne puissance, possède une transmission CV-TECH (100% canadienne) tout en étant très confortable. Côté équipement, c’est la marque de commerce de CFMOTO : les véhicules sont très bien équipés. Pour le CFORCE 600 nous avons, un treuil de 3000 livres, des clignotants, un klaxon, des protèges-mains et des jantes en aluminium et bien entendu notre garantie de 5 ans, unique sur le marché », a expliqué Vincent Veilleux.

Une expérience à répéter

CFMOTO Canada entend répéter l’expérience dans un avenir proche. Pour les médias, il s’agit d’une excellente occasion de maximiser le temps et de réaliser du contenu médias rapidement dans un décor unique. Aussi, ce contexte amical permet de développer des liens avec les membres de la direction et l’équipe marketing de CFMOTO.