CFMOTO ZFORCE 950

SAINT-BENOÎT-LABRE, Québec – 3 août 2020 – Il était attendu depuis fort longtemps alors le voici, le tout nouveau ZFORCE 950, un véhicule au look unique qui fera tourner bien des têtes dans les sentiers de véhicule de sports récréatifs au Canada. Le ZFORCE 950 est le résultat du souci constant d’innovation à la fois esthétique et technique caractérisant bien CFMOTO.

Ce nouveau modèle se démarque dans la famille des véhicules de CFMOTO par son allure sport et son design avant-gardiste qui éveillera la curiosité chez les amateurs de côte à côte. L’utilisateur profitera du tout nouveau mode sport afin d’obtenir davantage de puissance et atteindre une vitesse de pointe désirée plus rapidement lors du démarrage!

Le ZFORCE 950 se caractérise par :

• Transmission à variation continue de CV-Tech-IBC

• Suspension arrière QUADLINK avec amortisseurs ajustables

• Phares RIDEVISION aux DEL avec clignotants intégrés

• Tableau de bord Pulse TFT à affichage coloré avec indicateur Bluetooth

• Treuil de 3500 lbs

• Jantes en aluminium

Le ZFORCE 950 est disponible dans les couleurs gris fantôme et argent mercure. Que ce soit pour partir seul ou à deux, il sera le compagnon de route idéal pour de mémorables randonnées! Il est en vente chez tous les concessionnaires de CFMOTO Canada participants à partir de 18 999 $.

Treuil, toit et demi-portes inclus

CFMOTO Canada se distingue sur le marché par la multitude d’équipements et de commodités inclus avec les véhicules dès son achat. Chez le ZFORCE 950, un treuil de 3500 lbs, un toit, des demi-portes, et des miroirs latéraux sont inclus dans le prix ce qui représente une valeur ajoutée de plus de 1700 $.

Unique garantie de 5 ans de l’industrie

Comme pour tous ses modèles, CFMOTO Canada offre une garantie unique de 5 ans limitée comprenant 12 mois de garantie limitée du manufacturier ainsi que 48 mois de garantie limitée du groupe motopropulseur.

Fondé en 1989, CFMOTO conçoit et fabrique des véhicules de sports récréatifs. Sa capacité de production annuelle est de 800 000 moteurs et 600 000 véhicules distribués dans plus de 70 pays.

Pour plus d’informations consultez: www.cfmoto.ca