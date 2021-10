Concours CFMOTO Canada : Remise du prix

- Publicité - Annoncez avec nous

Le 30 septembre dernier, CFMOTO Canada a fait un heureux en remettant à Emmanuel Landry, de Carleton-sur-mer, un CFORCE 1000 Overland. En direct du concessionnaire CFMOTO Fox Marine Sport de Gaspé, Emmanuel a pris possession de son véhicule en compagnie de sa compagne Véronique.

M. Landry avait en effet remporté le concours à l’échelle nationale Gagnez un CFORCE 1000 Overland, organisé par CFMOTO Canada en collaboration avec Raven Média. Le tirage a eu lieu le 10 août dernier.

CFORCE 1000 Overland 2021 est le tout dernier venu dans la famille des véhicules récréatifs de CFMOTO Canada. Comprenant notamment un siège passager, un pare-brise intégré, des pare chocs avant et arrière ainsi que deux coffres détachables, il se démarque de tous les autres VTT de sa catégorie par la multitude d’accessoires inclus à l’achat.

Le couple heureux a profité de cette journée pour sillonner les sentiers magnifiques de la région de la Gaspésie à bord de leur nouveau véhicule CFMOTO en compagnie des membres de l’équipe de Fox Marine Sport ainsi que ceux de CFMOTO Canada et de Raven Média.

À propos de CFMOTO Canada

Fondé en 1989, CFMOTO conçoit et fabrique des véhicules de sports récréatifs. Sa capacité de production annuelle est de 800 000 moteurs et 600 000 véhicules distribués dans plus de 70 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet de CFMOTO à CFMOTO.ca et suivez CFMOTO Canada sur Facebook et Instagram!