Honda Pioneer 1000 2022 en versions Trail et Forest

Mars 29, 2022 — MARKHAM (Ontario)

Le Pioneer 700 de milieu de gamme est également reconduit pour une nouvelle année modèle

Honda dévoile aujourd’hui une grande partie de sa gamme de véhicules côte à côte Pioneer, incluant le Pioneer 1000 utilitaire et récréatif qui a été perfectionné, de même que le Pioneer 700 de milieu de gamme qui est reconduit. Veuillez prendre note que l’annonce concernant le Pioneer 520 a été faite en novembre 2021.

PIONEER 1000

Le Pioneer 1000 optimise la capacité de « travailler sans relâche et de s’amuser tout autant ». Reconnu pour sa polyvalence remarquable, ce modèle offre des performances exceptionnelles dans un large éventail d’utilisations. Cela étant dit, certains clients ont une idée beaucoup plus arrêtée de ce que doit être un véhicule côte à côte (VCC) utilitaire et récréatif, préférant un véhicule spécialisé pour un certain type d’expérience de conduite. C’est pour cette raison que Honda a perfectionné sa gamme de VCC phares pour la nouvelle année modèle, en ajoutant des versions conçues sur mesure, destinées à des applications spécialisées. Pour 2022, le nouveau Pioneer 1000 à 5 places, en versions Trail et Forest, procurera aux propriétaires des expériences enrichissantes dans le cadre de leurs applications spécifiques.

Pour la nouvelle année modèle, Honda a apporté plusieurs améliorations à la plateforme Pioneer 1000 déjà très compétente :

Plus de puissance : Grâce à une révision du calage des soupapes et à la mise à jour du réglage du corps du papillon, la série Pioneer 1000 profite d’une plus grande puissance à moyen et à haut régimes, pour une accélération améliorée et une capacité de remorquage accrue. Les dimensions du ventilateur de refroidissement ont également été augmentées en conséquence.

Mises à jour de la transmission : Les rapports d'engrenages de la série Pioneer 1000 ont été actualisés afin de prendre en charge la puissance accrue, et certaines modifications ont été apportées pour réduire les contrecoups et améliorer le passage des rapports.

Plus de rangement : Sur les versions Pioneer Trail, Forest et Deluxe, l'ouverture de l'espace de rangement sous le siège a été agrandie, ce qui permet de ranger et d'accéder aux objets plus facilement. De plus, un nouvel espace de rangement très pratique a été ajouté sous la planche de bord, avec des filets permettant de sécuriser le contenu.

Porte-gobelets : Les porte-gobelets situés sur la planche de bord de tous les Pioneer 1000 ont été redessinés, afin d'être compatibles avec des tasses de la taille d'un gobelet jusqu'à 30 onces. Des porte-bouteilles sont également présents dans toutes les portières (y compris les portières arrière sur les versions à cinq places).

Nouveaux filets de portières : Tous les Pioneer 1000 sont maintenant dotés de filets de portières et d'une structure de fixation simplifiée, avec un maillage plus fin procurant une meilleure visibilité.

Connecteur d'accessoires précâblé : Pour tous les Pioneer 1000, un panneau précâblé est fourni sous le capot, afin de simplifier l'installation d'accessoires électroniques Honda d'origine ou du marché des pièces de rechange.

Panneau d'interrupteur de planche de bord : Pour simplifier l'installation d'accessoires électroniques, des interrupteurs précâblés sont également intégrés à la planche de bord de tous les Pioneer 1000, à l'exception du modèle à 3 places à direction assistée électrique (EPS). Sur toutes les versions, incluant le modèle à 3 places EPS, des interrupteurs vierges non câblés sont intégrés à la planche de bord pour permettre l'installation d'accessoires additionnels.

Prise d'alimentation électrique dans la caisse : Les versions Forest et Deluxe du Pioneer 1000 à 5 places sont maintenant équipées d'une prise d'alimentation électrique pratique de 12 volts dans la caisse, permettant l'utilisation d'appareils électroniques comme des glacières, phares de travail, réchauds, pulvérisateurs, compresseurs d'air et plus encore.

Treuil : Les versions Forest et Trail du Pioneer 1000 à 5 places sont équipées de série d'un treuil permettant de déplacer des obstacles et d'assurer la tranquillité d'esprit lors de conditions difficiles.

Nouvelle instrumentation : Les Pioneer 1000 ont maintenant un nouveau tableau de bord ayant un style plus moderne. De nouvelles fonctions incluent un indicateur d'embrayage et la tension de la batterie.

Rétroviseur : La version Trail du Pioneer 1000 à 5 places est dotée d'un rétroviseur de série, monté sur la tubulure du système de protection en cas de renversement. Toutes les autres versions du Pioneer 1000 possèdent un support de rétroviseur préinstallé, pour l'installation facile de cet accessoire.

Éclairage ambiant/de caisse : Les versions Forest et Trail du Pioneer 1000 à 5 places possèdent maintenant un nouvel éclairage intérieur qui illumine le plancher. Remarque : Les versions Deluxe du Pioneer 1000 à 5 places et à 3 places EPS possèdent un endroit prédécoupé, afin de permettre l'installation facile de l'accessoire. Pour trouver un équipement dans des conditions de faible luminosité, par exemple pour choisir un leurre pour la pêche, la version Forest du Pioneer 1000 à 5 places est dotée de deux lampes d'éclairage de caisse. Remarque : Toutes les autres versions ont un endroit prédécoupé pour l'installation de l'éclairage de caisse.

Jantes : Toutes les versions sont maintenant équipées de jantes de 14 pouces noires en aluminium avec découpure argentée pour la version Trail, noires en aluminium pour les versions Forest et Deluxe, et en acier pour la version à 3 places EPS. Les pneus OTR Dirt Master sont de série.

Habitacle bien protégé : Pour tous les Pioneer 1000, plusieurs mesures ont été prises afin d'optimiser la protection du conducteur et des passagers de la chaleur du moteur, des débris extérieurs et de l'eau.

Style : Tous les Pioneer 1000 possèdent une nouvelle calandre et un nouveau bouclier, de même que de nouveaux graphismes. Le logo de l'aile Honda des Produits sport motorisés est maintenant situé au centre du volant.



PIONEER 1000 à 5 places, version TRAIL

Pour les passionnés de véhicules côte à côte utilitaires et récréatifs qui apprécient une expérience de conduite sportive, comme dans les sections rapides de sentiers ou pour les randonnées d’exploration au milieu de nulle part, le Pioneer 1000 à 5 places en version Trail répond à leurs attentes. La version Trail préconise le confort et la commodité avec des amortisseurs Fox QS3, des jantes en aluminium avec découpure argentée, un rétroviseur de série pour bien voir les autres conducteurs, une prise d’alimentation électrique dans la caisse, de même que plusieurs autres caractéristiques pour le plaisir en plein air. Pour toutes les versions utilisant la plateforme Pioneer 1000, les améliorations apportées incluent une plus grande puissance, une transmission automatique à double embrayage avec des changements de rapports plus doux, l’ajout de rangement et de porte-gobelets, des filets de portières améliorés, un nouveau tableau de bord, une intégration plus facile des accessoires et plus encore.

PIONEER 1000 à 5 places, version FOREST

Certains propriétaires de véhicules côte à côte utilitaires et récréatifs utilisent principalement leur véhicule pour d’autres passions, comme celle d’amener leurs amis à un lieu de pêche secret en zone forestière, ou de faire une expédition d’aventure en montagnes escarpées. Le Pioneer 1000 en version Forest est équipé de caractéristiques comme un treuil, des jantes noires en aluminium, deux lampes d’éclairage de caisse pour permettre de trouver de l’équipement dans des conditions de faible luminosité, de même qu’une prise d’alimentation pour brancher des appareils électriques dans la caisse. La suspension arrière à mise à niveau automatique s’adapte aux variations de charge, comme lorsqu’un chevreuil et son panache à huit pointes fait doubler le poids de la cargaison pour le retour au camion.

PIONEER 1000 à 5 places, version DELUXE

Alors que certains propriétaires optent pour un usage spécialisé, d’autres privilégient la polyvalence. Honda continue d’adhérer à la philosophie « travailler sans relâche et s’amuser tout autant » intrinsèque à la plateforme du Pioneer 1000. Pour cette raison, le polyvalent Pioneer 1000 à 5 places en version Deluxe est équipé d’amortisseurs KYB, dotés de ressorts à double seuil à l’avant et de ressorts à triple seuil à l’arrière, et d’une suspension arrière à mise à niveau automatique.

PIONEER 1000 à 3 places avec direction assistée électrique (EPS)

Lorsque le rapport qualité-prix est le principal critère d’achat, nul besoin de chercher plus loin que le Pioneer 1000 à 3 places EPS. Profitant des améliorations faites à toute les versions de la plateforme comme la puissance accrue, les mises à jour de la transmission, les porte-gobelets, le nouveau tableau de bord, les filets de portières et plus encore, ces véhicules sont dotés de jantes de 14 pouces en acier.

PIONEER 700

PIONEER 700 DELUXE

Le Pioneer 700 Deluxe de milieu de gamme est tout à fait approprié lorsque l’équilibre entre les dimensions et les capacités doit être optimal. Très polyvalent, ce VCC à moteur monocylindre à quatre temps de 675 cm3 a été conçu tant pour le travail que pour les loisirs. Le Pioneer 700 Deluxe est proposé en configurations à deux ou à quatre places et présente des plastiques peints, des jantes en aluminium, une direction assistée électrique (EPS) et des ressorts de suspension de couleur assortie. Il permet également aux conducteurs de passer du mode de changement de rapports automatique au mode manuel.

