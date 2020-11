Honda Pioneer 520 2021

Markham (Ontario) — Le 2 novembre 2020 – Mises à jour du modèle : Le Pioneer 520 2021 est une évolution du Pioneer 500, le véhicule Honda côte à côte compact et polyvalent. Ce VCC polyvalent comporte de nombreuses améliorations, dont un moteur de 518 cm3 plus puissant, une suspension améliorée, de même qu’une caisse inclinable pratique et compatible avec les accessoires Honda Pro Connect.

- Publicité -

1. Introduction

Les activités de plein air sont plus simples et plus plaisantes avec les outils appropriés. Que ce soit pour l’agriculture d’agrément ou pour partir à l’aventure, peu d’outils sont plus appropriés que ce véhicule côte à côte polyvalent qui offre la combinaison idéale de puissance et de manœuvrabilité. Cela décrit parfaitement le Pioneer 520 2021 qui, lorsque comparé au populaire Pioneer 500, son prédécesseur, propose un moteur plus puissant et plus d’options pour transporter le matériel – la combinaison parfaite entre amener les outils de jardinage ou se rendre à son coin de pêche favori.

La polyvalence du Pioneer 520 rehausse les capacités utilitaires et pratiques de ce véhicule côte à côte grâce au moteur de 518 cm3, plus puissant, à la suspension améliorée et à la caisse inclinable pratique et compatible avec les accessoires Honda Pro-Connect. Au final, on retrouve la même excellente ergo nomie et fiabilité, de même qu’une performance globale rehaussée, pour une satisfaction encore plus grande pour tous les clients. Peu importe si ces clients sont de fervents utilisateurs de VCC, des ache teurs qui passent d’un VTT à un VCC, ou des travailleurs qui recherchent un outil pour les aider à effectuer leurs tâches, ce produit répond aux demandes d’une vaste clientèle.

2. Aperçu du modèle

La famille de véhicules côte à côte polyvalents Honda Pioneer a toujours été synonyme de plaisir, de robustesse, de performance et de fiabilité; tous des attraits du Pioneer 500. Présenté en 2015, l’année suivant le lancement du Pioneer 700 de milieu de gamme et une année avant celle du produit phare, le Pioneer 1000, le plus petit VCC Honda était un véhicule parfait pour les travaux au ranch ou à la ferme, le tout dans un format compact. Ce modèle ne prenait pas beaucoup de place dans un garage ou dans une remise. Sa largeur de 50 pouces lui permettait d’être transporté dans la caisse d’une camionnette

pleine grandeur et d’être conduit sur des sentiers récréatifs ayant des restrictions de largeur, générale ment réservés aux VTT. Le Pioneer 500 s’est rapidement valu la réputation d’être un VCC compact, fiable et abordable, plaisant à conduire, et d’une excellente qualité. Cette réputation s’est même conso lidée en 2017, avec l’introduction d’une transmission à 5 rapports innovante, incluant les modes de passage de rapports automatique et manuel.

- Publicité -

Pour 2021, le nouveau Pioneer 520 représente une évolution du Pioneer 500 qui inclut la nouvelle caisse inclinable, le moteur de 518 cm3 plus puissant, et la suspension améliorée. Ce sont d’excellentes nouvelles pour tous, des propriétaires de ferme d’agrément aux passionnés de plein air.

3. Caractéristiques principales

3.1 Châssis et suspension

• Nouvelle caisse inclinable d’une capacité de charge de 204 kg/450 lb, compatible avec les accessoires Honda Pro-Connect

• Largeur de 50 pouces inchangée

• Capacité d’amortissement améliorée sur suspension à double bras triangulaire • Pneus tout-terrain plus durables

Le changement le plus remarquable pour le Pioneer 520 est l’ajout de la caisse inclinable d’une capacité de charge de 204 kg/450 lb, permettant une plus grande utilité. Les dimensions à l’intérieur de la caisse sont de 25,9 pouces de long par 38,7 pouces de large et de 9,8 pouces de haut. Honda a également intégré beaucoup de fonctionnalités, comme les arêtes circulaires estampées pour des sceaux de 20 litres, des arêtes pour faciliter le positionnement de caisses à lait, des fentes au centre pour insérer une division en contreplaqué, et 5 points d’arrimage en « D » pour sécuriser les charges en place. Il y a même des porte-gobelets intégrés sur la surface interne du hayon.

De plus, le Pioneer 520 est compatible avec les accessoires Pro-Connect; 10 fixations autour de la caisse permettent, sans outil, le raccord rapide de ces accessoires, incluant les boîtes de rangement, les rails de caisse et les supports pour scie mécanique, ce qui améliore l’aspect pratique et la polyva lence. Au total, 41 accessoires sont actuellement offerts et certains sont même interchangeables avec d’autres VTT et VCC Honda compatibles avec les accessoires Pro-Connect. Par exemple; le porte bagages de caisse, les boîtes de rangement, les supports pour scie mécanique, et plus encore.

La largeur du véhicule de 50 pouces était une caractéristique appréciée du Pioneer 500 et pour cette raison, elle est reconduite sur le Pioneer 520. C’est un élément de conception distinctif qui s’avère très populaire auprès des clients. Les dimensions compactes font en sorte que le Pioneer 520 peut être utilisé sur tous les sentiers de VTT publics, ce qui maximise la polyvalence du véhicule. Il est même possible de le transporter dans la caisse d’une camionnette pleine grandeur.

- Publicité -

La plupart des dimensions du Pioneer 520 sont identiques à celles du Pioneer 500. La longueur hors tout de 105 pouces est plus longue de 2,4 pouces, mais l’empattement reste identique à 73 pouces. Le débattement de la suspension avant est de 14,7 cm/5,8 pouces et celui de la suspension arrière est de 15 cm/5,9 pouces. La garde au sol est de 8,5 pouces, parfait pour les manœuvres sur des terrains accidentés ou difficiles.

Les ingénieurs Honda ont également amélioré l’amortissement, pour un meilleur contrôle et un confort accru. La conception moderne de la suspension à l’avant et à l’arrière utilise une double triangulation; la hauteur de la suspension arrière est réglable en précontrainte, pour tenir compte des conditions de charge.

Les nouveaux pneus tout-terrain de 24 pouces, soit 24 x 8-12 à l’avant et 24 x 10-12 à l’arrière, sont plus durables. Ils sont montés sur quatre jantes d’un diamètre de 12 pouces. Cette configuration permet d’optimiser l’équilibre entre la traction, le mouvement aisé du guidon et la maniabilité en espace restreint. Les freins avant utilisent deux étriers hydrauliques et des disques de frein de 200 mm, tandis que le frein arrière utilise un étrier hydraulique et un disque de frein de 170 mm —une combinaison qui procure une grande force de freinage.

3.2 Moteur et transmission

• Puissant moteur de 518 cm3 à injection de carburant, monté longitudinalement • Puissance et couple améliorés à bas et à moyen régime

• Meilleur emplacement du boîtier de filtre à air et de la batterie pour faciliter l’entre tien

• Nouvelle cartographie perfectionnée permettant de réduire les à-coups et d’amélio rer le rythme des changements de rapports

Le Pioneer 520 est alimenté par le moteur à quatre temps de 518 cm3 à injection de carburant éprouvé du VTT Rubicon 2021, mis au point pour une application spécifique aux VCC. Ce moteur a un alésage de 96,0 mm et une course de 71,5 mm, soit un alésage plus grand de 4 mm que celui du moteur de 475 cm3 qui équipe le Pioneer 500. Par conséquent, il développe une puissance et un couple améliorés à bas et à moyen régime, ce qui est idéal pour accomplir des tâches ou pour conduire avec aisance sur les sentiers, tout en explorant des terrains difficiles. La puissance est distribuée directement aux arbres de transmission avant et arrière, sans courroie d’entraînement à entretenir. Un montage longitudinal dans le châssis est une fois de plus utilisé — cette configuration permet un alignement direct des arbres de transmission avec les roues avant et arrière, afin de maximiser l’efficacité de l’entraînement.

La facilité d’utilisation constitue également une priorité. Lorsque la caisse est inclinée, cela donne un accès facile au nouveau boîtier de filtre à air et à la batterie. Les deux modes de conduite, à deux ou à quatre roues motrices, peuvent être sélectionnés à la volée grâce à un sélecteur facile d’accès monté sur le tableau de bord. La transmission automatique à 5 rapports avec marche arrière facilite les chan

gements de rapports. Le mode manuel, grâce aux sélecteurs de vitesse montés sur la colonne de di rection, permet au conducteur de commander les changements de rapports selon les conditions. En comparant la programmation de la cartographie des changements de rapports à celle du modèle pré cédent, des modifications ont été faites pour permettre de passer au rapport supérieur à un régime moteur plus bas, améliorant ainsi le rythme des changements de rapports. Des réglages de calibration ont également été faits pour réduire les à-coups, et il est possible de contrepasser manuellement le mode automatique sur une plus grande plage de régime du moteur.

4. Caractéristiques techniques

Moteur et transmission

Type de moteur Monocylindre montage longitudinal, refroidissement liquide Cylindrée 518 cm Alésage et course 96 x 71,5 mm Rapport volumétrique 96 x 71,5 mm Mécanisme des soupapes Soupapes en tête, deux soupapes Alimentation Injection électronique PGM-FI Transmission Automatique à 5 rapports plus marche arrière, avec mode manuel actionné par palettes. Direction assistée S.O. Entraînement final 2RM/4RM arbres de transmission directs avant et arrière; avec commutable 2RM/4RM

Châssis et suspension

Suspension avant Indépendante à double bras triangulaire avec amortisseurs hydrauliques: débattement de 147 mm (5,8 po) Suspension arrière Indépandante à double bras triangulaire avec amortisseurs hydrauliques réglables; débattement de 150 mm (5,9 po)

Caractéristiques additionnelles

Pneus Avant 4 x 8 – 12 Pneus Arrière 24 x 10 – 12 Freins Avant 2 disques de 200 mm Freins Arrière Disque de 170 mm Capacité de remorquage 453 kg (1 000 lb) Capacité de la caisse 204 kg (450 lb) Longueur 2 668 mm (105,0 po) Largeur 1 270 mm (50,0 po) Garde au sol 217 mm (8,5 po) Empattement 1 855 mm (73,0 po) Poids en état de marche 484 kg (1 067 lb) incluant les liquides requis et un réservoir plein – prêt à rouler Capacité du réservoir 15,4 litres, y compris une réserve de 4,2 litres Couleurs Rouge Patriote