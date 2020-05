Markham (Ontario), le 5 mai 2020 – Honda Canada a annoncé aujourd’hui l’arrivée du véhicule côte à côte Talon 1000X 2021. Le Talon s’est rapidement imposé sur le marché en tant que joueur parmi les plus concurrentiels, gagnant en popularité auprès des amateurs de conduite hors route à la recherche de plaisir, de performance et de technologies de pointe.

Le Talon 1000X a été conçu pour offrir une expérience de conduite hors route exaltante, précise et raffinée. D’une largeur de 162,5 cm (64,0 pouces), le Talon 1000X met l’accent sur la maniabilité et une tenue de route précise. Ses amortisseurs de 2,0 pouces Fox Podium Quick Switch à 3 positions sont dotés d’arbres de 5/8 pouces combinés à une suspension avant indépendante à double bras triangulaire et à une suspension arrière à bras oscillant à trois articulations. Cette configuration offre un débattement de 37 cm (14,6 pouces) et de 38,4 cm (15,1 pouces), respectivement à l’avant et à l’arrière.





Honda Talon 1000X 2021

Le moteur bicylindre parallèle de 999 cm3 à montage longitudinal, axé sur la performance, avec mécanisme des soupapes UnicamMD quatre temps fait équipe avec la transmission à double embrayage perfectionnée de Honda, dotée de plusieurs modes de passage des rapports, une transmission secondaire complète, la technologie d’aide à la traction à quatre roues motrices et la répartition électronique de la puissance de freinage. Le Talon 1000X est incroyablement agile et solide, mais il se comporte admirablement dans une large gamme d’applications.

Nouveau pour 2021

Couleur : Orange tangelo nacré (avec roues de couleur noire)

PDSF : 27 299 $

Disponibilité : Le 1er mai 2020

Pour plus d’information sur le Honda Talon 1000X 2021, visitez le site https://atvsxs.honda.ca/vehicule- cote-a-cote/talon

Division des motocyclettes de Honda Canada Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est le seul distributeur des motocyclettes, scooters, VTT et véhicules côte à côte Honda au Canada. La Division des motocyclettes de Honda Canada est responsable de la vente, de la commercialisation et des activités opérationnelles de ces produits par l’entremise des concessionnaires Honda autorisés. Pour plus d’information sur les produits motorisés de Honda Canada, veuillez vous rendre au https://motorcycle.honda.ca/francais.