Kawasaki Teryx KRX 1000 eS 2021

Quoi de neuf :

∙ Suspension à commande électronique Kawasaki (KECS) avec les amortisseurs à dérivation interne et à soupape directe FOX 2.5

∙ Écran TFT à cristaux liquides de 7 po pour les instruments

Le nouveau Teryx KRX1000 eS est le quatrième de la gamme Teryx KRX1000 et le tout premier côte à côte muni de la suspension à commande électronique de Kawasaki. La suspension KECS combinée à des

amortisseurs à dérivation interne à soupape directe FOX 2.5 procure un contrôle et une capacité qui n’ont pas d’égal pour les propriétaires de véhicules côte à côte.

En utilisant un interrupteur placé sur le tableau de bord, les conducteurs peuvent choisir parmi trois modes de suspension en fonction du terrain et de la vitesse du véhicule. Le mode normal convient à différentes conditions de conduite et procure une bonne stabilité dans les coins; le mode ferme s’utilise lors des déplacements à haute vitesse sur les sentiers (à plus de 65 km/h), alors que le mode doux convient

idéalement lorsqu’on désire s’offrir des aventures tout terrain plus techniques, par exemple, pour se déplacer et escalader des terrains rocheux.

Le modèle eS est muni du même châssis et du même moteur de base que le très admiré KRX 1000, en plus d’un toit sport à détachement rapide (KQR) Kawasaki et d’un pare‐chocs avant qui procure une protection additionnelle, sans compter ses nouveaux graphiques agressifs. Un nouveau tableau de bord avec écran TFT en couleur de 7 pouces à la fois moderne et facile à consulter permet aux conducteurs de communier avec leur KRX comme jamais auparavant.

Instrumentation en couleur avec écran TFT

Pour la toute première fois sur un côte à côte de Kawasaki, nous trouvons un grand écran ACL TFT de 7 po tout en couleur et de qualité supérieure. Cet écran transforme l’intérieur du KRX 1000 eS en un cockpit moderne. Plusieurs modes d’affichage sélectionnables informent d’un coup d’œil en plus de divertir les passagers au volant de leur véhicule.

Trois modes d’affichage au choix (numérique, analogique, simple) permettent aux conducteurs de choisir la façon dont ils souhaitent consulter l’information au sujet du véhicule. Le fond et la luminosité de l’écran peuvent également s’ajuster. Le grand écran des instruments fait en sorte qu’il convient idéalement aux fonctions d’infodivertissement. Des caractéristiques, comme le système de surveillance de la suspension, l’affichage du système audio† et les caméras installées sur le véhicule (jusqu’à deux caméras peuvent être reliées à l’affichage en tant qu’accessoires) permettent aux conducteurs de bénéficier de fonctions d’information et de divertissement. †Lorsqu’il est relié à un téléphone intelligent de type iOS.

Pour connaître tous les détails sur les nouveaux véhicules de Kawasaki, consultez le site à l’adresse Kawasaki.ca. Let the Good Times Roll.

À PROPOS DE KAWASAKI

Kawasaki Heavy Industries Ltd. (KHI) a commencé la production à grande échelle de motocyclettes il y a plus d’un demi‐siècle. Le premier moteur de motocyclette de Kawasaki a été conçu en tirant profit du savoir‐faire technique récolté dans le domaine du développement et de la production de moteurs d’avions, et l’arrivée de Kawasaki au sein de l’industrie de la motocyclette a été stimulée par les efforts constants de l’entreprise pour développer de nouvelles technologies. De nombreux modèles Kawasaki introduits au fil des ans ont contribué à façonner le marché et, ce faisant, sont devenus de véritables légendes, en raison de leur ingénierie et conception à la fine pointe, de leur puissance transcendante et de leur plaisir de conduite inégalé. L’engagement constant de Kawasaki à maintenir et consolider son rôle de meneur engendrera sûrement de futures nouvelles légendes.

Le slogan de Kawasaki, « Let the good times roll », est reconnu dans le monde entier. La marque Kawasaki est synonyme de véhicules puissants, élégants et au sommet de leurs catégories respectives. Des renseignements sur la gamme complète de produits de sport motorisé de Kawasaki sont disponibles sur Internet à l’adresse www.kawasaki.ca.