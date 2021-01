Kawasaki Teryx4 S LE et Teryx S LE 2021

Quoi de neuf :

∙ Des roues plus larges et un empattement plus long grâce à des bras triangulaires revus.

∙ Les amortisseurs de type piggyback à haut rendement FOX 2.0 LSC qui présentent une course plus longue et de nouveaux réglages au niveau de la suspension.





Les côte à côte Teryx de Kawasaki sont construits pour dominer les sentiers les plus exigeants en combinant à la perfection robustesse, rendement sportif et capacité.

Fabriqués à partir de la gamme polyvalente des Teryx, les tout nouveaux modèles Teryx S LE / Teryx4 S LE 2021 présentent une bande de roulement plus large, un empattement plus long et une suspension à course prolongée qui procurent un confort et une performance encore plus impressionnants.

Les roues du Teryx S / Teryx4 S sont éloignées environ de deux pouces de plus que sur les autres modèles Teryx, alors que l’empattement mesure trois pouces de plus.













Le Teryx S LE et le Teryx4 S LE sont munis de phares à DEL quadruples, de roues de 14 po en fonte

d’aluminium, de sièges à trois tons et d’un toit de protection contre le soleil.

À PROPOS DE KAWASAKI

Kawasaki Heavy Industries Ltd. (KHI) a commencé la production à grande échelle de motocyclettes il y a plus d’un demi‐siècle. Le premier moteur de motocyclette de Kawasaki a été conçu en tirant profit du savoir‐faire technique récolté dans le domaine du développement et de la production de moteurs d’avions, et l’arrivée de Kawasaki au sein de l’industrie de la motocyclette a été stimulée par les efforts constants de l’entreprise pour développer de nouvelles technologies. De nombreux modèles Kawasaki introduits au fil des ans ont contribué à façonner le marché et, ce faisant, sont devenus de véritables légendes, en raison de leur ingénierie et conception à la fine pointe, de leur puissance transcendante et de leur plaisir de conduite inégalé. L’engagement constant de Kawasaki à maintenir et consolider son rôle de meneur engendrera sûrement de futures nouvelles légendes.

Le slogan de Kawasaki, « Let the good times roll », est reconnu dans le monde entier. La marque Kawasaki est synonyme de véhicules puissants, élégants et au sommet de leurs catégories respectives. Des renseignements sur la gamme complète de produits de sport motorisé de Kawasaki sont disponibles sur Internet à l’adresse www.kawasaki.ca.