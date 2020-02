Le Nouveau CFMOTO CFORCE 600 2020

SAINT-BENOÎT-LABRE – 4 février 2020 – En ce début d’année 2020, l’équipe de CFMOTO Canada est fière de souligner l’arrivée du tout nouveau modèle de VTT : le CFORCE 600. Grâce à son nouveau design et ses lignes modernisées, le véhicule étonnera les amateurs de véhicules récréatifs avec un look affirmé.

Parmi les nouveaux attributs du CFORCE 600, on note :

Nouvelles lumières RIDEVISION aux DEL de haute intensité

Nouvelle redéfinition du tableau de bord à affichage coloré (incluant le Bluetooth)

Nouvelles jantes en aluminium 12 po de deux tons

Le plaisir de conduire à deux ou en solo!

Le CFORCE 600 est disponible dans les couleurs gris titan et orange. Il est offert en format une place (CFORCE 600 EPS) ou deux places (CFORCE 600 EPS TOURING), convenant parfaitement aux sorties en solo ou avec un(e) partenaire afin de pouvoir partager des moments uniques.

Une multitude d’équipements inclus

Comme pour tous ses modèles, CFMOTO Canada se distingue sur le marché par la multitude d’équipements et de commodités inclus avec les véhicules dès l’achat. Le nouveau CFORCE 600 ne fait pas exception à cette règle en offrant des protèges-mains, des rétroviseurs, un treuil de 3000 lbs de capacité, des compartiments avant et arrière étanches, un support à bagage avant et arrière, une prise 12 V ainsi qu’un USB double et un récepteur d’attelage de deux pouces (une plus-value de 2250 $). Unique sur le marché, la garantie de 5 ans de CFMOTO Canada comprend 12 mois de garantie limitée du manufacturier ainsi que 48 mois de garantie limitée du groupe motopropulseur (une plus-value de 1800$).

Le CFORCE 600 EPS et le CFORCE 600 EPS TOURING rejoignent la gamme de VTT de la série CFORCE de CFMOTO comprenant le CFORCE 400 HO/HO EPS LX, le CFORCE 400 EPS LX 2 places, le CFORCE 500 HO EPS, le CFORCE 500 HO EPS LX 2 places, le CFORCE 800 XC EPS LX et le CFORCE 1000 EPS LX.

À propos de CFMOTO Canada

Fondé en 1989, CFMOTO conçoit et fabrique des véhicules de sports récréatifs. Sa capacité de production annuelle est de 800 000 moteurs et 600 000 véhicules distribués dans plus de 70 pays. www.cfmoto.ca