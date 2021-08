Nouveau Arctic Cat Alterra 600 EPS 2022

THIEF RIVER FALLS, MINN. — Arctic Cat Inc., une société de Textron Inc. (NYSE:TXT), a présenté en avant-première un nouveau VTT dans le cadre de sa gamme de modèles de l’année 2022 disponible chez les concessionnaires autorisés en juillet. Le tout nouveau Alterra™ 600 EPS est doté de nouveaux moteur, transmission et châssis offrant une puissance accrue, une meilleure maniabilité, une plus grande durabilité et un entretien plus facile. Le lancement du VTT coïncide avec le 60e anniversaire d’Arctic Cat, qui s’applique depuis toujours à offrir aux amateurs de sports motorisés des produits nouveaux et innovants.

« Arctic Cat est ravie de célébrer son 60e anniversaire avec le lancement de l’Alterra 600 EPS », a déclaré Troy Halvorson, vice-président d’Arctic Cat pour Textron Specialized Vehicles Inc. « Construit à partir de zéro, ce VTT illustre l’essence même de notre entreprise et de notre héritage, qui est de fournir des produits innovants pour alimenter la passion des amateurs de sports motorisés ».

L’Alterra 600 EPS est propulsé par un tout nouveau moteur monocylindre de 600 cm3 à injection de carburant qui offre 45 chevaux pour explorer les sentiers ou entreprendre les tâches les plus difficiles. Conçu et construit par Arctic Cat à St. Cloud, Minnesota aux États-Unis, le nouveau moteur présente une conception à arbre à cames en tête. L’Alterra 600 EPS est également doté d’un filtre à air surdimensionné et de supports d’admission surélevés assurant un grand flux d’air, tandis que le nouveau système CVT CVTech réglé par Arctic Cat, associé à une transmission plus durable, garantit que la puissance parvient au sol.

Lancé sur la motoneige Arctic Cat BLAST™ 2021, le système CVTech comprend un entraînement Trailbloc réglé par Arctic Cat et des embrayages entraînés Invance pour des performances accrues, une opération en douceur à basse vitesse et une longue durée de vie. Les pilotes bénéficieront de performances constantes avec une accélération plus rapide, une livraison de puissance plus fluide et une réponse de l’accélérateur qui ne s’estompera pas avec le temps. La grande courroie du système CVT du Prowler Pro et le refroidissement amélioré se traduisent par une usure minimisée et une durée de vie plus longue de la courroie, et associé au moteur ce système permet également une consommation de carburant et des émissions polluantes plus faibles.

Un tout nouveau châssis complète la puissance de l’Alterra 600 EPS, offrant un centre de gravité plus bas et un équilibre incroyable pour une stabilité accrue et une expérience de conduite axée sur les performances. Le nouveau véhicule est agile et précis grâce à une nouvelle géométrie de direction et à une direction assistée électronique (EPS) de série. Sa suspension avant et arrière à double bras triangulaire offre 9 pouces de débattement et jusqu’à 12,25 pouces de garde au sol pour lui permettre de s’attaquer à presque tout sur son passage. Ses amortisseurs plus larges sont dotés d’un réglage de précharge et absorbent tout ce que le sentier peut offrir. Les gros freins à disque offrent une puissance de freinage plus que suffisante et sont plus silencieux que les modèles précédents. Enfin, l’Alterra 600 EPS peut être équipé de pneus de 27 pouces, le plus gros pneu disponible dans sa catégorie.

L’ergonomie du pilote a été une considération importante dans le développement de l’Alterra 600 EPS, et il offre l’expérience de pilotage la plus confortable à ce jour. Contrairement à la plupart des VTT, l’échappement de l’Alterra 600 EPS est acheminé vers le bas et hors du milieu du véhicule, de sorte qu’il garde la chaleur loin du pilote pour un confort accru et moins de fatigue. Ses larges espaces pour les pieds s’adaptent à une grande variété de pilotes et offrent une protection supplémentaire contre les dangers des sentiers et la boue. Pour passer plus facilement de deux à quatre roues motrices à la volée, Arctic Cat a inclus la sélection électronique des 4 roues motrices. Un compartiment de rangement de 2,3 litres (0,6 gallon) facilement accessible sous le guidon permet de ranger de petits équipements tels que les téléphones portables, les gants et les trousses de premiers soins. Pour parcourir les sentiers, Arctic Cat s’est associée à Garmin® pour intégrer facilement le tout nouveau navigateur TREAD™ Powersport Navigator sur le véhicule. L’accessoire Garmin peut être installé sur un panneau très visible juste au-dessus de la jauge pour un look homogène et un accès facile.

Pour rester plus longtemps sur les sentiers ou au travail, Arctic Cat a créé un Alterra 600 plus durable. En plus de la nouvelle transmission et du système CVT CVTech, le véhicule est maintenant équipé de demi-arbres, de joints à rotule et de bagues de suspension améliorés. L’entretien du véhicule est un jeu d’enfant avec de nouveaux panneaux qui s’emboîtent à la pression et qui ne nécessitent pas d’outils, de sorte que l’accès au remplissage d’huile et à d’autres composants essentiels est rapide et facile. Le véhicule possède également le plus grand réservoir d’essence de sa catégorie – 21,6 litres / 5,7 gallons – ce qui lui permet de rouler et de travailler plus longtemps. Pour le remorquage et le transport, le véhicule est équipé d’un attelage récepteur de 2 pouces d’une capacité de remorquage de 1 050 livres et de supports en acier robustes avec des emplacements d’arrimage illimités. Les Alterra 600 LTD et SE sont dotés de supports à bagage en composite avec accessoires SpeedRack II intégrés.

L’Alterra 600 EPS est disponible en quatre modèles différents :

• Modèle de base en vert Arctic Cat Medium Green et noir avec roues en acier et pneus de 25 pouces.

• Alterra 600 EPS XT avec des roues en aluminium et des pneus de 25 pouces avec une garde au sol de 11,5 pouces et un pare-chocs haut de gamme. Disponible dans une nouvelle couleur gris Phantom Grey.

• Alterra 600 EPS LTD avec roues en aluminium de 14 pouces et pneus de 27 pouces avec garde au sol de 12,25 pouces, des porte-bagages en composite, pare-chocs et treuil haut de gamme. Disponible dans une nouvelle couleur vert Fossile.

• Alterra 600 EPS SE avec roues en aluminium de 14 pouces et pneus de 27 pouces offrant une garde au sol de 12,25 pouces, des porte-bagages composites, pare-chocs et treuil haut de gamme. Disponible en gris Phantom Grey.

Tous les modèles Alterra 600 EPS seront construits à Thief River Falls, Minnesota et seront accompagnés d’une garantie de 12 mois. Les VTT seront disponibles chez les concessionnaires Arctic Cat dès juillet. Pour plus d’informations, visitez un concessionnaire Arctic Cat local ou visitez ArcticCat.com. Rejoignez la conversation sur les comptes Facebook, Twitter, YouTube et Instagram d’Arctic Cat Off-Road Vehicles.

À propos d’Arctic Cat

La marque Arctic Cat est emblématique de l’industrie des sports motorisés, représentant 60 ans de motoneiges, de véhicules côte à côte et de VTT reconnus dans le monde entier pour leur puissance et leurs performances. Les motoneiges, les véhicules côte à côte, les VTT et les produits affiliés Arctic Cat sont conçus et fabriqués à Thief River Falls, dans le Minnesota, par Arctic Cat Inc., une entreprise de Textron Inc. (NYSE : TXT) qui fait partie de Textron Specialized Vehicles. Pour plus d’informations, visitez : www.ArcticCat.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises aéronautiques, de défense, industrielles et financières pour fournir à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connue dans le monde entier pour ses marques puissantes telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Hawker, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation + Training. Pour plus d’informations, visitez : www.textron.com.