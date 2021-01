Nouvelle gamme Polaris RZR Trail 2021

MINNEAPOLIS, MN (14 janvier 2021) – Polaris Off-Road est fier d’annoncer la prochaine évolution de l’aventure en sentier avec sa gamme 2021 RZR Trail et Trail S. Offrant un tout nouveau style, des capacités en sentier de pointe, un confort de conduite amélioré et une technologie tout-terrain inégalée dans les modèles 50 pouces RZR Trail et 60 pouces RZR Trail S, Polaris a une fois de plus amélioré le véhicule leader incontesté de la conduite en sentier.

En 2007, Polaris a créé le marché des véhicules côte à côte sports récréatifs avec le lancement du Polaris RANGER RZR 800. Depuis, Polaris a tracé la voie en matière de performance en sentier et est restée le leader du marché de ce segment. Avec la toute nouvelle gamme RZR Trail, Polaris démontre que son engagement envers l’innovation et la satisfaction des besoins des adeptes est plus fort que jamais.

« Le RZR Trail était déjà une machine incroyable et spécialement conçue pour l’usage en sentier, cependant, avec les commentaires de nos propriétaires, nous avons affiné et amélioré l’expérience, en mettant l’accent sur le confort et l’ergonomie », a déclaré Steven Menneto, président de Polaris Off-Road. « La gamme RZR Trail et Trail S offre une combinaison inégalée d’agilité en sentier et de technologie avancée pour donner aux clients plus de valeur pour une meilleure expérience de conduite ».

Les modèles RZR Trail et Trail S présentent un tout nouveau style avec leur largeur plus étroite et un empattement plus court, ce qui facilite les manœuvres de conduite sur les sentiers sinueux et les chemins tortueux. Associés à son rapport puissance-poids de premier ordre, au rayon de braquage réduit et à la transmission intégrale à engagement rapide, les pilotes pourront accélérer rapidement entre les virages et choisir leur parcours autour des obstacles pour une conduite en sentier la plus agile qui soit.

En plus de concevoir l’un des véhicules de sentier les plus performants, Polaris Off-Road a encore affiné le confort du conducteur avec une nouvelle position du volant réglable qui repositionne la posture du conducteur afin que les épaules soient confortablement appuyées contre le siège. Gardez les débris de sentier hors de la cabine avec de nouvelles portes pleines robustes et bénéficiez d’une plus grande protection à l’arrière avec la nouvelle cage de protection enveloppante installée en usine. Avec le plus grand débattement de suspension et la meilleure garde au sol de sa catégorie pour absorber les bosses tout en douceur, le RZR Trail et le Trail S permettent de franchir le dernier kilomètre aussi confortablement que le premier.

Pour rehausser davantage l’expérience de conduite, Polaris propose désormais la technologie hors route la plus avancée du segment des machines de sentier. Le système Ride Command est un écran tactile intégré de 7 pouces qui offre un accès à des fonctionnalités telles que des cartes pour vous aider à découvrir de nouveaux sentiers, un GPS pour prendre en charge la navigation et le système Group Ride qui permet les trajets en groupe afin que vos amis et vous puissiez rester connectés tout en étant à l’abri de la poussière les uns des autres. Le RZR Trail et le Trail S offrent également le tout premier système audio de Rockford Fosgate® de série pour ce segment, permettant aux adeptes de partager et de profiter facilement de leur musique préférée en sentier. Pour continuer à rouler plus longtemps, les nouveaux phares et feux d’appoint à DEL éclaireront la piste même après le coucher du soleil.

Pour s’assurer que les utilisateurs disposent de tout le nécessaire pour personnaliser leurs véhicules, une gamme de 29 nouveaux accessoires est également lancée pour les modèles RZR Trail et Trail S. Cela porte le nombre total d’accessoires disponibles pour la gamme Trail à plus de 60. De nouveaux accessoires ont été développés avec un style mis à jour, un confort personnalisable et une technologie haut de gamme à l’esprit, couvrant les pare-brise, les toits, les portes, les pare-chocs et plus encore.

Gamme RZR Trail 2021

La gamme RZR Trail de 50 po est propulsée par le moteur bicylindre ProStar® 900 4 temps, DACT, EFI de 75 chevaux et est équipé d’un système de frein moteur (EBS). Le châssis de la gamme RZR Trail partage un empattement de 79 po, une largeur de 50 po, avec jusqu’à 11 po de garde au sol avec réglage de la suspension avec des pneus de 26 po et 10 po de débattement de suspension à l’avant et à l’arrière. Il est également équipé d’un récepteur d’attelage de 1,25 po d’une capacité de 1 500 lb. Disponible en trois versions différentes: RZR Trail Sport, RZR Trail Premium et RZR Trail Ultimate.

Polaris RZR Trail 900 Premium

Polaris RZR Trail 900 Ultimate

Polaris RZR Trail 900 Ultimate

Caractéristiques du RZR Trail Sport: portes pleines, jantes en acier, phares halogènes, amortisseurs à double tube ZF, double affichage analogique, barre Polaris PULSE à 3 positions

Caractéristiques du RZR Trail Premium: direction assistée électronique, phares et feux d’appoint à DEL, jantes en aluminium, direction plus rapide, traction intégrale True On-Demand à haute performance, sièges de couleur assortie

Caractéristiques du RZR Trail Ultimate: Système Ride Command, système audio Rockford Fosgate, toit Poly, système VersaTrac Turf Mode, amortisseurs FOX® 2,0 Podium X

Prix

RZR Trail Sport – PDSF $ 13 399 USD RZR Trail Premium – PDSF $ 15 499 USD RZR Trail Ultimate – PDSF $ 16 999 USD

Le RZR Trail S de 60 pouces dispose de deux options de motorisation: le Trail S 900 Sport est propulsé par un moteur EFI bicylindre à DACT 4 temps ProStar 900 de 75 chevaux, tandis que les versions RZR Trail S 1000 Premium et Ultimate sont alimentées par le moteur ProStar 1000 EFI bicylindre à 4 temps à DACT de 100 chevaux. Les trois modèles sont également équipés du système de frein moteur (EBS). Le châssis du RZR Trail S partage un empattement de 79 po, 60 po de largeur, avec 12,5 po de garde au sol avec des pneus de 27 po et des débattements de suspension de 12,25 po à l’avant et 13,2 po à l’arrière. Il est également équipé d’un récepteur d’attelage de 1,25 po d’une capacité de 1 500 lb. Disponible en trois versions différentes: RZR Trail S 900 Sport, RZR Trail S 1000 Premium et RZR Trail S 1000 Ultimate.

Polaris RZR Trail S 1000 Sport

Polaris RZR Trail S 1000 Premium

Polaris RZR Trail S 1000 Ultimate

Caractéristiques du RZR Trail S 900 Sport: portes pleines, jantes en aluminium, phares halogènes, amortisseurs FOX 2,0 PODIUM, double affichage analogique, barre Polaris PULSE à 3 positions

Caractéristiques du RZR Trail S 1000 Premium: direction assistée électronique, phares et feux d’appoint à DEL, amortisseurs à aiguilles Walker Evans de 2 po, direction plus rapide, traction intégrale True On-Demand à haute performance, sièges de couleur assortie

Caractéristiques du RZR Trail S 1000 Ultimate: Système Ride Command, système audio Rockford Fosgate, toit Poly

La gamme 2021 RZR Trail et Trail S commencera à arriver chez les concessionnaires au début du mois de février 2021.

Prix

ZR Trail S 900 Sport – PDSF $ 15 299 USD RZR Trail S 1000 Premium – PDSF $ 17 299 USD RZR Trail S 1000 Ultimate – PDSF $ 18 999 USD

À propos de Polaris

En tant que leader mondial des sports motorisés, Polaris Inc. (NYSE: PII) est un pionnier des percées technologiques qui permet d’offrir des expériences et des services enrichissants qui ont convié les gens à découvrir la joie d’être en plein air depuis sa fondation en 1954. Avec des ventes annuelles de 6,8 milliards de dollars en 2019, la gamme de produits de haute qualité de Polaris comprend les véhicules tout-terrain côte à côte Polaris RANGER, RZR et GENERAL, les véhicules tout-terrain Sportsman, les motocyclettes intermédiaires et pleine grandeur Indian Motorcycle, les moto-roadsters Slingshot, les motoneiges et des bateaux à pont, des croiseurs et des pontons, y compris les pontons Bennington leaders de l’industrie. Polaris améliore l’expérience de conduite avec des pièces, des vêtements et des accessoires, ainsi qu’un portefeuille complet de pièces de rechange, y compris les pièces Transamerican Auto Parts. La présence de Polaris sur les marchés adjacents comprend des véhicules hors route militaires et commerciaux, des quadricycles et des véhicules électriques. Avec son siège social fièrement situé au Minnesota, USA, Polaris dessert plus de 100 pays à travers le monde. www.polaris.com