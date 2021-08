Polaris et Rhino-Rack Solutions de stockage pour Ranger et General

MINNEAPOLIS, MN (29 juillet 2021) – Polaris, leader mondial des sports motorisés et de l’innovation tout-terrain, a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec le leader de l’industrie Rhino-Rack® sur une gamme de solutions de rangement et d’accessoires haut de gamme conçus spécifiquement pour les véhicules RANGER et GENERAL. Le leader de l’industrie dans le monde du tout-terrain sera complété par une marque de confiance d’accessoires d’aventure en plein air, y compris des supports de toit, des supports de caisse cargo et d’autres accessoires durables et faciles à utiliser pour aider les utilisateurs à en faire plus et à rester bien organisés pour la prochaine aventure. Conçues avec les dernières technologies de transport et testées selon des normes tout-terrain rigoureuses, les solutions de stockage exclusives Rhino-Rack® maximisent la capacité de stockage du RANGER et du GENERAL, avec une installation facile pour que les usagers soient préparés en toute confiance pour tout ce que la journée peut leur apporter.

« Les toutes nouvelles solutions Rhino-Rack® améliorent la polyvalence et les capacités pour lesquelles les RANGER et GENERAL sont bien connus », a déclaré Steve Eastman, président des pièces, vêtements et accessoires chez Polaris. « Cette collaboration met en évidence notre volonté de proposer des solutions de produits innovantes qui améliorent l’expérience et le plaisir de nos clients pour l’aventure et le style de vie en plein air. »

Soigneusement conçu pour une intégration et une personnalisation parfaites, le système exclusif de solutions de stockage offre une variété d’accessoires interchangeables pour répondre aux besoins individuels de chaque client, que ce soit pour le travail, les loisirs et tout le reste. La ligne comprend :

● Porte-bagages arrière / porte-bagages de toit RANGER – Le porte-bagages arrière à 3 places se fixe au toit ou au lit de caisse du RANGER avec des supports Rhino-Rack® (vendus séparément), pour transporter des charges au-dessus du toit, maximiser la capacité dans la caisse cargo de la machine et libérer de l’espace dans la cabine. Le support de toit et ses accessoires sont également disponibles pour la version Crew.

● Porte-bagages arrière GENERAL Lock & Ride – Se fixe rapidement à la caisse de votre GENERAL afin que vous puissiez adapter votre véhicule d’une journée de travail aux loisirs du week-end, maximisant la capacité de chargement dans la caisse et libérant de l’espace dans la cabine.

● Supports et accessoires Rhino-Rack® – Fixez solidement tous les outils et équipements nécessaires pour un accès facile durant vos activités. Les accessoires incluent un support de pneu de secours, un support d’outil polyvalent, un support de plaque d’adhérence, un support d’étui d’arme à feu, un support de chargement en coin et un support de cric Hi-Lift.

« La conception, le développement et les tests de ce partenariat ont duré deux ans. Nos solutions de stockage spécialement conçues et les véhicules tout-terrain spécialement conçus de Polaris sont une combinaison idéale, et nous sommes ravis de voir ce précieux partenariat se concrétiser », a déclaré Ernesto Fernandez, directeur général de Rhino-Rack®. « Cette gamme de supports de toit et de caisse arrière exclusifs à Polaris, combinée à notre vaste gamme d’accessoires Rhino-Rack® d’origine, offre aux clients de Polaris des options de transport d’équipement infinies pour les applications récréatives et utilitaires.

Pendant des décennies, Rhino-Rack® a construit des supports, du rangement et des accessoires primés pour la plus grande variété d’utilisations et de conditions. L’intégration avec le GENERAL et le RANGER transforme votre véhicule pour le travail, les loisirs ou n’importe quoi d’autre. Tout comme les RANGER et GENERAL, le rangement et les accessoires Rhino-Rack® sont conçus pour inspirer confiance lors des excursions en sentiers, pour rendre le travail plus efficace et améliorer l’expérience en plein air. Ces porte-bagages et accessoires modulaires soudés, résistants à la rouille et de qualité supérieure sont testés sur les sentiers et sur les chantiers pour s’attaquer à n’importe quel projet ou aventure, et apportent un nouveau niveau de commodité aux passionnés de tout-terrain multitâche.

Les solutions de stockage et accessoires Rhino-Rack® seront disponibles chez votre revendeur local et en ligne sur Polaris.com, à partir du 29 juillet 2021.

Pour en savoir plus, visitez les pages accessoires RANGER et GENERAL ou rejoignez la conversation et suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube® and Twitter®.

À propos de Polaris

En tant que leader mondial des sports motorisés, Polaris Inc. (NYSE : PII) est le pionnier des innovations de produits et des expériences et services enrichissants qui invitent les gens à découvrir la joie d’être à l’extérieur depuis notre fondation en 1954. Avec des ventes annuelles de 7,0 milliards de dollars en 2020, Polaris la gamme de produits de haute qualité comprend les véhicules tout-terrain côte à côte Polaris RANGER, RZR et GENERAL ; véhicules tout-terrain Sportsman; motos intermédiaires et pleine grandeur Indian Motorcycle ; moto-roadsters Slingshot; motoneiges; bateaux de croisière et pontons, y compris les pontons Bennington leaders de l’industrie. Polaris améliore l’expérience de conduite avec des pièces, des vêtements et des accessoires, ainsi qu’un portefeuille croissant de pièces de rechange, y compris TransAmerica Auto Parts. La présence de Polaris sur les marchés adjacents comprend des véhicules tout-terrain militaires et commerciaux, des quadricycles et des véhicules électriques. Fièrement basée au Minnesota, Polaris dessert plus de 100 pays à travers le monde www.polaris.com

À propos de Rhino-Rack

Rhino-Rack® est un leader de l’industrie dans la conception de supports de toit et d’accessoires haut de gamme, y compris la plate-forme et les accessoires Pioneer primés. Pendant près de 30 ans, la société a créé des équipements de plein air prêts à l’emploi, conçus et éprouvés en Australie. Que ce soit pour des aventures terrestres sérieuses, des voyages en famille pour les amateurs de sport, Rhino-Rack® a une solution pour chaque occasion avec des produits tels que des supports de toit, des auvents, des coffres de toit, des porte-bagages, des porte-kayaks, des porte-skis et snowboards, des porte-vélos et plus encore. Chez Rhino-Rack®, nous croyons qu’il y a un aventurier en chacun de nous, il est donc important de toujours faire de la place pour l’aventure.

Rhino-Rack® est une marque déposée de Rhino Rack Australia Pty Limited

Facebook® est une marque déposée de Facebook, Inc. ; Instagram® est une marque déposée d’Instagram, LLC ; YouTube® est une marque déposée de Google Inc. ; Twitter ® est une marque déposée de Twitter, Inc. ; Sauf indication contraire, les marques de commerce sont la propriété de Polaris Industries Inc.