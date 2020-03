Polaris General et Polaris Outlaw Gamme 2020

MINNEAPOLIS, MN (1er mars 2020) – Polaris Off Road, le leader mondial des sports motorisés et de l’innovation hors route, a élargi sa gamme GENERAL et VTTs pour les jeunes pour 2020 avec l’introduction du nouveau GENERAL 1000 Sport et du tout nouveau Outlaw 70 EFI . Les deux modèles s’ajoutent au portefeuille de produits de pointe de Polaris et renforcent son engagement continu à développer le sport de la conduite hors route. Avec ce lancement, Polaris rend la gamme GENERAL plus accessible tout en renouvelant son offre de VTTs pour les jeunes avec des caractéristiques de sécurité et des avantages supplémentaires qui grandissent avec les jeunes conducteurs.

- Publicité -



Pour les pilotes cherchant à élever leur aventure hors route, le nouveau GENERAL 1000 Sport est leur billet d’entrée dans la meilleure gamme de véhicules hors route côte à côte sport utilitaires. Conçu pour prendre en charge les travaux sur la ferme tout autant que les sentiers dans l’arrière-pays, le nouveau modèle Sport offre toutes les capacités, le confort et le style de haut niveau qui font la renommée de la gamme GENERAL. Polaris a conservé tout ce que les amateurs connaissent et adorent du modèle de base GENERAL 1000 et lui a ajouté une nouvelle couleur extérieure, des graphismes accrocheurs, des ressorts de suspension de couleur assortie et des roues en aluminium de 12 pouces prêtes pour les sentiers, le tout pour un nouveau prix de départ de $15999 USD.

Le tout nouveau Polaris Outlaw 70 EFI établit une nouvelle norme pour la prochaine génération de pilotes. Le VTT conçu pour les plus jeunes est équipé de fonctions de sécurité de pointe pour offrir la tranquillité d’esprit aux parents, tandis que sa conception ergonomique plus spacieuse permet à la machine de grandir avec son pilote. Les toutes nouvelles options d’accessoires offrent une commodité et une protection supplémentaires à la prochaine génération de conducteurs hors route. L’Outlaw 70 EFI dispose également de l’injection électronique de carburant (EFI), qui offre des démarrages à froid améliorés, un avantage que les enfants et les parents adoreront.

« Polaris s’est engagée à développer la communauté du tout-terrain, et cela commence en plaçant le client au centre de tout ce que nous faisons. Cela n’a jamais été aussi évident que lors de la sortie de ces nouveaux modèles », a déclaré Steven Menneto, président de Polaris Off Road. « Le GENERAL 1000 Sport rend l’aventure hors route plus accessible avec un nouveau prix de départ tout en offrant plus de valeur grâce à des fonctionnalités améliorées. L’Outlaw 70 EFI apporte des caractéristiques de sécurité innovantes dans un VTT pour jeunes et conçu pour satisfaire les conducteurs de nouvelle génération à mesure qu’ils grandissent, en leur offrant une tranquillité d’esprit et une valeur à long terme que les parents apprécieront. »

- Publicité -



GENERAL 1000 Sport 2020 – À partir de $15999 USD (PDSF)

Qu’il s’agisse de faire des randonnées en sentier avec la famille ou des amis, de s’attaquer à la prochaine tâche sur la propriété ou de partir en excursion vers votre campement préféré, le GENERAL 1000 Sport est équipé en usine pour permettre tous les types d’aventure. Équipé d’une véritable traction intégrale disponible à la demande et d’un puissant moteur ProStar 1000 de 100 chevaux, meilleur de sa catégorie, ces caractéristiques de première classe offrent une traction sûre et amplement de puissance pour emprunter en toute confiance n’importe quelle piste et s’amuser toute la journée durant. Un débattement de suspension de 12 pouces et une garde au sol de 12 pouces, meilleures de sa catégorie, garantissent une conduite douce et souple même lorsque le terrain ne l’est pas, tandis que les sièges baquets renforcés et les demi-portes de série améliorent encore plus le confort du conducteur. Pour les aventures nécessitant plus d’équipement, les amateurs peuvent transporter jusqu’à 275 kg (600 lb) de cargaison dans la benne de chargement et remorquer jusqu’à 680 kg (1 500 lb).

Le GENERAL 1000 Sport 2020 ajoute à cette liste impressionnante de caractéristiques de série de nouveaux graphismes accrocheurs inspirés par l’action, des ressorts de suspension de couleur assortie et des roues en aluminium de 12 pouces prêtes pour le sentier. Avec plus de 300 options d’accessoires de la série Polaris Engineered, les conducteurs peuvent personnaliser davantage leur véhicule pour tirer le meilleur parti de chaque aventure. Disponible à un nouveau prix plus bas, le GENERAL 1000 Sport 2020 offre plus de valeur tout en offrant un point d’entrée plus accessible à la gamme de véhicules hors route utilitaires de premier plan.

Le GENERAL 1000 Sport 2020 est disponible en gris Avalanche et commencera à arriver chez les concessionnaires en avril.

Outlaw 70 EFI 2020 – À partir de $2299 USD (PDSF)

Le tout nouveau Outlaw 70 EFI est conçu pour les pilotes de six ans et plus. Il s’agit du dernier ajout à la plus grande gamme de véhicules pour jeunes de l’industrie et il remplace l’Outlaw 50, meilleur vendeur de la catégorie. La sécurité est au premier plan de l’Outlaw 70 EFI, qui offre des freins à disque à levier unique faciles à utiliser, un moteur enveloppé, un limiteur de vitesse réglable par les parents et un kit de sécurité exclusif à Polaris comprenant un casque, un cordon coupe-feu de sécurité, un DVD de formation et un drapeau de sécurité sur mat flexible.

Son moteur de 70 cm3 convient à un plus large éventail de niveaux de compétence pour les jeunes et il est complété par une plus grande ergonomie de conception du véhicule, ce qui permet aux pilotes de continuer à profiter de la machine à mesure qu’ils grandissent. Un tout nouveau style et les accessoires de série, incluant des lumières DEL pour une meilleure visibilité du conducteur, des pare-chocs avant et arrière, un sac de rangement, un pare-brise et un kit de décalcomanie, permettront aux jeunes de personnaliser la machine à leur goût.

L’Outlaw 70 EFI est disponible en options graphiques Blanc / Rouge ou Blanc / Rose et sera disponible chez les concessionnaires à partir d’avril.

Pour plus d’informations sur les nouveaux modèles GENERAL et Jeunes 2020 de Polaris, visitez Polaris.com/OffRoad et rejoignez la conversation sur Facebook, Instagram et Twitter.

À propos de Polaris

En tant que leader mondial des sports motorisés, Polaris Inc. (NYSE: PII) est un pionnier des percées technologiques qui permet d’offrir des expériences et des services enrichissants qui ont convié les gens à découvrir la joie d’être en plein air depuis sa fondation en 1954. Avec des ventes annuelles de 6,8 milliards de dollars en 2019, la gamme de produits de haute qualité de Polaris comprend les véhicules tout-terrain côte à côte Polaris RANGER, RZR et GENERAL, les véhicules tout-terrain Sportsman, les motocyclettes intermédiaires et pleine grandeur Indian Motorcycle, les moto-roadsters Slingshot, les motoneiges et des bateaux à pont, des croiseurs et des pontons, y compris les pontons Bennington leaders de l’industrie. Polaris améliore l’expérience de conduite avec des pièces, des vêtements et des accessoires, ainsi qu’un portefeuille complet de pièces de rechange, y compris les pièces Transamerican Auto Parts. La présence de Polaris sur les marchés adjacents comprend des véhicules hors route militaires et commerciaux, des quadricycles et des véhicules électriques. Avec son siège social fièrement situé au Minnesota, USA, Polaris dessert plus de 100 pays à travers le monde. www.polaris.com