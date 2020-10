Polaris General XP 1000 2021 Edition Factory Custom

Minneapolis (6 octobre 2020) – Depuis son introduction en 2015, le Polaris GENERAL s’est imposé comme le leader du segment crossover. Avec ses performances imbattables, son confort incomparable et sa polyvalence inégalée, le GENERAL est le véhicule ultime pour les aventuriers hors route. Élevant encore sa gamme de véhicules côte-à-côte multisegments n ° 1, Polaris a présenté aujourd’hui le nouveau GENERAL XP 1000 Factory Custom Edition. Disponible en modèles à deux et quatre places, la version limitée Factory Custom Edition ajoute plus de style, de capacité et de technologie pour les pilotes qui cherchent à faire passer leur aventure hors route à un autre niveau.

« Avec le GENERAL XP 1000 Factory Custom Edition, nous voulions offrir une expérience hors route qui ne peut généralement être vécue qu’avec un véhicule personnalisé de fond en comble », a déclaré Steven Menneto, président de Polaris Off Road. « Ce produit est un autre exemple de nos efforts incessants pour mettre directement en pratique les commentaires de nos clients afin de fournir les meilleurs véhicules, de faire progresser l’industrie et, en fin de compte, d’élever le style de vie hors route. »

Chaque détail de la nouvelle édition Factory Custom Edition a été spécialement conçu pour offrir une expérience nouvelle et exclusive, et qui sera prête à être vécue dès la première seconde sur la piste. Polaris a commencé par donner à l’édition limitée GENERAL XP 1000 des looks qui ne manqueront pas de se démarquer sur les sentiers. Il présente une finition métallisée titane mat de qualité supérieure et est enveloppé de graphiques Polaris Blue et Fibre de Carbone. Des composants tels que le pare-chocs avant, les bras et les ressorts de suspension ont été revêtus de peinture en poudre de couleur Polaris Blue pour un look encore plus personnalisé. Les touches exclusives sont également apportées à l’intérieur avec la plus grande attention aux détails. Des écussons emblématiques brodés et des tubes de couleur assortie ont été ajoutés aux sièges confortables et profilés, et un nouveau volant inspiré de la course est doté d’une gaine semi-perforée de qualité supérieure agrémentée de coutures contrastées.

Soutenu par les performances d’élite et les capacités hors route du GENERAL XP 1000, avec sa largeur de 64 pouces, son châssis sport et la meilleure suspension de sa catégorie, l’édition personnalisée Factory Custom Edition permet aux pilotes de prendre chaque virage avec fougue et de s’attaquer aux sentiers les plus difficiles vers leur destination préférée. Au sol, des pneus charnus de 30 pouces Pro Armor Crawler sont enroulés autour de nouvelles roues Pro Armor HEXLR. Les roues comportent des anneaux de retenu de couleur assortie qui ont une belle apparence et maintiennent solidement le pneu sur la roue lorsque la pression des pneus est abaissée pour une traction accrue, permettant aux pilotes d’affronter en toute confiance des terrains plus techniques. Polaris a également ajouté une nouvelle barre lumineuse Pro Armor à haut rendement de 11 pouces sur le pare-chocs avant, offrant une visibilité maximale pour que la conduite se poursuive longtemps après le coucher du soleil.

L’édition Factory Custom Edition offre également des technologies avant-gardistes. À l’intérieur de la cabine, Polaris a intégré sa technologie innovante Ride Command en équipement de série pour une expérience hors route encore plus exclusive et améliorée. Les usagers peuvent rester informés, connectés et sur la bonne piste grâce au système d’infodivertissement tactile de 7 pouces, à la navigation GPS pour cartographier et partager leur trajet, à la conduite en groupe pour suivre l’emplacement des autres véhicules et garder le groupe ensemble grâce à la fonction Group Ride, et le mode Follow qui permet au chef de groupe de laisser une trace numérique aux autres membres du groupe. De plus, le seul système audio Rockford Fosgate® Stage 4 installé en usine de l’industrie, est composé de quatre haut-parleurs surround et d’un subwoofer de 10 pouces. Il offre une bande-son puissante avec une clarté immaculée pour chaque trajet d’aventure.

Le GENERAL XP 1000 Factory Custom Edition commencera à arriver chez les concessionnaires fin octobre avec un PDSF à partir de $ 25 999 USD pour le modèle deux places et $ 27 999 USD pour ceux qui cherchent à vivre les sensations fortes de l’aventure ensemble dans le modèle quatre places.

Pour plus d’informations sur la nouvelle édition personnalisée GENERAL XP 1000 Factory Custom Edition de Polaris, visitez Polaris.com/OffRoad et rejoignez la conversation sur Youtube.com/PolarisORV, Facebook, Instagram et Twitter.