Polaris Off-Road présente des ajouts conçus sur mesure aux gammes RANGER, Sportsman, Scrambler et RZR.

MINNEAPOLIS, MN (18 janvier 2022) – Polaris Off Road, le leader mondial des sports motorisés et de l’innovation hors route, a commencé la nouvelle année en force pour répondre à la demande toujours croissante des clients en proposant de nouvelles éditions limitées passionnantes de ses modèles RANGER, Sportsman, Scrambler et RZR.

Il y a un an, Polaris a lancé les éditions RANGER XP 1000 Big Game et Waterfowl axées sur la chasse, générant des commentaires positifs et une forte demande de la part des chasseurs. Les deux éditions sont de retour pour 2022, et Polaris élargit encore plus sa gamme spécialement conçue pour la chasse avec l’introduction du nouveau RANGER CREW XP 1000 NorthStar Big Game Edition. Disponible exclusivement dans la configuration CREW, ce modèle offre aux chasseurs de gros gibier un confort et une protection contre les éléments imbattables même dans des conditions météorologiques extrêmes et imprévisibles.

Pour les amateurs de VTT, Polaris ramène deux éditions limitées qui améliorent l’expérience de plein air des passionnés de sentier. L’Ultimate Trail Limited Edition dérivé du 4×4 automatique le plus vendu Sportsman 570 et le Scrambler XP 1000 S Limited Edition hautes performances sont de retour, avec les mêmes performances légendaires et des capacités de sentier supplémentaires offrant un maximum de confort et de contrôle. La gamme 2022 comprend également la disponibilité supplémentaire et pour une durée limitée des éditions Sportsman 570 et XP 1000 Ride Command.

Pour les amateurs qui veulent obtenir un son plus puissant et de meilleure qualité lors de leurs aventures hors route, le Polaris RZR a de nouveau fait appel à Rockford Fosgate® pour fournir le système audio de série le plus performant de l’industrie. Le RZR Pro XP Rockford Fosgate® Limited Edition 2022 revient dans la gamme avec un nouveau style aussi beau que puissant.

« Polaris continue de pousser l’industrie, plaçant le pilote au centre du développement et de l’innovation des produits. Nos modèles en édition limitée sont un exemple de notre engagement envers un large éventail d’amateurs de tout-terrain et de plein air », a déclaré Steve Menneto, président de Polaris Off Road. « Ces modèles vont au-delà de nos offres standard. En étant à l’écoute de nos clients, nous sommes en mesure de continuellement offrir des améliorations inspirées par les pilotes à travers toute notre gamme.

Les éditions limitées RANGER, Sportsman, Scrambler et RZR 2022 regorgent de fonctionnalités conçues pour répondre aux besoins des conducteurs qui exigent plus de leur véhicule tout-terrain. Des chasseurs de gros gibier et de gibier d’eau aux passionnés de sentiers et de sensations fortes, ces nouveaux modèles sont spécialement conçus pour élever le style de vie hors route à un tout autre niveau.

RANGER

RANGER XP 1000 Big Game Edition 2022, à partir de $21 999 US PDSF

RANGER CREW XP 1000 Big Game Edition 2022, à partir de $23 599 US PDSF

RANGER CREW XP 1000 NorthStar Big Game Edition 2022, à partir de $34 999 US PDSF

RANGER XP 1000 Waterfowl Edition 2022, à partir de $21 999 US PDSF

RANGER CREW XP 1000 Waterfowl Edition 2022, à partir de $23 599 US PDSF

Le RANGER de Polaris est le premier choix des chasseurs depuis plus d’une décennie. Aujourd’hui, le véhicule côte à côte utilitaire le plus vendu démontre son engagement envers les passionnés de chasse avec la réintroduction de modèles en édition limitée spécialement conçus pour la chasse au gros gibier et au gibier d’eau. Disponibles en modèles 3 places et CREW, le RANGER XP 1000 Big Game Edition et le RANGER XP 1000 Waterfowl Edition sont équipés en usine pour affronter les terrains les plus difficiles, même lorsqu’ils sont chargés d’équipement et de gibier. Les deux sont dotés de fonctionnalités haut de gamme pour élever la chasse à un niveau supérieur, comme des motifs de camouflage exclusifs et des phares à DEL à haut rendement. Le nouveau RANGER CREW XP 1000 NorthStar Big Game Edition offre aux chasseurs de gros gibier le confort et la protection ultimes contre les éléments avec un système complet de cabine ProShield, le chauffage et la climatisation (HVAC) et un écran tactile de 7 pouces alimenté par RIDE COMMAND. Pour une expérience plus personnalisée, Polaris propose le plus grand assortiment d’accessoires inspirés de la chasse, y compris des collections d’accessoires pour le gros gibier et le gibier d’eau sélectionnées avec soin par les chasseurs renommés Lee et Tiffany Lakosky et Tony Vandemore. De plus, les chasseurs peuvent ajouter de l’espace de rangement pour y placer les éléments essentiels de la chasse et transporter le gibier avec les supports de toit, les supports de plate-forme cargo et les accessoires d’attache de haute qualité Rhino-Rack®.

Lorsqu’il s’agit de combler les besoins d’une expédition mémorable, le bon équipement est important. L’édition Big Game est conçue pour naviguer sur des terrains extrêmes, là où vivent les plus grands trophées de chasse. Elle est équipée d’améliorations clés qui offrent un avantage indéniable lors du transport de matériel dans les régions les plus reculées et lors du retour au camp de chasse avec le plus gros gibier.

Plus de dégagement et de traction – Les bras triangulaires arqués à dégagement élevé et les pneus de 29 pouces Pro Armor X-Terrain à 8 plis offrent plus de garde au sol, de traction et de stabilité dans les virages pour naviguer sur les rochers, à travers les ornières et sur les sentiers sinueux.

– Les bras triangulaires arqués à dégagement élevé et les pneus de 29 pouces Pro Armor X-Terrain à 8 plis offrent plus de garde au sol, de traction et de stabilité dans les virages pour naviguer sur les rochers, à travers les ornières et sur les sentiers sinueux. Suspension arrière à nivellement automatique – Pour une capacité accrue à franchir les obstacles lors du transport de matériel et de gibier, la suspension arrière du véhicule s’ajuste automatiquement pour maintenir la hauteur de conduite et tirer le meilleur parti de la garde au sol de 14 pouces, la meilleure de sa catégorie.

– Pour une capacité accrue à franchir les obstacles lors du transport de matériel et de gibier, la suspension arrière du véhicule s’ajuste automatiquement pour maintenir la hauteur de conduite et tirer le meilleur parti de la garde au sol de 14 pouces, la meilleure de sa catégorie. Contrôle actif de descente (ADC) – Lorsque vous travaillez sur un terrain vallonné ou montagneux, le contrôle actif de descente (ADC) fonctionne avec le système de frein moteur (EBS) pour engager les quatre roues afin d’offrir une traction et un contrôle maximum dans les descentes.

– Lorsque vous travaillez sur un terrain vallonné ou montagneux, le contrôle actif de descente (ADC) fonctionne avec le système de frein moteur (EBS) pour engager les quatre roues afin d’offrir une traction et un contrôle maximum dans les descentes. Motif camouflage exclusif Polaris Pursuit – Restez difficile à voir mais impossible à ignorer dans l’édition Big Game avec le motif camouflage exclusif Polaris Pursuit couvrant la machine de bout en bout, avec un mélange unique d’éléments de bouleau, de chêne et de pin.

– Restez difficile à voir mais impossible à ignorer dans l’édition Big Game avec le motif camouflage exclusif Polaris Pursuit couvrant la machine de bout en bout, avec un mélange unique d’éléments de bouleau, de chêne et de pin. Phares à DEL saisissants – Avec 90 % plus de puissance que les phares halogènes, les phares à DEL offrent une meilleure visibilité dans les conditions de faible luminosité, et sont parfaits pour les départs tôt le matin et les retours du soir vers le camp de chasse.

– Avec 90 % plus de puissance que les phares halogènes, les phares à DEL offrent une meilleure visibilité dans les conditions de faible luminosité, et sont parfaits pour les départs tôt le matin et les retours du soir vers le camp de chasse. Nouveaux sièges – Les sièges redessinés offrent un confort accru grâce à un rembourrage amélioré et davantage de matériaux de première qualité, tandis que le renforcement amélioré maintient les conducteurs plus solidement assis lorsqu’ils voyagent sur des terrains accidentés.

– Les sièges redessinés offrent un confort accru grâce à un rembourrage amélioré et davantage de matériaux de première qualité, tandis que le renforcement amélioré maintient les conducteurs plus solidement assis lorsqu’ils voyagent sur des terrains accidentés. Plus de protection et d’utilité – Un pare-chocs avant ultra robuste offre une protection frontale supplémentaire. Un treuil Polaris HD de 4 500 lb avec corde synthétique est installé en usine et facilite la récupération du gibier et l’élimination des obstacles dans les hautes herbes, les broussailles ou la neige.

– Un pare-chocs avant ultra robuste offre une protection frontale supplémentaire. Un treuil Polaris HD de 4 500 lb avec corde synthétique est installé en usine et facilite la récupération du gibier et l’élimination des obstacles dans les hautes herbes, les broussailles ou la neige. Collection d’accessoires Big Game – Avec des options de stockage et des solutions d’éclairage supplémentaires spécialement conçues pour la chasse, la collection Big Game est proposée par les chasseurs de gros gibier renommés Lee et Tiffany Lakosky pour équiper davantage le RANGER afin d’amener les chasseurs et leur équipement dans les coins de chasse les plus reculés.

Le nouveau RANGER CREW XP 1000 NorthStar Big Game Edition partage les mêmes caractéristiques spécialement conçues que l’édition Big Game, mais ajoute des caractéristiques de confort haut de gamme afin que les chasseurs soient toujours préparés aux conditions météorologiques difficiles et imprévisibles en montagne.

RIDE COMMAND avec écran 7 pouces – Naviguez en toute confiance vers des lieux de chasse éloignés et déposez des waypoints sur des lieux de chasse clés avec la navigation GPS, même sans service cellulaire.

– Naviguez en toute confiance vers des lieux de chasse éloignés et déposez des waypoints sur des lieux de chasse clés avec la navigation GPS, même sans service cellulaire. Système de chauffage et de climatisation (HVAC) – Restez au chaud pendant les activités hivernales et au frais pendant les travaux d’été grâce à une cabine à température contrôlée.

– Restez au chaud pendant les activités hivernales et au frais pendant les travaux d’été grâce à une cabine à température contrôlée. Système de cabine Premium RANGER Pro Shield Cab – Bénéficiez d’une protection complète contre les éléments, peu importe les conditions météo ou l’éloignement du terrain.

L’édition Waterfowl est conçue pour ceux qui cherchent à se rendre là où se cachent les canards et les oies. Il est équipé en usine pour transporter facilement les chasseurs et leur équipement jusqu’à leurs caches. Polaris a commencé avec son produit phare RANGER XP 1000 et a ajouté des fonctionnalités clés pour répondre aux besoins uniques des chasseurs de gibier d’eau.

Pneus Pro Armor Mud XC de 29 pouces – Pour rouler dans des conditions humides et boueuses, les pneus Pro Armor Mud XC de 29 pouces offrent un dégagement et une traction maximum tout en maintenant une conduite douce sur les sentiers.

– Pour rouler dans des conditions humides et boueuses, les pneus Pro Armor Mud XC de 29 pouces offrent un dégagement et une traction maximum tout en maintenant une conduite douce sur les sentiers. Plus de garde au sol – Les bras triangulaires arqués à grand dégagement maximisent la garde au sol de 14 pouces pour passer en toute confiance au-dessus des souches, des rochers et des objets submergés qui sont à la fois larges et hauts.

– Les bras triangulaires arqués à grand dégagement maximisent la garde au sol de 14 pouces pour passer en toute confiance au-dessus des souches, des rochers et des objets submergés qui sont à la fois larges et hauts. Conçu pour naviguer dans l’eau – Les prises d’air surélevées pour le moteur et l’embrayage permettent à l’air propre et frais d’entrer lors de la traversée de l’eau, tandis que le treuil et les composants électriques sont scellés pour empêcher l’intrusion d’eau.

– Les prises d’air surélevées pour le moteur et l’embrayage permettent à l’air propre et frais d’entrer lors de la traversée de l’eau, tandis que le treuil et les composants électriques sont scellés pour empêcher l’intrusion d’eau. Camouflage exclusif Waterfowl Hunt – L’édition Waterfowl présente un motif de camouflage exclusif conçu pour imiter les herbes des marais afin d’offrir une dissimulation maximale.

– L’édition Waterfowl présente un motif de camouflage exclusif conçu pour imiter les herbes des marais afin d’offrir une dissimulation maximale. Phares à DEL saisissants – Accédez à votre cache, installez des leurres et soyez en position avant le lever du soleil avec les phares à DEL à haut rendement qui éclaireront votre chemin.

– Accédez à votre cache, installez des leurres et soyez en position avant le lever du soleil avec les phares à DEL à haut rendement qui éclaireront votre chemin. Nouveaux sièges – Les sièges redessinés offrent plus de confort grâce à un rembourrage amélioré et davantage de matériaux de première qualité, tandis que le renforcement amélioré maintient les conducteurs plus solidement assis lorsqu’ils voyagent sur des terrains accidentés.

– Les sièges redessinés offrent plus de confort grâce à un rembourrage amélioré et davantage de matériaux de première qualité, tandis que le renforcement amélioré maintient les conducteurs plus solidement assis lorsqu’ils voyagent sur des terrains accidentés. Plus de protection et d’utilité – Un pare-chocs avant ultra robuste offre une meilleure protection frontale. Un treuil Polaris HD de 4 500 lb avec corde synthétique est installé en usine et facilite l’accès et le fonctionnement dans la boue ou l’eau.

– Un pare-chocs avant ultra robuste offre une meilleure protection frontale. Un treuil Polaris HD de 4 500 lb avec corde synthétique est installé en usine et facilite l’accès et le fonctionnement dans la boue ou l’eau. Collection d’accessoires de gibier d’eau – Sélectionnée par le célèbre chasseur de sauvagine Tony Vandemore, la collection Waterfowl est la solution parfaite pour les chasseurs qui ont besoin de plus d’éclairage et d’une capacité de stockage supplémentaire pour les fusils, leurres et autres équipements.

Pour en savoir plus sur le RANGER CREW XP 1000 NorthStar Big Game Edition, le RANGER XP 1000 Big Game Edition, le RANGER XP 1000 Waterfowl Edition, les autres modèles RANGER 2022 ou les collections d’accessoires RANGER, visitez Polaris.com/RANGER ou contactez votre concessionnaire Polaris local.

Sportsman

Sportsman 570 Ultimate Trail Édition limitée 2022, à partir de $10 399 US PDSF

Le Sportsman de Polaris a été le pionnier de la catégorie des VTT haut de gamme et, pendant des décennies, Sportsman a continué d’améliorer l’expérience hors route. Aujourd’hui, Polaris a élargi son offre de VTT 4×4 automatique le plus vendu avec le Sportsman 570 Ultimate Trail Limited Edition. Conçue pour les passionnés de sentier qui cherchent à améliorer leur expérience en plein air, cette machine propose un style accrocheur avec de nouvelles couleurs et graphismes haut de gamme, plus de performances et des capacités de sentier supplémentaires. S’appuyant sur le confort et la maniabilité légendaires du Sportsman, il ajoute des fonctionnalités inspirées du pilote pour renforcer le confort et la confiance. Les fonctionnalités de l’Ultimate Trail Limited Edition incluent :

Éclairage à DEL puissant – Prolongez la journée de conduite avec des phares à DEL améliorés et un éclairage à DEL au guidon qui offre une capacité de feux de route simultanés, offrant une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité pour éclairer la piste lorsque la conduite commence tôt et se poursuit dans la soirée.

– Prolongez la journée de conduite avec des phares à DEL améliorés et un éclairage à DEL au guidon qui offre une capacité de feux de route simultanés, offrant une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité pour éclairer la piste lorsque la conduite commence tôt et se poursuit dans la soirée. Pneus Duro® de 26 pouces – L’Ultimate Trail Limited Edition comprend des pneus plus gros de 26 pouces montés sur des roues en aluminium de 14 pouces, offrant plus de garde au sol, de traction et de stabilité dans les virages pour affronter tout ce qui peut vous attendre sur la piste.

– L’Ultimate Trail Limited Edition comprend des pneus plus gros de 26 pouces montés sur des roues en aluminium de 14 pouces, offrant plus de garde au sol, de traction et de stabilité dans les virages pour affronter tout ce qui peut vous attendre sur la piste. Plus de dégagement, moins d’entretien – Les bras triangulaires avant arqués maximisent la garde au sol utilisable sous la machine pour franchir en toute confiance les obstacles le long du sentier, tandis que les bagues de suspension scellées sont conçues pour résister aux éléments et réduire l’entretien du véhicule.

– Les bras triangulaires avant arqués maximisent la garde au sol utilisable sous la machine pour franchir en toute confiance les obstacles le long du sentier, tandis que les bagues de suspension scellées sont conçues pour résister aux éléments et réduire l’entretien du véhicule. La capacité de se tirer d’affaire – Un treuil Polaris HD de 2 500 lb est livré de série pour éliminer les obstacles inattendus du sentier et continuer la conduite.

– Un treuil Polaris HD de 2 500 lb est livré de série pour éliminer les obstacles inattendus du sentier et continuer la conduite. Conduisez en toute confiance avec Ride Control – Découvrez le geofencing intégré, la capacité de limitation de vitesse, un accélérateur à faible effort et des modes de conduite offrant un contrôle et une personnalisation améliorés et à la fin de la journée, profitez de la tranquillité d’esprit de savoir que le véhicule est sûr et sécurisé avec le système de sécurité PASS (PIN Activated Security System).

Sportsman 570 Ride Command Edition 2022, à partir de $11 599 US PDSF

Sportsman XP 1000 Ride Command Edition 2022, à partir de $15 599 US PDSF

Les VTT Sportsman 570 et XP 1000 en édition limitée sont équipés en usine d’un écran tactile de 7 pouces alimenté par RIDE COMMAND, doté d’une technologie de navigation et de communication GPS qui améliore l’expérience de conduite du VTT.

Scrambler

Scrambler XP 1000 S Édition limitée 2022, à partir de $16 599 US PDSF

Le Scrambler XP 1000 S Limited Edition redéfinit le VTT de performance, et il est de retour en 2022 avec de nouvelles couleurs et graphismes plus audacieux et des améliorations qui transforment la conduite pour un contrôle maximal. Il a été conçu pour ceux qui aiment repousser les limites et poursuivre de nouvelles aventures, sur des sentiers boisés difficiles ou les dunes de sable. Même le terrain le plus difficile n’est pas à la hauteur des 14 pouces de débattement de la suspension arrière et de l’ensemble d’amortisseurs réglables à 3 voies Walker Evans le plus avancé de l’industrie. La largeur de 55 pouces offre une stabilité inégalée par aucun autre VTT sport, tandis que la garde au sol de 14,5 pouces offre un contrôle et des performances imbattables. Grâce à sa suspension performante et son moteur ProStar de 89 chevaux, les pilotes du Scrambler XP 1000 S bénéficient d’accélérations rapides et d’un confort accru avec un contrôle maximal. Les caractéristiques de l’édition limitée du Scrambler XP 1000 S incluent :

Performances pures – Les amortisseurs WALKER EVANS RACING® réglables en 3 façons offrent 12,5 pouces de débattement à l’avant et 14 pouces à l’arrière pour dominer n’importe quel terrain sur son chemin.

– Les amortisseurs WALKER EVANS RACING® réglables en 3 façons offrent 12,5 pouces de débattement à l’avant et 14 pouces à l’arrière pour dominer n’importe quel terrain sur son chemin. Position dominante – Une largeur de voie de 55 pouces de large plantée sur des pneus Duro® Powergrip de 27 pouces maximise la stabilité à grande vitesse même sur les terrains les plus accidentés, tandis que les 14,5 pouces de garde au sol surmontent facilement les obstacles en sentier.

– Une largeur de voie de 55 pouces de large plantée sur des pneus Duro® Powergrip de 27 pouces maximise la stabilité à grande vitesse même sur les terrains les plus accidentés, tandis que les 14,5 pouces de garde au sol surmontent facilement les obstacles en sentier. Contrôle total – La conception exclusive ProSteer réduit les variations de direction tandis que le système EPS multi-sélection fournit une assistance de direction personnalisable au guidon de performance ajustable grâce au bloc de rehaussement en aluminium réglable de 3 pouces.

– La conception exclusive ProSteer réduit les variations de direction tandis que le système EPS multi-sélection fournit une assistance de direction personnalisable au guidon de performance ajustable grâce au bloc de rehaussement en aluminium réglable de 3 pouces. Éclairage à DEL puissant – Une barre lumineuse à DEL haute intensité Pro Armor de 11 pouces est installée en usine pour prolonger les trajets bien après le coucher du soleil.

– Une barre lumineuse à DEL haute intensité Pro Armor de 11 pouces est installée en usine pour prolonger les trajets bien après le coucher du soleil. Résistance éprouvée en course – Directement sorti de la piste de course, le Scrambler XP 1000 S utilise la robustesse éprouvée du différentiel avant et des demi-arbres du RZR XP 1000 pour offrir une durabilité et une confiance accrues.

– Directement sorti de la piste de course, le Scrambler XP 1000 S utilise la robustesse éprouvée du différentiel avant et des demi-arbres du RZR XP 1000 pour offrir une durabilité et une confiance accrues. PASS Security – Le système de sécurité par code NIP (PIN Assisted Security System) ajoute un autre niveau de protection et de tranquillité d’esprit, même loin des sentiers.

Pour plus de détails sur la gamme Polaris Sportsman 2022, le nouveau modèle Sportsman 570 Ultimate Trail Limited Edition, le Scrambler XP 1000 S Limited Edition ou d’autres modèles de VTT 2022, visitez Polaris.com/ATV ou contactez votre concessionnaire Polaris local.

RZR

Polaris RZR Pro XP Ultimate Rockford Fosgate® Limited Edition 2022, à partir de $32 499 US PDSF

Polaris RZR Pro XP 4 Ultimate Rockford Fosgate® Limited Edition 2022, à partir de $36 499 US PDSF

Après un lancement incroyablement réussi en 2021, le RZR Pro XP Rockford Fosgate® Limited Edition revient dans la gamme Polaris RZR pour 2022 en tant que seule machine de l’industrie en édition audio limitée. Offrant une expérience audio à la pointe de l’industrie dans l’un des modèles RZR hautes performances les plus vendus, et ce dès la sortie de l’usine, le RZR Pro XP Ultimate Rockford Fosgate® Limited Edition 2022 offre une expérience audio et de conduite inégalée et est disponible en configurations à deux et quatre places.

Le RZR Pro XP Ultimate Rockford Fosgate® Limited Edition est équipé d’un système audio à haut rendement Stage 4 installé en usine, offrant un son de qualité supérieure de 800 watts afin que les amateurs puissent clairement entendre leur musique préférée dans presque tous les environnements de conduite. Offrant bien plus que de simples performances audio, il offre un style et un look uniques avec une peinture et des graphismes bleu marine mat personnalisés, des boîtiers de haut-parleurs éclairés par des DEL bleues à l’avant et à l’arrière, et des grilles de tweeter et de haut-parleur arrière en acier inoxydable.

RZR Pro XP Ultimate Rockford Fosgate® Édition Limitée

Système audio à haut rendement Stage 4 Rockford Fosgate® installé en usine – Les modèles à deux et quatre places offrent tous deux 800 watts de puissance audio exclusive et des haut-parleurs ultra-performants. Avec quatre haut-parleurs améliorés de 100 watts et un subwoofer de 10 pouces de 400 watts installé en usine, ce système audio personnalisé fournit huit fois plus de puissance que l’Ultimate actuel à deux places et quatre fois plus de puissance que l’Ultimate actuel à quatre places.

– Les modèles à deux et quatre places offrent tous deux 800 watts de puissance audio exclusive et des haut-parleurs ultra-performants. Avec quatre haut-parleurs améliorés de 100 watts et un subwoofer de 10 pouces de 400 watts installé en usine, ce système audio personnalisé fournit huit fois plus de puissance que l’Ultimate actuel à deux places et quatre fois plus de puissance que l’Ultimate actuel à quatre places. Intégration transparente – Ajuste automatiquement le volume audio en fonction de votre vitesse afin que vous puissiez vous concentrer sur la piste; il dispose également d’un réglage spécial dans le processeur de signal numérique (DSP) pour correspondre aux performances audio de cette nouvelle configuration pour procurer un son optimal.

– Ajuste automatiquement le volume audio en fonction de votre vitesse afin que vous puissiez vous concentrer sur la piste; il dispose également d’un réglage spécial dans le processeur de signal numérique (DSP) pour correspondre aux performances audio de cette nouvelle configuration pour procurer un son optimal. Un look assorti au son – Une cage de protection de couleur assortie, des graphismes et une peinture personnalisés en édition limitée, des tweeters et des grilles de haut-parleur arrière en acier inoxydable et des haut-parleurs rétroéclairés avec éclairage Blue Hue garantissent que son look est aussi beau que performant.

– Une cage de protection de couleur assortie, des graphismes et une peinture personnalisés en édition limitée, des tweeters et des grilles de haut-parleur arrière en acier inoxydable et des haut-parleurs rétroéclairés avec éclairage Blue Hue garantissent que son look est aussi beau que performant. Améliorez l’expérience – Obtenez toutes les améliorations fournies avec la version RZR Pro XP Ultimate, y compris la technologie RIDE COMMAND, la suspension active DYNAMIX 2.0, des harnais de sécurité rétractables à 6 points, un volant télescopique et bien plus encore.

Pour en savoir plus sur l’édition limitée RZR Pro XP Ultimate Rockford Fosgate® 2022, visitez Polaris.com/RZR, contactez votre concessionnaire Polaris local ou rejoignez la conversation et suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Twitter.

À propos de Polaris

En tant que leader mondial des sports motorisés, Polaris Inc. (NYSE : PII) est à l’avant-garde des percées de produits et des expériences et services enrichissants qui ont invité les gens à découvrir la joie d’être à l’extérieur depuis notre fondation en 1954. Avec des ventes annuelles de 7,0 milliards de dollars en 2020, la gamme de produits Polaris de haute qualité comprend les véhicules tout-terrain côte à côte Polaris RANGER, RZR et GENERAL ; les véhicules hors route tout-terrain Sportsman; les motos Indian Motorcycle ; les moto-roadsters Slingshot ; les motoneiges; et des bateaux et pontons, y compris les pontons Bennington à la pointe de l’industrie. Polaris améliore l’expérience de conduite avec des pièces, des vêtements et des accessoires, ainsi qu’un portefeuille de pièces de rechange en pleine croissance, y compris Transamerican Auto Parts. La présence de Polaris sur les marchés adjacents comprend les véhicules tout-terrains militaires et commerciaux, les quadricycles et les véhicules électriques. Fièrement basée au Minnesota, Polaris dessert plus de 100 pays à travers le monde. www.polaris.com.