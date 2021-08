Polaris RANGER SP 570 Nouvelle Gamme 2022

MINNEAPOLIS, MN (29 juillet 2021) – Polaris Off Road, leader mondial des sports motorisés et de l’innovation tout-terrain, a amélioré sa gamme RANGER déjà leader de l’industrie avec l’introduction du tout nouveau RANGER SP 570. Avec une foule de caractéristiques de capacité, de confort et de durabilité inspirées par les utilisateurs, le nouveau SP 570 tient davantage la promesse de la marque RANGER « travailler fort avec la conduite la plus douce ». Cette polyvalence a fait de RANGER le premier choix pour les agriculteurs, les éleveurs, les chasseurs, les propriétaires de terres et les amateurs de plein air depuis plus d’une décennie.

« Qu’il s’agisse de passer une journée en sentier ou d’aider à faire plus de travail autour de la propriété, notre segment utilitaire de taille intermédiaire attire de nouveaux usagers sur le marché et fournit une solution de travail et de loisir de la bonne taille pour les utilisateurs actuels », a déclaré Steve Menneto, président de la division Off Road chez Polaris. « Repensé de fond en comble, le nouveau RANGER SP 570 surpasse sa catégorie avec des capacités et un confort améliorés qui séduiront les pilotes actuels de véhicules de taille moyenne, ainsi que ceux qui découvrent le tout-terrain. »

Il présente un style audacieux et mis à jour ainsi qu’une multitude d’améliorations inspirées par les conducteurs, notamment une boîte de chargement plus grande et un intérieur repensé avec des espaces de stockage supplémentaires pour transporter tout ce dont vous avez besoin pour le prochain projet ou la prochaine randonnée. Le RANGER SP 570 est disponible en modèles biplace et CREW, et proposé en deux versions. La toute nouvelle version 2022 est l’édition RANGER SP 570 NorthStar exclusive à sa catégorie, dotée d’une cabine entièrement fermée et d’un système de chauffage installé en usine, permettant aux clients de prolonger confortablement l’utilisation de leur véhicule pendant l’hiver.

Le RANGER SP 570 NorthStar Edition a été conçu pour les amateurs qui recherchent un maximum de confort et de capacités dans un ensemble de taille moyenne. Il n’y a pas de « hors saison » lorsqu’il s’agit de s’amuser en famille ou de faire le travail, et le chauffage installé en usine de l’édition NorthStar maintient les conducteurs au chaud lorsqu’ils travaillent, déneigent, chassent et conduisent par temps froid. Le RANGER SP 570 NorthStar Edition est livré de série avec un système de cabine Pro Shield exclusif à sa catégorie, comprenant de toutes nouvelles portes, des fenêtres à manivelle complète et un treuil Polaris HD de 3 500 lb, rendant la conduite plus confortable dans des conditions difficiles comme la poussière, la neige et la pluie.

RANGER SP 570 – À partir de 10 499 $ US PDSF

RANGER CREW SP 570 – À partir de 11 999 $ US PDSF

RANGER SP 570 Édition NorthStar – À partir de 16 999 $ US PDSF

RANGER CREW SP 570 Édition NorthStar – À partir de 19 499 $ US PDSF

« Nos clients mènent une vie bien remplie et ils ne veulent pas faire de compromis sur les deux choses qui leur tiennent le plus à cœur : faire un travail de bonne qualité et passer du temps avec la famille », a déclaré Chris Judson, vice-président de RANGER, GENERAL et VTT chez Polaris. « Le RANGER SP 570 a été conçu pour qu’ils n’aient pas à faire ces compromis ; c’est parfait pour le travail, amusant à conduire et parfaitement adapté à leurs besoins.

IDÉAL POUR LE TRAVAIL :

Le tout nouveau style audacieux offre un look robuste et résistant pour que les utilisateurs puissent rouler avec style. Le moteur éprouvé Prostar 570 développe une puissance de 44 chevaux, la meilleure de sa catégorie, et le véhicule peut remorquer jusqu’à 1 500 lb, ce qui procure la confiance nécessaire pour transporter et remorquer facilement de grosses charges autour de la propriété.

La caisse de chargement entièrement repensée est près de 30 % plus grande, offrant un volume de premier ordre pour transporter efficacement plus d’outils ou de fournitures. Un nouveau hayon à poignée unique permet un accès rapide et facile au chargement ou au déchargement du paillis, des bûches et d’autres marchandises depuis la boîte cargo.

PLAISIR À CONDUIRE :

Non seulement le RANGER SP 570 est idéal pour le travail, mais il est incroyablement amusant à conduire avec le meilleur débattement de suspension de sa catégorie, ce qui procure une conduite fluide et confortable sur les sentiers. Les modèles CREW offrent de l’espace pour la famille avec des sièges pour quatre personnes.

Le RANGER SP 570 est également équipé de pneus de 25 pouces et ajoute un pouce de dégagement supplémentaire par rapport à son prédécesseur pour une garde au sol de 11 pouces, la meilleure de sa catégorie, ce qui permet de franchir les obstacles et rouler sur des terrains difficiles en toute confiance. Doté désormais d’un espace de stockage en cabine de premier ordre de 75 litres (19,8 gallons), le RANGER SP 570 dispose de suffisamment d’espace pour accueillir tout ce dont vous avez besoin pour vos projets ou vos trajets.

Le confort est une priorité avec le nouveau RANGER SP 570. Les conducteurs remarqueront immédiatement plus d’espace pour les jambes et plus d’espace lorsqu’ils montent et descendent du véhicule, ce qui rend la conduite plus agréable de l’aube au crépuscule. Les tout nouveaux sièges sont fabriqués avec des matériaux plus résistants et offrent une position assise ergonomique améliorée pour une durabilité et un confort accrus.

AJUSTEMENT PARFAIT:

Dans l’ensemble, le RANGER SP 570 est de la bonne taille, au bon prix, avec les bonnes fonctionnalités. Sa largeur compacte de 56 pouces permet de rouler facilement sur des sentiers étroits et est idéale pour le stockage et le transport. Un rayon de braquage amélioré facilite la conduite dans les virages serrés.

Des améliorations de durabilité significatives ont aussi été apportées au RANGER SP 570. Le système d’embrayage a été renforci et réajusté pour plus de solidité et un meilleur contrôle à basse vitesse. Les bagues de suspension et les roulements de roue sans entretien sont livrés de série sur chaque modèle, offrant une conduite plus douce et plus silencieuse.

Sur les versions haut de gamme, une batterie de 575 A (cca) plus puissante, un alternateur de 660 W et un système électrique Polaris Pulse offrent un système de charge amélioré, un démarrage plus sûr et la possibilité d’alimenter facilement plus d’accessoires pour une capacité de travail et de loisir sans pareil.

PERSONNALISATION :

Polaris propose également 40 nouveaux accessoires pour le RANGER SP 570, ainsi que quatre nouvelles collections d’accessoires : Propriétaire (Landowner), Ferme (Farm), Chasse (Hunt) et Sentier (Trail). Les amateurs ont maintenant plus d’options que jamais pour la personnalisation en fonction de la façon dont ils utilisent leur véhicule. Avec le lancement du RANGER SP 570, vient l’introduction des composants de cabine Polaris Pro Shield dans la gamme. Le système de cabine le plus étanche de Polaris réduit le bruit, l’eau et la poussière de la cabine pour un confort maximal du pilote. De plus, les usagers peuvent profiter de leurs chansons préférées sans fil grâce au système audio JBL® Trail 4.0.

D’autres options de personnalisation incluent le stockage Lock & Ride pour transporter du matériel et des outils, ou un écran de 7 pouces alimenté par la technologie RIDE COMMAND pour la cartographie GPS, l’enregistrement de points d’intérêt et bien plus encore. Pour les utilisateurs à la recherche d’une protection supplémentaire lors de la conduite en sentier ou sur le chantier, des pare-broussailles et des pare-pierres sont disponibles pour protéger l’avant, l’arrière et les côtés du véhicule.

Vous trouverez plus d’informations sur le tout nouveau RANGER SP 570, la gamme complète RANGER 2022 et les accessoires conçus par Polaris sur Polaris.com/RANGER. Rejoignez la conversation et suivez Polaris sur Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.

À propos de Polaris

En tant que leader mondial des sports motorisés, Polaris Inc. (NYSE : PII) est le pionnier des innovations de produits et des expériences et services enrichissants qui invitent les gens à découvrir la joie d’être à l’extérieur depuis notre fondation en 1954. Avec des ventes annuelles de 7,0 milliards de dollars en 2020, Polaris la gamme de produits de haute qualité comprend les véhicules tout-terrain côte à côte Polaris RANGER, RZR et GENERAL ; véhicules tout-terrain Sportsman; motos intermédiaires et pleine grandeur Indian Motorcycle ; moto-roadsters Slingshot; motoneiges; bateaux de croisière et pontons, y compris les pontons Bennington leaders de l’industrie. Polaris améliore l’expérience de conduite avec des pièces, des vêtements et des accessoires, ainsi qu’un portefeuille croissant de pièces de rechange, y compris TransAmerica Auto Parts. La présence de Polaris sur les marchés adjacents comprend des véhicules tout-terrain militaires et commerciaux, des quadricycles et des véhicules électriques. Fièrement basée au Minnesota, Polaris dessert plus de 100 pays à travers le monde www.polaris.com