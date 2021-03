Polaris RZR Pro XP Rockford Fosgate éditions limitées

MINNEAPOLIS, MN (2 mars 2021) – Polaris, leader de l’innovation en matière de véhicules hors route, a élevé son RZR le plus puissant et le plus polyvalent à un niveau supérieur avec deux machines RZR Pro XP Rockford Fosgate offertes en éditions limitées. Ces véhicules procurent une expérience audio inégalée en offrant la qualité sonore ultime aux amateurs d’aventures en plein air, et ce à tous les niveaux grâce aux modèles Sport et Ultimate, qui sont disponibles en configurations à deux et quatre places.

Le modèle Sport offre un son de qualité supérieure de niveau 1 tandis que le RZR Pro XP Ultimate Rockford Fosgate LE est équipé du système audio de niveau 4 installé en usine le plus puissant de l’industrie. Le modèle Ultimate combine une expérience audio à haute puissance installée en usine avec une foule d’améliorations de style, y compris un éclairage d’accentuation intérieur, des haut-parleurs rétroéclairés et plus encore.

« Avoir une bande sonore puissante délivrée avec une clarté cristalline porte l’aventure à un tout autre niveau », a déclaré Steve Menneto, président de Polaris Off Road. « Nos clients ont soif d’un son plus puissant et de meilleure qualité, et personne n’est meilleur que notre partenaire Rockford Fosgate pour nous aider à offrir le meilleur son de l’industrie dans un véhicule qui offre autant de style et de performance ».

Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée de ces deux offres uniques en édition limitée de Polaris:

Polaris RZR Pro XP Sport Rockford Fosgate édition limitée 2021 à partir de PDSF $ 23999 USD

Polaris RZR Pro XP 4 Sport Rockford Fosgate édition limitée 2021 à partir de PDSF $ 26899 USD

Polaris RZR Pro XP Ultimate Rockford Fosgate édition limitée 2021 à partir de PDSF $ 29999 USD

Polaris RZR Pro XP 4 Ultimate Rockford Fosgate édition limitée 2021 à partir de PDSF $ 33999 USD

Les clients ont démontré leur intérêt pour plus d’options audio et ont mentionné qu’une meilleure qualité sonore contribuerait à créer une expérience de conduite encore meilleure. Pour répondre à ce besoin, Polaris a créé les éditions limitées RZR Pro XP Rockford Fosgate. L’Ultimate dispose d’un son de haute puissance de niveau 4 installé en usine, offrant un niveau de performance et un son de la plus haute qualité. Ces caractéristiques étaient auparavant disponibles uniquement sur les versions personnalisées du marché secondaire. Ce système fournit 800 watts de puissance audio de qualité supérieure pour que vous puissiez clairement entendre votre musique à travers votre casque lorsque vous roulez à des vitesses plus élevées. Il y a beaucoup plus dans cette édition limitée qu’un simple ensemble de haut-parleurs. Il comprend un style unique avec une peinture et des graphiques personnalisés, des enceintes de haut-parleurs à éclairage accentué à DEL bleu à l’avant et des grilles de tweeter et de haut-parleur arrière en acier inoxydable. Le RZR Pro XP Sport Rockford Fosgate Limited Edition permet aux utilisateurs de faire l’expérience de la conduite avec leurs amis et leur famille, avec le son Rockford Fosgate Niveau 1 sur le RZR le plus polyvalent et le plus puissant de Polaris.

Les éditions limitées Polaris RZR Pro XP Sport et Ultimate Rockford Fosgate sont équipées de:

RZR Pro XP Sport Rockford Fosgate Édition Limitée

• Système audio Rockford Fosgate Niveau 1 installé en usine – Unité principale PMX-P2 avec antenne AM / FM, haut-parleurs de 50 watts et tweeters de 1 pouce à l’avant, alimenté par un amplificateur de 100 watts RMS; l’ensemble est résistant à la pluie, à la saleté, à la poussière et à la boue.

• Partagez l’expérience – Le RZR PRO XP 4 Rockford Fosgate® Limited Edition Sport ajoute deux haut-parleurs de 50 watts à l’arrière et un amplificateur plus puissant, offrant aux amateurs jusqu’à 200 watts de puissance pour partager la musique avec famille et amis.

• Performance RZR inégalée – Le RZR Pro XP Sport offre aux pilotes une largeur de 64 pouces et 181 chevaux de puissance pour leur procurer la liberté de conquérir tous les terrains.

RZR Pro XP Ultimate Rockford Fosgate Édition Limitée

• Système audio à haute puissance Rockford Fosgate Niveau 4 installé en usine – Les éditions limitées Ultimate à deux et quatre places délivrent tous deux 800 watts de puissance musicale grâce à ses haut-parleurs ultra-hautes performances. Avec quatre haut-parleurs de 100 watts améliorés et un subwoofer de 10 pouces délivrant 400 watts, tous installés en usine, ce système audio personnalisé fournit huit fois plus de puissance que l’actuel Ultimate à deux places et quatre fois plus que l’actuel Ultimate à quatre places.

• Intégration transparente – L’Ultimate Limited Edition ajuste automatiquement le volume en fonction de votre vitesse afin que vous puissiez vous concentrer sur la piste. Il dispose également d’un réglage spécial du processeur de signal numérique (DSP) lui permettant de s’ajuster aux performances audio de cette nouvelle configuration afin de procurer un son optimal.

• Un look haut de gamme – Une cage de protection de couleur assortie, des graphiques et peinture personnalisés en édition limitée, des tweeters et des grilles de haut-parleurs arrière en acier inoxydable, et des haut-parleurs rétroéclairés avec éclairage Blue Hue garantissent une apparence aussi belle que performante.

• Expérience améliorée – Bénéficiez de toutes les mises à niveau fournies avec la version RZR Pro XP Ultimate, y compris la technologie RIDE COMMAND, la suspension active DYNAMIX 2.0, les harnais de sécurité rétractables à 6 points, un volant télescopique et bien plus encore.

Le RZR Pro XP Sport Rockford Fosgate LE est disponible dans un thème de couleurs Vogue Silver et l’Ultimate est disponible dans un coloris Radar Blue. Les deux modèles feront leur arrivée chez les concessionnaires au début du mois d’avril.

Pour plus d’informations sur les véhicules hors route Polaris et les accessoires Polaris Engineered Accessories, rendez-vous sur RZR.Polaris.com. Participez également à la conversation et suivez le RZR sur Facebook, Instagram et Twitter.

About Polaris

As the global leader in powersports, Polaris Inc. (NYSE: PII) pioneers product breakthroughs and enriching experiences and services that have invited people to discover the joy of being outdoors since our founding in 1954. With annual 2020 sales of $7.0 billion, Polaris’ high-quality product line-up includes the Polaris RANGER, RZR and GENERAL side-by-side off-road vehicles; Sportsman all-terrain off-road vehicles; Indian Motorcycle mid-size and heavyweight motorcycles; Slingshot moto-roadsters; snowmobiles; and deck, cruiser and pontoon boats, including industry-leading Bennington pontoons. Polaris enhances the riding experience with parts, garments and accessories, along with a growing aftermarket portfolio, including TransAmerica Auto Parts. Polaris’ presence in adjacent markets includes military and commercial off-road vehicles, quadricycles, and electric vehicles. Proudly headquartered in Minnesota, Polaris serves more than 100 countries across the globe. www.polaris.com.