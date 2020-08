Polaris Sportsman 450 H.O. et 570 2021

MINNEAPOLIS, MN (11 août 2020) – Polaris Sportsman, le VTT 4×4 automatique n ° 1 des ventes, a vendu plus de 1,6 million de véhicules. Pour 2021, Polaris a dévoilé les tout nouveaux Sportsman 450 H.O. et Sportsman 570, rehaussant son offre de VTT déjà leader de l’industrie. Polaris a débuté avec les caractéristiques emblématiques du Sportsman que les amateurs connaissent et aiment et les a encore améliorées, élevant une fois de plus la barre. Cette nouvelle génération de Sportsman en fait le VTT le plus confortable, le plus robuste et le plus polyvalent – le choix parfait pour les pilotes de tous niveaux d’expérience et de compétence.

« Les VTT sont souvent l’étincelle initiale qui enflamme une passion pour le tout-terrain et attire de nouveaux pilotes, et le Sportsman est une icône qui a marqué l’industrie. En conséquence, il occupe une place importante dans l’histoire de notre marque », a déclaré Steven Menneto, président de Polaris Off Road. « Nous sommes ravis de propulser la gamme Sportsman dans le futur avec les tout nouveaux 450 H.O. et la plate-forme 570, faisant passer notre gamme de VTT la plus vendue au niveau supérieur. »

Le Sportsman 450 H.O. et le Sportsman 570 s’améliorent encore pour 2021. Une toute nouvelle plate-forme comporte des mises à niveau importantes d’un bout à l’autre, offrant encore plus de valeur pour le consommateur. Les deux véhicules reçoivent un nouveau design audacieux de l’avant vers l’arrière, y compris un pod sur le guidon, les phares et les porte-bagages avant et arrière qui ne manqueront pas d’attirer l’attention sur les sentiers, mais les améliorations vont bien au-delà du style. Polaris a écouté les commentaires des pilotes pour faire des nouveaux Sportsman 450 H.O. et Sportsman 570 des véhicules plus souples, plus résistants et plus polyvalents que jamais.

Polaris Sportsman

2021 Sportsman 450 H.O. – À partir de PDSF $ 6399 USD

2021 Sportsman 450 H.O. EPS – À partir de PDSF $ 7299 USD

2021 Sportsman 570 – À partir de PDSF $ 6 999 USD

2021 Sportsman 570 EPS – À partir de PDSF $ 7999 USD

2021 Sportsman 570 Premium – À partir de PDSF $ 8399 USD

2021 Sportsman 570 Hunter Edition – À partir de PDSF $ 10299 USD

2021 Sportsman 570 Ultimate Trail LE – À partir de PDSF $ 9499 USD

2021 Sportsman 570 Utility HD LE – À partir de PDSF $ 8649 USD

À partir du Sportsman 450 H.O. aux éditions limitées Sportsman 570 Ultimate Trail et Utility HD spécialement conçues, la nouvelle plate-forme comprend une variété de versions et de packages pour répondre aux besoins et au style de chaque pilote, ainsi que 24 nouveaux accessoires qui font passer la personnalisation au niveau supérieur. Les fonctionnalités et mises à niveau supplémentaires incluent les éléments suivants:

• Plus de capacité de remorquage et de dégagement – Les nouveaux Sportsman 450 H.O. et 570 offrent une capacité de remorquage accrue avec ses 615 kg (1350 lb) (auparavant 560 kg / 1225 lb) et une garde au sol de 11,5 pouces (auparavant 10,5 pouces sur 450 HO et 11 pouces sur 570) – les deux meilleurs de la catégorie, donnant aux pilotes la confiance nécessaire pour aller plus loin et en faire plus.

• Batterie plus puissante – Une batterie plus grosse et plus puissante fournit 78% plus de puissance de démarrage à froid pour un démarrage fiable et solide tout en permettant une capacité accrue d’alimenter des accessoires. La batterie a été déplacée sous le porte-bagages avant, offrant un accès facile pour la maintenance, et un port de recharge de la batterie est idéalement situé sur le pod du guidon pour garder le Sportsman prêt pour le travail ou les loisirs, quelle que soit la durée de son repos entre les sorties.

• Pneus plus gros et plus durables – Des pneus améliorés à 6 couches de 25 pouces sont livrés de série sur tous les modèles (auparavant 24 pouces, 4 couches sur le 450 HO et 25 pouces, 4 couches sur le 570) et procurent un dégagement accru et une meilleure résistance à la crevaison afin d’offrir une conduite plus douce et une plus grande tranquillité d’esprit sur les terrains difficiles.

• Supports à bagages plus solides – Tous les Sportsman 450 H.O. 2021 et les modèles 570 2021 incluent des rallonges de porte-bagages avant en acier offerts en équipement standard, augmentant leur résistance et permettant des options d’arrimage additionnelles pour plus de polyvalence lors du transport de matériel.

• Freinage moteur et embrayage améliorés – Polaris a amélioré le système de freinage moteur (EBS) sur les modèles équipés pour 2021, offrant une expérience de conduite plus douce et plus contrôlée, que ce soit sur un terrain vallonné ou plat. L’embrayage sur les modèles équipés d’EBS bénéficie également d’une mise à niveau pour un engagement en douceur à basse vitesse, ce qui est particulièrement utile lors de la conduite sur des sentiers étroits, lors du travail dans la cour ou en marche arrière avec une remorque.

• Fonctionnement intuitif et facile – Transmission intégrale On-demand à une touche, levier de changement de vitesse en ligne et freinage à levier unique permettent le contrôle le plus simple et le plus efficace pour tous les utilisateurs. Les VTT sont également pré-câblés pour permettre des mises à niveau faciles du treuil, d’une pelle à neige et des chauffe-mains et chauffe-pouces.

Les Sportsman 450 H.O. et 570 sont disponibles avec ou sans direction assistée électronique (EPS), tandis que le 570 est également offert dans une version Premium avec des roues et une peinture améliorées. Pour les amateurs de chasse, le modèle 570 Hunter Edition ajoute des fonctionnalités telles que le motif Pursuit Camo, des chauffe-mains et chauffe-pouce, un étui à fusil Kolpin, des poignées Rhino et plus encore. Les ensembles Utility et Trail sont disponibles sur certains modèles spécifiques, offrant une polyvalence supplémentaire pour le travail ou les loisirs. Les pilotes qui veulent obtenir encore plus de leur VTT peuvent choisir entre le nouveau Sportsman 570 Ultimate Trail Limited Edition ou le Sportsman 570 Utility HD Limited Edition – tous deux disponibles exclusivement en précommande.

Le modèle Ultimate Trail est doté de phares à LED, y compris le phare de pod orientable, qui procure un éclairage maximal et un look incroyable. Les caractéristiques ajoutées comprennent également des ressorts de suspension peints, un treuil Polaris HD de 2500 livres, des bras triangulaires double arqués, des roues en aluminium de 14 pouces et des pneus Duro® de 26 pouces. Le modèle Utility HD est livré de série avec des joints et des roulements d’arbre de transmission ultra-robustes pour leur permettre de résister aux environnements les plus rigoureux. Conçu spécialement pour le travail acharné, il comprend également un pare-chocs avant avec attelage de remorque intégré, des porte-bagages avant et arrière, un port d’alimentation arrière commuté et une peinture résistante aux rayures.

Une technologie inédite dans l’industrie est maintenant offerte sur les modèles Ultimate Trail et Utility HD Limited Edition, comprenant entre autres le système Ride Control avec contrôle d’accélérateur à faible effort, la commande de conduite à trois modes, le géorepérage et ses capacités de limitation de vitesse, permettant aux propriétaires de régler la vitesse à l’intérieur et à l’extérieur de zones spécifiques, qui inspireront confiance aux nouveaux pilotes et à leurs parents ou qui garantiront des vitesses plus basses pour limiter la poussière dans certaines zones. La limitation de vitesse facilite aussi les tâches comme la pulvérisation, la fertilisation et l’ensemencement, causant moins de fatigue pour le conducteur.

Offrant plus de polyvalence que jamais, 24 nouveaux accessoires apportent aux pilotes plus d’options pour personnaliser leur nouveau Sportsman 450 H.O. ou 570 VTT et répondre à leurs besoins. Ces accessoires Polaris Engineered comprennent:

• Boîte audio Rockford Fosgate® – Pour la première fois dans la gamme Sportsman, la collection d’accessoires 2021 comprendra une boîte audio Rockford Fosgate®. Ce module complémentaire comprend deux haut-parleurs de 6 pouces qui se connectent via Bluetooth®. La boîte audio se monte facilement sur le porte-bagages arrière à l’aide de la technologie Lock & Ride afin que les amateurs puissent écouter leurs chansons préférées sur les sentiers.

• Stockage Lock & Ride – Polaris étend également la capacité de stockage de pointe du Sportsman encore plus loin avec les nouveaux accessoires Open Cargo Box, Rear Cooler Box et Rear Cargo Box, entièrement compatibles avec les rallonges de porte-bagages et le nouveau porte-bagages arrière.

• Intégration supérieure – Les systèmes de treuil et de pelle à neige Polaris HD faciles à installer aident à s’attaquer aux tâches difficiles.

• Protection du véhicule et du conducteur – Les protège-mains, les pare-broussailles et les pare-brise améliorés Lock & Ride garantissent une conduite sûre et agréable.

Des améliorations supplémentaires inspirées des pilotes se retrouvent dans toute la gamme Sportsman 2021. Outre de nouvelles options de couleur, les Sportsman 850 Premium, XP 1000 et XP 1000 S sont tous équipés d’un nouveau style de pod et d’un port de recharge intégré au tableau de bord pour une recharge facile et pratique de la batterie, tandis qu’un ensemble Trail Premium installé en usine est disponible en option. Pour un démarrage plus fiable et sans tracas, les modèles Sportsman Touring 570, Touring 570 Premium, Touring 850 et Touring XP 1000 reçoivent tous une nouvelle batterie de 220 CCA offrant 16% plus de puissance de démarrage à froid. Le Sportsman High Lifter Edition reçoit une nouvelle couleur Ghost Grey et de nouvelles jauges numériques, tandis que le Sportsman XP 1000 Hunter Edition présente un nouveau style de pod à LED et un port de recharge de batterie intégré au tableau de bord.

Pour en savoir plus sur le tout nouveau Sportsman 450 H.O. et les modèles Sportsman 570, sur la précommande des nouvelles éditions limitées du Sportsman 570 ou d’autres modèles de VTT 2021, visitez Polaris.com/ATV