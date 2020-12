La société BRP et son réseau de concessionnaires Can-Am à l’échelle du pays sont heureux de dévoiler les cinq organismes méritants sélectionnés dans le cadre du programme Can-Am pour la cause 2020. Chacun d’eux a reçu gratuitement un véhicule hors route Can-Am Defender neuf pour faciliter ses activités quotidiennes, un don d’une valeur totale de plus de 100 000 $.



Cette année, la population canadienne a fait preuve de solidarité comme jamais auparavant alors que les organismes caritatifs ont connu une hausse des demandes d’aide. BRP et les concessionnaires Can-Am d’un bout à l’autre du pays ont voulu aider, et c’est ainsi que le programme Can-Am pour la cause a vu le jour.

« Les Canadiens se sont serré les coudes durant la pandémie, et nous avions une chance unique de contribuer aux efforts de bienfaisance, dit Jeff Proctor, vice-président et directeur général, Amérique du Nord, chez BRP. Can-Am pour la cause entend se concentrer sur les besoins des autres. Avec les bons outils, BRP croit qu’on peut faire plus, et c’est pourquoi nos véhicules Can-Am ont été mis à contribution pour aider les gens dans le besoin. »

« Pour BRP, le développement durable passe au-delà de l’innovation produit. Cela signifie contribuer à l’avenir de nos communautés, ajoute Guillaume Ferland, leader commercial du Canada chez BRP. Les organismes retenus ont été choisis à cause de leur impact dans leur région. »

BRP a fait appel à ses concessionnaires Can-Am au Canada en leur demandant de désigner un organisme implanté dans leur communauté, et d’expliquer en quoi celui-ci leur semblait méritant d’après des critères précis. Le jury a eu la tâche difficile de retenir cinq causes méritantes parmi les soixante soumissions reçues. Les véhicules Defender sont déjà en action au sein de ces organismes, comme vous pourrez le constater en visionnant les vidéos associées aux liens ci-dessous. Vous pouvez également voir la vidéo générale ici.

Les bénéficiaires

Frédéricton, New Brunswick – Le concessionnaire Extreme Torque Motorsports a remis un Defender Pro XT HD10 à Greener Village, une banque alimentaire locale qui cultive ses propres fruits et légumes. Le Can-Am Defender, qui se prête parfaitement aux travaux de la ferme, a permis à l’équipe de bénévoles qui y travaille de faire plus en moins de temps.





« Le Defender fait une énorme différence pour ce qui est du temps et des efforts requis des gens qui nous aident. On peut bouger beaucoup plus vite et avec moins d’effort, ce qui se traduit par plus de produits pour plus de familles, et une récolte de meilleure qualité pour les gens dans le besoin. Nous devons un grand merci à Torques Motorsports, à BRP et à Can-Am pour la cause, » dit Alex Boyd, directeur général, Greener Village.

« Extreme Torque Motorsports respecte le fait que Greener Village regroupe de nombreuses personnes qui veulent redonner à la communauté, et nous voulons nous assurer de faire tout en notre pouvoir pour aider ceux et celles qui aident les gens dans le besoin. Le Defender Pro est une machine phénoménale pour le travail de ferme, » dit Clint Edmondson, directeur des ventes, Torque Motorsports.

Thetford Mines, Québec – Mercier Marine a fait don d’un Defender Pro XT HD10 au Miller Zoo situé à Frampton, au Québec, un jardin zoologique et centre de réhabilitation de la faune. La polyvalence et la robustesse du Can-Am Defender permettent au personnel du Miller Zoo de circuler à travers le zoo avec plus d’aisance et d’agilité qu’il s’agisse d’apporter des vivres à l’enclos ou de déplacer des animaux. Voyez la vidéo ici.





« C’est tellement un bon sentiment de donner à des gens qui le méritent et qui sont vraiment heureux de le recevoir, » dit Daniel Carrier, propriétaire de Mercier Marine.

« Quand le Can-Am Defender nous a été livré, je ne pouvais pas le croire. J’étais vraiment emballée. C’était trop beau pour être vrai. Le Defender est très utile pour nous au zoo. Il facilite énormément notre travail, que ce soit pour déplacer un animal ou pour transporter de la nourriture ou du bois. Tout le monde se bat pour le prendre. Nous avons adoré notre rencontre avec Daniel et l’équipe de Mercier Marine. C’est évident qu’ils sont comme nous, qu’ils ont une passion pour leur travail, » dit Émilie Ferland, propriétaire du Miller Zoo.

Uxbridge, Ontario – Uxbridge Motorsports Marine a remis un Defender XT Cab HD8 à WindReach Farm de Whitby en Ontario. Cet organisme offre aux personnes handicapées ou ayant des besoins spéciaux la possibilité de vivre des expériences dans l’agriculture, la nature et les activités de plein air. Le Can-Am Defender permet au personnel de la ferme de réaliser des travaux d’entretien plus rapidement et de mener à terme des projets de plus grande envergure.

« De manière générale, le Defender fera une grande différence en nous aidant à exécuter un grand nombre de tâches au cours de l’année, » révèle Tony De Silva, gestionnaire de WindReach Farm.

« Nous soutenons WindReach Farm depuis de longues années, et nous estimions que le Can-Am Defender serait le véhicule idéal pour répondre aux besoins de la ferme. C’est avec grand plaisir que nous avons soumis leur candidature au programme Can-Am pour la cause, et nous nous sommes réjouis lorsque nous avons appris que notre candidat avait été retenu. Notre communauté a été d’un grand soutien, et c’est merveilleux d’avoir l’occasion de leur rendre la pareille, » dit Guy Rogers, copropriétaire d’Uxbridge Motorsports Marine.

Grande Prairie, Alberta – Stojan’s Power Sports Marine a remis un Defender Pro XT HD10 à Peace Area Riding for the Disabled Society (PARDS). Cet organisme offre une thérapie assistée par les chevaux. Son centre loge donc plusieurs chevaux et est entouré de sentiers d’équitation difficiles d’entretien. Le Can-Am Defender permet au personnel de circuler plus librement et de gagner en efficacité dans les tâches quotidiennes d’entretien.

« Lorsqu’on nous a parlé du programme Can-Am pour la cause, nous nous sommes fait un devoir d’y participer, et le premier organisme qui nous est venu à l’idée est PARDS, à cause de tout le bien que ce groupe apporte à notre communauté, » révèle Rene Remillard, propriétaire et directeur de Stojan’s Power Sports Marine.

« Nous sommes super fiers de participer ainsi à leurs activités quotidiennes. Nous connaissons la qualité de ce véhicule, et nous savons à quel point ceci les aidera, » ajoute Jerry Stojan propriétaire et directeur de Stojan’s Power Sports Marine.

« L’entretien des chevaux et de la propriété représente un énorme travail, et grâce au Can-Am Defender, nous pourrons accélérer le processus. En ayant l’équipement requis, nous pourrons être plus efficaces et nous concentrer sur notre vocation principale. Nous sommes très reconnaissants à Stojan’s Power Sports Marine et à Can-Am de nous avoir donné cette chance de mieux servir les individus très spéciaux qui se présentent à notre porte et dans notre manège tous les jours, » dit Jennifer Douglas, directrice exécutive de PARDS.

Winnipeg, Manitoba – The North West Company remettra un Defender MAX XT HD8 à Recreation and Parks Association of Nunavut (RPAN) de Iqaluit au Nunavut. Leur mission est d’améliorer la qualité et le niveau des services de loisirs dans les collectivités du Nunavut. La vidéo suivra une fois la livraison complétée.

BRP entend poursuivre son implication au sein des collectivités dans les années à venir, car la société est fière de redonner aux communautés qui l’accueillent et est reconnaissante pour les efforts des organismes qui font une différence dans leur communauté.

Veuillez visiter can-am.brp.com/off-road/ca/fr/ pour en apprendre davantage sur Can-Am hors route, nos véhicules et nos programmes.