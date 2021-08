Ressorts Liberté fait l’acquisition d’Elka Suspension

Le 1er Juillet dernier, nous avons annoncé une très bonne nouvelle à nos employés : Ressorts Liberté a procédé à l’acquisition d’Elka Suspension. Cette combinaison des deux entreprises permettra à terme de mieux vous servir comme client tout en positionnant l’entreprise comme un acteur majeur sur le marché mondial. Elka Suspension et Ressorts Liberté représentent désormais une force mondiale dans le domaine de la suspension!

Notre marque ELKA SUSPENSION et notre site web demeurent les mêmes: www.elkasuspension.com. Nos bureaux et notre usine de fabrication à Boucherville demeurent aussi. Concrètement, Elka conserve son modèle d’affaires et les trois fondateurs demeurent également en poste avec toute l’équipe d’Elka. Nous savons que notre succès est lié au vôtre et nous sommes enthousiastes à l’idée de ce que la nouvelle acquisition offrira :

• Efficacité – Nous capturerons des opportunités d’améliorations en production et dans la chaîne d’approvisionnement qui nous permettrons d’être encore compétitif.

• Un portfolio élargi de Produits et Services – Les clients auront accès à une plus grande gamme de produits et services de haute qualité.

• Innovation – La combinaison de l’expertise de chacune des compagnies mènera à l’introduction sur le marché de nouveaux produits révolutionnaires dans l’industrie de la suspension.

Grâce à la portée de notre marque et à notre expérience, nous aspirons à devenir une marque plus forte dans le marché.

Nous sommes confiants que nos clients bénéficieront du savoir-faire technique que notre association avec Ressorts Libertéapportera.

Ressorts Liberté est un leader mondial dans la fabrication de ressorts de haute précision offrant ses services aux entreprises des industries de l’automobile et des produits récréatifs hors route depuis plus de 35 ans. Elle est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Montmagny au Québec et qui compte plus de 700 employés dans son ensemble. En plus de leur usine de fabrication principale située à Montmagny, Ressorts Liberté opèrent aussi cinq autres sites de production situés à Toronto (Canada), Ciudad Juárez (Mexique), Querétaro (Mexique), Suzhou (Chine) and Giarmata (Roumanie) et a également des bureaux de représentation à Lapeer près de Detroit (États-Unis) et à Berlin (Allemagne).

Alors que nous poursuivons l’intégration de nos entreprises, nous tenons à rassurer nos clients que nous nous engageons à continuer de leur fournir le haut niveau de service auquel ils sont habitués. Notre objectif avec cette transaction est d’assurer une transition transparente pour nos clients.

L’entreprise tient à remercier ses clients pour leur support continuel.