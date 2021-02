Segway Powersports est arrivée au Canada

La prochaine génération de véhicules hors route est arrivée au Canada. Segway Powersports: une nouvelle façon d’explorer le monde .

On ne devient pas pionnier, on l’est de naissance. Le désir d’innover et d’ouvrir la voie est présent dans l’ADN. Il est enraciné dans la conviction qu’il y a toujours quelque chose de meilleur, qu’il y a toujours moyen de faire mieux que ce qui est actuellement disponible. Être pionnier se caractérise par la volonté d’être celui qui traverse le désert pour trouver le trésor caché. Cette pulsion est ancrée dans beaucoup d’entre nous, à un degré ou à un autre. Mais il n’y en a que quelques-uns qui ouvrent la voie et marquent le chemin. Bien que beaucoup commencent leur voyage avec le rêve d’une nouvelle découverte, la réalité est que la plupart ne la trouveront jamais. Jusqu’à aujourd’hui.

- Publicité -

SEGWAY est l’avenir des sports motorisés, avec une technologie de déplacements intelligents inégalée (ce que d’autres marques offrent en options), une puissance et des performances inégalées dans l’industrie hors route (sans investissement additionnels importants), un design et un look qui font rêver, et un engagement d’expérience-client pas comme les autres. La furtivité, la puissance et le design audacieux introduits par Segway trace une nouvelle frontière pour les sports motorisés.

SEGWAY signifie « transition en douceur vers un nouvel endroit ». Bien que nous ne pouvons pas garantir une route parfaite vers votre destination, Segway introduit une transition radicalement douce vers ce que nous croyons être la prochaine génération de véhicules hors route et d’expérience des sports motorisés.

Technologie de déplacements hors route intelligents

Le prédateur ultime est toujours en phase avec son corps et son environnement; et vous constaterez que vos véhicules tout-terrain Segway Powersports et votre expérience seront tout aussi intimement liés. L’application Segway App crée une connexion parfaite entre votre machine et vous, vous procurant des super pouvoirs que vous ne pourrez pas trouver dans d’autres véhicules tout-terrain.

Démarrage à distance, sécurité, avertissements de renversement, antivol, maintenance et, le plus significatif, une expérience hors route grandement améliorée, tous sont à votre disposition avec les machines hors route Segway. Explorez avec le GPS et connectez-vous à votre communauté via notre application pour smartphone connectée Bluetooth. Téléchargez-le maintenant en attendant l’arrivée de votre machine et commencez à voyager, à explorer et à partager dès son arrivée !

- Publicité -

Si vous êtes un amateur de randonnées en sentier, un chasseur, un pêcheur ou un accro à l’adrénaline, vous pouvez préprogrammer l’emplacement de votre cache, vos points d’intérêts préférés, vos plus beaux sentiers, etc. et partager ces emplacements avec vos amis … (ou pas!).

Engagement de propriété à vie

L’engagement de propriété à vie de Roost Factory Segway Canada vous assure de continuellement à rouler. Vous achetez pour rouler, pas pour réparer. Ainsi, notre programme réinvente et redéfinit la garantie et le service pour vous assurer que vous pourrez toujours rouler quand vous le voulez. Des véhicules de remplacement au service prépayé, en passant par la couverture pare-chocs à pare-chocs et la marge de crédit pour les pièces, le service et les accessoires, nous vous amènerons sur la piste pour y rester.

La gamme SNARLER ATV est le puissant VTT du futur.

Le VILLAIN incarne des performances extrêmes combinées à un design moderne et aérodynamique.

Le VCC hybride Fugleman 570 est une machine très robuste – il est prêt à transporter du matériel ou à explorer de nouveaux endroits !

PROGRAMME SEGWAY TRAILBLAZER

Rejoignez le futur des sports motorisés en précommandant le programme Segway Trailblazer Program et soyez l’un des premiers à posséder un Segway ! Soyez le fier propriétaire pionnier et exclusif d’un de nos véhicules de sports motorisés Segway offerts en édition limitée, en ouvrant la voie avec votre précommande et en garantissant votre place (extras d’une valeur de plus de $1000) Connectez-vous avec notre service de Concierge ou avec un concessionnaire autorisé et sécurisez votre Segway avec un dépôt remboursable de $2000 (si vous choisissez de financer sans acompte, vous récupérerez votre dépôt à la livraison). Les premières unités sont en route en ce moment même donc assurez-vous d’être le premier en ligne !

PARTICIPEZ POUR GAGNER UN VTT SNARLER

Soyez l’un des premiers à pré-commander le programme Segway Trailblazer Program et recevez 50 participations supplémentaires au concours pour gagner un VTT SNARLER personnalisé. PARTICIPEZ ICI

SERVICE DE CONCIERGE SEGWAY

Nous savons que vous ne voulez rien de plus que de rouler sur la piste, de découvrir votre environnement tout en conduisant une machine du futur vraiment puissante. Nous sommes là pour vous aider à faire votre transition vers les tout nouveaux véhicules Segway Powersports de la façon la plus fluide possible. Le service de Concierge Segway Powersports est là pour simplifier votre processus de précommande du début à la fin, avec une approche personnalisée. Contactez notre équipe afin que nous puissions vous permettre une compréhension approfondie des options de véhicule et une recommandation personnalisée en fonction de vos désirs personnels. Nous sommes là pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre expérience unique de Segway Powersports Canada, à chaque étape du processus.

- Publicité -

Appelez, textez ou envoyez un courriel au Service de Concierge Segway

Appelez: 1-866-743-9131 EXT. 506 (Lundi-Vendredi 8am-6pm EST)

Textez: 1-647-526-5899 (Parlez à Mark, EN TOUT TEMPS)

Courriel: segway@hoosier-offroad.com