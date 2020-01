Survol des nouveautés dans le monde du QUAD 2020

Certains millésimes sont plus fastes pour certains fabricants et pour d’autres, ils sont plutôt discrets quant aux innovations. Cependant, un point commun se dégage, ils veulent plaire à une majorité d’adeptes avec des quads et autoquads de plus en plus puissants aux coloris accrocheurs et des changements améliorant l’expérience de conduite. Il n’est pas surprenant également de retrouver des corrections et des innovations directement liées à l’écoute active de leurs clientèles. Ils sont très conscients que le choix proposé tout fabricant confondu est diversifié et ils se doivent de nous proposer des véhicules qui feront déplacer les adeptes chez l’une ou l’autre des salles d’exposition des concessionnaires établis.

Yamaha

Nous allons vous épargner les nouvelles couleurs qui égayeront chaque modèle de VTT chez Yamaha cette année ainsi que les nouveaux accessoires et les nouveaux badges « Proven Off-Road ». Cependant, l’un des points majeurs dans cette catégorie est le précâblage pour le système d’infodivertissement de Yamaha sur tous les modèles Grizzly 2020 auparavant utilisé pour le YXZ1000R, alimenté par Magellan. Ce système permet aux quadistes de suivre et de planifier leurs trajets grâce à des milliers de waypoints préchargés, des cartes de la région, des emplacements des concessionnaires et bien plus encore. Ce changement est caractérisé par une prise en charge accrue de la tablette GPS Adventure Pro de la marque.

Il est possible de se procurer l’Adventure Pro auprès de son concessionnaire ou via le www.shopyamaha.com au prix de 1491,95 $/CAN.

Voici ses principales caractéristiques :

Écran transmissif ACL de 17,7 cm – nul besoin de retirer les gants pour utiliser l’écran tactile.

Connexion WiFi et connectivité Bluetooth.

Imperméable et à l’épreuve des chocs.

Préréglée pour communiquer via tous les réseaux sociaux.

Capacités d’intégration au véhicule : vitesse du véhicule, rapport engagé, température du liquide de refroidissement, tension de la batterie, état du mode 4RM, avertissements d’anomalies.

Livrée avec les cartes de base des États-Unis seulement; les cartes du Canada peuvent être enregistrées et téléchargées à l’aide de l’outil de planification / partage en ligne. * Comprend un site Web exclusif à Yamaha – TRX Trailhead (www.yamahaadventurepro.com) qui aide pour la planification et le partage de vos randonnées avec d’autres amateurs Yamaha. Jetez un coup d’œil à ce superbe outil en ligne, publiez les sentiers que vous parcourez et faites-les connaître à d’autres passionnés des sentiers. Créez facilement le lien, puis donnez un accès rapide aux intéressés. Mises à jour à vie des cartes et du logiciel, sans frais.

Support RAM compris pour un montage flexible et facile (tout le nécessaire de fixation inclus).

La tablette Magellan a une fonction de sélection de langue, sauf que l’appli Adventure Pro est offerte exclusivement en anglais. Le site Web est aussi publié uniquement en anglais.

Pour installer cette tablette sur les modèles Grizzly 2016-18, sur les modèles YXZ1000R/SS 2016-18 et sur les modèles 2018 du Wolverine X4, il faut un câblage universel (vendu séparément) en vue de fournir une intégration limitée des données et une fonctionnalité complète du GPS. Pour l’installer sur les modèles du Viking (toutes les années modèles) et du Wolverine (modèles 2018 et plus anciens), il faut un câblage universel (vendu séparément) en vue de fournir exclusivement la fonctionnalité GPS.

Yamaha nous propose pour 2020 de nouveaux ensembles XT-R pour les modèles Grizzly, Wolverine X2, Wolverine X4 et YXZ1000R. Ces ensembles sont essentiellement de nouvelles versions ultra premium. Ce ne sont pas simplement l’ajout d’accessoires élégants, Yamaha semble avoir conçu des éditions pour s’attaquer aux terrains les plus difficiles, car chacun est équipé de nouveaux pneus radiaux, d’un treuil WARN, etc.

En résumé, Yamaha nous propose pour l’année 2020 de nouveaux habillages sans ajout de nouvelles motorisations ou de nouveaux modèles. Il semble cependant s’appuyer une fois de plus sur ses véhicules possédant une grande réputation de fiabilité pour attirer les consommateurs.

Can-Am

BRP est un leader mondial dans la conception, le développement, la fabrication, la distribution et la commercialisation de véhicules récréatifs motorisés et de systèmes de propulsion. C’est un fleuron canadien et nous avons toutes les raisons d’en être fiers.

En 2015, lorsque José Boisjoly était PDG de BRP, il s’était engagé à dévoiler un véhicule côte à côte tous les six mois pendant quatre ans et jusqu’ici, il a tenu parole. Les concepteurs de Bombardier Produits Récréatifs ne cessent de travailler d’arrache-pied pour remodeler et concevoir de nouveaux véhicules pour tous les types d’utilisateurs.

Le lancement Can-Am Defender fut effectué en 2015 pour son année d’introduction : 2016. Ce fut le premier véhicule à vocation utilitaire chez ce fabricant et cette apparition dans ce nouveau segment pour BRP fut une injection de l’ADN de Can-Am dans ce qui était pour devenir le porte-étendard des autoquads de travail. Depuis, une multitude d’améliorations et d’ajouts furent effectués sur cette plate-forme jusqu’au lancement entre autres de la nouvelle dénomination, le Defender 6×6 pour 2020.

Bien que la famille Defender figure parmi les véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT) les plus performants depuis son introduction, le Can-Am Defender 6 × 6 2020 pousse les choses à de nouveaux sommets avec une énorme boîte de chargement, une capacité de remorquage inégalée et un moteur plus puissant. Ajoutez deux roues supplémentaires et c’est le véhicule de travail le plus performant que Can-Am ait jamais produit.

Il n’y a pas grand intérêt à ajouter deux roues supplémentaires et les dépenses qui en découlent si vous n’obtenez pas une machine plus performante. Le Can-Am Defender 6 × 6 2020 ne déçoit pas. Tout d’abord, la surface de chargement arrière a été allongée pour atteindre un énorme 72 pouces par 54,5 pouces. Bien que cela lui ressemble déjà beaucoup, vous pouvez également convertir en configuration à plat quand encore plus d’espace est requis. Fait intéressant, vous pouvez transporter jusqu’à 1000 livres dans la plus grande surface de chargement, comme les autres modèles Defender HD10, avec seulement quatre roues.

Can-Am étend encore plus les capacités du Defender 6 × 6 en matière de remorquage. Grâce à la traction supplémentaire des six roues, ce Defender peut remorquer un incroyable 3000 livres.

L’ensemble Can-Am Defender 6 × 6 2020 complète une multitude de fonctionnalités, notamment la direction assistée dynamique, le nouveau châssis haute rigidité, le pare-chocs en acier intégré, la plaque de protection centrale, la magnéto 650 watts, l’empattement plus long de 115,5 pouces, 16,9 gal de rangement à bord, phares de 140 watts, 10,6 gal réservoir de carburant et affichage numérique de 4,5 pouces.

Les termes « performance » et Can-Am vont de pair. Ce fabricant repousse sans cesse les limites de la puissance développée par ses véhicules année après année. Lancé pour l’année modèle 2017, le Maverick X3 est un bon exemple d’un autoquad à vocation hyper-sportif se retrouvant sur la plus haute marche du podium dans la catégorie de la puissance. La version du Can-Am Maverick X3 RR développe un impressionnant 195 hp bien sentis pour les amateurs de sensations fortes.

La gamme de VTT ayant déjà subi des changements majeurs en 2019 revient presque inchangée pour 2020. De nouveaux coloris et artifices sont les améliorations principales apportées à cette gamme bien représentée chez Can-Am.

Polaris

« Il n’y a pas de meilleure façon de célébrer le 65e anniversaire de Polaris qu’en introduisant des machines hors-route de classe mondiale qui améliorent vraiment l’offre de produits de chaque marque », a déclaré Chris Musso, président de Polaris Off Road. Le millésime 2020 chez le fabricant américain Polaris se veut une énorme année de changement. Celui qui a été l’instigateur des véhicules côte à côte il y a plus d’une décennie ne cesse d’apporter des améliorations à cette gamme de véhicules. Le RZR n’a plus besoin de présentation et un tout nouveau modèle, le RZR Pro XP, offre un designvisionnaire, des performances de qualité professionnelle ainsi qu’une force brute pour dominer tous les terrains.

Cette nouvelle mouture est la plus performante, la plus polyvalente et la plus agile jamais conçue chez Polaris jusqu’à ce jour. Chaque modèle Pro XP offre 181 chevaux, 20 pouces de débattement à l’avant et 22 pouces à l’arrière. Possédant un empattement de 96 pouces, des essieux huit fois plus solides et un système d’entraînement trois fois plus puissant. Le RZR Pro XP Ultimate est la version haut de gamme dotée d’une technologie inégalée, dont la suspension active DYNAMIX 2.0.

La catégorie utilitaire a également reçu une mise à niveau pour 2020. Polaris a pris l’autoquad utilitaire le plus vendu de tous les temps, le Ranger XP 900, et il lui a donné la capacité de transporter plus, de remorquer davantage et de durer plus longtemps, offrant par la même occasion une valeur inégalée pour chaque dollar investi. La vision de Polaris est claire, il veut créer une fois de plus la nouvelle génération de véhicule utilitaire le plus vendu au monde.

Du côté des VTT, 2020 est certainement un tournant majeur dans cette catégorie et Polaris est sans contredit un instigateur. Pionnier de la catégorie des VTT haut de gamme depuis plus de 30 ans, Polaris Sportsman a lancé le premier VTT de 55 pouces de large équipé de plus de 14 pouces de débattement de suspension inégalé. Conçue pour conquérir des territoires sans limites, la marque de VTT 4 × 4 automatique la plus vendue présente les Polaris Sportsman XP 1000 S 2020 et Scrambler XP 1000 S. Cette largeur entre chaque roue apportera une stabilité et une confiance à chaque pilote qui enfourchera ces nouveautés. Reste à voir la réponse de la concurrence à cette innovation.

Honda

La catégorie des VTT a subi quelques changements dignes de mention chez ce constructeur possédant l’indice de fiabilité le plus élevé de la part des consommateurs. Le Fourtrax Foreman Rubicon a reçu une mise à niveau au chapitre de la motorisation avec l’ajout de 43 centimètres cubes supplémentaires. Un nouveau levier a également été ajouté pour engager la marche arrière pour les modèles automatiques.

Quatre modèles Rubicon différents sont proposés, dont trois sont équipés de la transmission à double embrayage (DCT) qui présente désormais une fonction de priorité manuelle pour permettre de passer à la volée pendant que la transmission est en mode automatique.

Un autoquad à vocation sportive chez ce fabricant a été attendu avec impatience par tous. Étant donné que cet autoquad ainsi qu’une version quatre places sont désormais présentés dans les salles d’exposition des différents concessionnaires de cette marque, notre questionnement s’est porté par la suite sur la possibilité d’y insuffler des chevaux supplémentaires pour rivaliser avec les autoquads sur la haute marche à ce chapitre. La réponse ne s’est pas fait attendre bien longtemps et il est maintenant possible d’augmenter la puissance d’environ 60 % par rapport aux 104 chevaux d’origine, ce qui place le nombre dans les alentours de 160 chevaux. Le turbocompresseur lui-même est fourni par Garrett et peut être installé sans modifier, souder ou changer les composantes internes du moteur. Les adeptes de performance seront ravis d’apprendre cette nouvelle et la concurrence n’a qu’à bien se tenir, tenons-nous-le pour dit.

Arctic Cat

Trois années se sont maintenant écoulées depuis l’achat d’Arctic Cat par Textron pour le coût de 247 millions de dollars US. Avec cette transaction, les hauts dirigeants d’Arctic Cat avaient affirmé que la compagnie était pour évoluer plus rapidement tout en présentant davantage d’innovations avec ses produits et véhicules. Les résultats avaient été perceptibles très rapidement par le changement de nom pour Textron Off-Road et le lancement des véhicules Wildcat XX et des modèles utilitaires Stampede.

Les ventes n’ont cependant pas été au rendez-vous au goût des dirigeants chez ce constructeur américain et le seul changement majeur se veut un retour aux sources en ce qui concerne le nom. Arctic Cat renaît de ses cendres pour probablement renouer avec les adeptes de cette marque. 2020 sera probablement une année pour stabiliser ses acquis et étudier une façon de relancer cette marque mythique.

CFMOTO

Distribué au Canada depuis près de 15 ans et établi mondialement depuis plus de 30 ans, CFMOTO ne laisse personne indifférent et s’impose continuellement par des ventes en hausse constante. Autrefois négligée, cette marque figure maintenant dans les choix logiques lorsque les adeptes visitent les concessionnaires pour l’obtention d’un véhicule hors-route à la hauteur des attentes. La qualité de la préparation et de l’assemblage est maintenant digne d’un constructeur établi par un réseau de concessionnaires sans cesse grandissant.

CFMOTO procure une fois de plus la meilleure garantie de l’industrie, soit 5 ans limitée. Il dérange certainement et la concurrence doit maintenant regarder devant pour ne pas perdre ce nouvel acteur sur le marché.

Même si le distributeur canadien de CFMOTO, Canada Moto Import, est avare sur ses projections futures, la seule nouveauté pour 2020, lors de la rédaction de ces lignes, est l’introduction du tout nouveau quad CFORCE 600. Ce VTT est une nouveauté de A à Z. Un nouveau châssis et une nouvelle motorisation de 580 cm3 développant 40,2 chevaux viennent combler la catégorie des intermédiaires chez ce fabricant. Offert en version solo et tourisme (2 places), et présenté sous deux coloris différents : gris titan et orange. Comme tous les véhicules CFMOTO, il est équipé de série d’un treuil, de rétroviseurs et d’un embrayage CVtech.

Kawasaki

Le constructeur Kawasaki a été très discret concernant les nouveautés depuis plusieurs années et nous avions un questionnement sur ces réels intérêts dans la catégorie des véhicules hors-route. Pour 2020, il nous présente cependant un véhicule côte à côte sport qui élève réellement les standards à ce chapitre. Le Kawasaki KRX 1000 est présenté dans un coloris vert coutumier à ce constructeur. Son esthétique fait qu’il est un des autoquads les plus agréables à regarder à ce jour. Ses énormes pneus de 31 pouces montés sur des jantes beadlock déblaient tout sur son passage. La seule déception que nous avons présentement est reliée à ses dimensions. Sa largeur de 68 pouces restreint son utilisation à bon nombre d’endroits. Nous espérons que Kawasaki nous garde en réserve des versions similaires de base ayant des dimensions plus minimalistes pour les sentiers forestiers plus étroits. Si ce dernier cas se produit, les ventes seront certainement au rendez-vous, car pour l’instant, le Kawasaki KRX crée réellement un « buzz ». Dossier à suivre avec intérêt!

Suzuki

Suzuki est l’instigateur du véhicule quad à quatre roues motrices, que nous avons connu lorsqu’il nous avait présenté au début des années 1980 le King Quad. Malgré qu’il nous a présenté il y a deux ans une version améliorée de son véhicule phare, il faut avouer qu’il a été timide malgré tout au cours des dernières années. Il peut s’appuyer sur une réputation très enviable et une fiabilité à faire rougir la concurrence. Pourquoi changer ce qui est excellent en tout point et c’est probablement ce qu’il applique comme philosophie. Donc, pour 2020, aucune vague et un statu quo sur toute la ligne.

Argo

Argo, un fabricant de XTV dont le siège social est au Canada, a été fondé en 1967, nommant son produit de signature d’après l’Argonaute de la mythologie grecque pour son endurance sur terre et sur l’eau. Sa société mère, appelée Ontario Drive and Gear Limited ou ODG, a certainement appris plusieurs choses sur les façons dont les amateurs de tout-terrain utilisent leurs véhicules, au fil des ans.

Depuis deux ans déjà, Argo nous propose une ligne de VTT nommée Xplorer. Deux motorisations sont proposées, soit un monocylindre de 503 cm3 et un bicylindre de 997 cm3. Les versions XT ont une selle simple, tandis que les versions XRT ont la particularité de recevoir un passager. C’est avec audace que ce fabricant tente de percer le marché des VTT, ayant déjà une riche histoire dans la conception de véhicules uniques et hors du commun.