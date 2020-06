Top 5 Treuils

Lorsque nous effectuons l’acquisition d’un nouveau véhicule hors-route, nous produisons également la liste des accessoires qui seront indispensables lors de son utilisation. Pour être honnête, l’ajout qui vient en haut de ce dénombrement est assurément le treuil. Ce complément est très utile lors de situation périlleuse et il offre également, l’assurance et la témérité à son propriétaire lors de franchissement de zones incertaines.

Qui n’apprécie pas l’expérience hors-route où nous repoussons nos limites et celle de l’adhérence de notre quad ou de notre côte à côte. Lorsque nous avons outrepassé les capacités de traction de notre véhicule, nous devons avoir la certitude que notre treuil sera en mesure de nous sortir du pétrin. Nous avons donc établi un TOP 5 des treuils, qui selon nous, sont les meilleurs achats dans cette catégorie.

1- Warn AXON 45RC:

Nous avons été privilégiés d’avoir reçu et installé il y a quelques mois, ce que nous considérons être une révolution dans la catégorie des treuils. Warn repousse les limites une fois de plus lorsqu’il a introduit les nouvelles séries AXON. Ils nous apportent de nouveaux niveaux de technologie, de durabilité et de performance sur le marché des treuils pour véhicules hors route.

Nous avons été en mesure de tester le Warn AXON 45RC pour vous vérifier tout le travail qui a été fait pour s’assurer d’une durée de vie inégalée de ce nouveau treuil. Celui-ci se distingue par une capacité de 4 500 lb, une configuration de tambour court et étroit pour les contraintes d’espace, ainsi que d’une corde synthétique Spydura 27 ‘de 1/4 ″. Il est également équipé d’un guide-câble »Epic Hawse » et d’un commutateur de commande numérique à barre basculante. Si vous avez déjà effectué l’installation d’un treuil, vous allez être ravi d’équiper votre véhicule de celui-ci, car les concepteurs ont tout fait pour faciliter le branchement et l’installation très rapidement. C’est une mise en place que nous pouvons qualifier de »Plug and Play » qui peut être effectuée avec peu de connaissances techniques et quelques outils de base.

Autre nouveauté, le Warn Axon 45RC est muni d’un interrupteur pour le tableau de bord pour la sortie et l’entrée du câble. L’une des caractéristiques intéressantes est son témoin lumineux. Lorsque nous avons atteint 50% de la capacité, le témoin allume une lumière jaune. À 75%, orange. À 90%, il allume rouge. Lorsqu’il dépasse sa capacité maximale, le témoin flash rouge et le treuil arrêtent de fonctionner pour ne pas endommager ses composantes, par un usage hors de ses limites d’utilisation. Le treuil Warn AXON 45RC propose une commande numérique unique en son genre qui fournit aux utilisateurs des niveaux de rétroaction inédits, notamment des informations sur la charge, la température du moteur et le niveau de la batterie. Par conséquent, nous obtenons le treuil le plus avancé et le plus performant jamais conçu.Une télécommande est également fournie avec ce treuil pour faciliter son utilisation à distance.

La solidité de son boîtier, sa facilité d’installation ainsi que la qualité générale de ses composantes établit de nouveaux standards dans sa catégorie et c’est les raisons pour lesquelles nous avons décidé de le placer sur la plus haute marche de notre décompte.

Pour être honnête, il est relativement dispendieux, mais il est considéré comme une référence dans sa catégorie. Son prix est probablement le seul point négatif que nous pouvons lui attribuer, car un déboursé d’environ 800$ CAN. est nécessaire pour son acquisition. À notre avis, l’achat d’un treuil WARN AXON RC45 doit être perçu comme un investissement, car il pourra notre rendre de fiers services sur une longue durée et il peut être transféré d’un véhicule à l’autre lorsque nous effectuons des changements au cours des années.

2- KFI SE35 Stealth:

Ce treuil de 3500 lb comporte un câble à fibres synthétiques, un crochet pour câble anti-glissement, un système de freinage dynamique et mécanique, des joints étanches à l’eau pour résister aux intempéries, un montage standard à 4 trous et un embrayage tournant très robuste tout en métal. Ce treuil possède également un pare-choc de caoutchouc permettant une rentrée du câble en s’appuyant sur cette entrave pour éviter que le crochet soit libre de tout mouvement pouvant causer un bruit désagréable de frottement.

La série Stealth est la famille de treuils haut de gamme de KFI. Ce treuil arbore un câble synthétique de 50 pieds avec gaine de protection, interrupteur à bascule, télécommande portable et la fameuse butée de crochet de câble qui se fixe sans avoir à retirer la corde du tambour (un aspect très pratique). Le KFI SE35 Stealth a une cote de 3500 lb, offrant beaucoup de traction adaptée à une majorité de véhicules quad. Il est hermétique pour empêcher les éléments externes de s’infiltrer. Il possède également une garantie d’un an pour rassurer ses utilisateurs.

Le treuil KFI SE35 Stealth a une esthétique plutôt effacée par ses couleurs noires prédominantes et une apparence que nous pouvons décrire de discrète. Cependant, il est en mesure d’effectuer le travail demandé en toute confiance et il a toujours répondu à nos attentes à chaque occasion.

Nous pouvons affirmer sans prétention que nous avons accumulé énormément d’expériences au cours des années, car nous avons procédé à l’installation, plus souvent qu’à notre tour, de treuils sur plusieurs dizaines de véhicules. La mise en place du treuil KFI SE35 Stealth se fait en 2 étapes. En premier lieu, nous avons dû procéder à l’installation du support de fixation relatif à notre véhicule. Par la suite, le montage du treuil et le boulonnage se sont effectués facilement et rapidement. Le câblage est tout autant facile en suivant les étapes fournies dans le livret d’instructions. Les expérimentés autant que les néophytes auront énormément d’aisance à effectuer ces étapes.

KFI a la réputation de concevoir des treuils fiables dans sa série Stealth. Notre expérience avec le KFI SE35 est excellente et nous apprécions les services qu’il nous offrent. Si vous êtes à la recherche d’un treuil sur lequel vous voulez compter lors de situations ardues, alors pensez à un treuil SE35 de la série Stealth.

3- SuperATV 4500 Black Ops:

Un outil bien conçu et équilibré, avec une capacité de traction de 4500 livres, le SuperATV 4500 Black Ops est un treuil de VTT ou d’autoquad solide et stable pour une multitude de tâches et qui peut également s’intensifier pour l’utilisation d’une pelle à neige. De plus, il dispose d’une télécommande sans fils, ce qui signifie que nous pouvons posséder un contrôle total, tout en restant en dehors de la zone de danger potentiel.

Le treuil SuperATV 4500 Black Ops est un excellent compromis pour tous les utilisateurs de quads et de côte à côte qui adore profiter de leurs véhicules dans des environnements hostiles en sachant qu’ils peuvent compter sur le bon équipement pour se sortir de l’embarras. Son moteur électrique offre la puissance linéaire et son contrôle constant est modéré par un système de frein de qualité.

La contrôlabilité est l’une des meilleures caractéristiques de ce treuil. La télécommande sans fils étanche et sensible de ce treuil nous permet de contrôler avec un seul doigt. Le moteur puissant de 12 volts offre une traction forte et robuste. Il offre également des vitesses de ligne incroyablement rapides. De plus, son système de freinage nous donne un contrôle total sur le treuillage. Ce treuil est livré avec une corde synthétique qui est solide, puissante et robuste. Cette corde du treuil SuperATV 4500 Black Ops est capable de tirer de lourdes charges sans effilocher ni casser en deux. Le système d’engrenage planétaire à trois étages de ce treuil nous offre une expérience de fiabilité et de durabilité. De plus, il est équipé d’un guide tout indiqué pour que cette corde synthétique roule correctement sur le tambour.

L’utilisation du treuil SuperATV 4500 Black Ops est un jeu d’enfant. Même après plusieurs centaines de kilomètres dans la poussière, l’eau et la boue, l’embrayage fonctionne sans problème pour engager et désengager le mécanisme de traction. Il tire fort avec un sentiment qui respire la confiance et qui nous sort d’une multitude de situations. Même dans les pentes importantes où il a été mis à l’épreuve, il nous a été d’une grande utilité et nous pouvons compter sur lui lorsque ça compte vraiment.

4- Superwinch Terra 35:

Ce treuil, membre de la gamme Terra de Superwinch, est un accessoire compact produisant la puissance nécessaire pour sortir n’importe quel véhicule de situations gluantes. Durable, le Terra a été conçu pour les terrains les plus difficiles. Produisant 1.6 HP, le moteur de ce treuil est assez puissant pour offre 3500 lb de capacité de traction, et sa faible consommation d’énergie ne mets pas nos batteries à plat.

Si vous êtes à la recherche d’un excellent treuil à usage général pour votre véhicule, le Superwinch Terra 35 vous offre tout ce dont vous avez besoin. Il est robuste avec des engrenages planétaires en acier et des roulements en bronze dans un bain d’huile qui assureront une longue durée de vie. De plus, l’ensemble Superwinch Terra 35 est livré avec plaque de montage universelle. Ce treuil peut être utilisé autant avec un câble d’acier qu’une corde synthétique pourvu que nous utilisions le guide approprié. Il est cependant livré avec un câble d’acier de 50 pieds et de 5,2 mm de diamètre, ainsi que d’un guide à rouleau à 4 voies qui permet de tirer en toutes directions.

Le Superwinch Terra 35 est conçu pour résister aux différents éléments: la pluie, le grésil, la boue, la neige ainsi qu’à la chaleur extrême. Sa conception nous permet de tirer de lourdes charges, de libérer nos véhicules de situations périlleuses, des terrains dangereux, de nous permettre de repousser nos limites et de faire du tout-terrain sans soucis. Avec le Superwinch Terra 35, le seul inconvénient sera d’être en constante décision à savoir où nous voulons exploiter le plein potentiel de ce treuil. Il nous offre la certitude et la possibilité de reprendre le sentier si le terrain s’avère plus accidenté que prévu.

5- Ensemble de treuil de 3500 lb de Kimpex:

En ce qui concerne le treuil complétant notre top 5, Kimpex fait du modèle 3500 lb un choix très attrayant pour les adeptes de quad ou les chasseurs qui ont besoin d’un treuil polyvalent. L’ensemble de treuil de 3500 lb de Kimpex pour VTT / UTV a une capacité de traction de très linéaire ainsi qu’une plaque de montage et une télécommande pour rendre votre expérience avec ce treuil encore plus facile. Avec un moteur robuste de 12 volts, ce treuil nous a fourni une puissance de traction efficace quand et où nous en avons eu besoin.

Nous sommes souvent interpellés par les quadistes qui nous demandent des recommandations concernant les treuils qui pourront leur donner une pleine satisfaction sans pour autant faire un énorme trou dans leurs budgets. Nos conseils ont fréquemment une tangence vers Kimpex, car ils offrent une variété de treuils pour toutes les bourses ainsi que des capacités différentes selon les besoins de chacun. N’hésitez pas à comparer nos avis et vous serez surpris du nombre de dollars qu’il sera possible ainsi d’épargner.

Cet ensemble de treuil de 3500 lb de Kimpex est tout aussi apte à tirer nos quads hors des problèmes qu’à utiliser une pelle à neige avec sa télécommande à interrupteur à bascule sur le guidon ainsi qu’un guide à rouleau pour câble d’acier ou un guide en aluminium pour corde synthétique selon l’option choisie.

Ce treuil offre des performances supérieures sur une multitude de tâches et constitue une bonne option pour les quadistes qui souhaitent un treuil de sauvetage qui peut également déplacer les arbres encombrants et les faire glisser hors du sentier. La garantie d’un an de l’ensemble de treuil de 3500 lb de Kimpex est une excellente preuve de confiance de ce manufacturier à son produit.

En Conclusion, nous aimerions cependant mettre en lumière les différences entre un câble d’acier comparativement à une corde synthétique. Chacun possède ses avantages et ses inconvénients. Voici un résumé de ceux-ci:

-Câble d’acier: Il est idéal lors d’une utilisation sur des terrains abrasifs comme les roches et les cailloux, car il est moins propice à l’effilochage et à l’abrasion. Cependant, ses inconvénients majeurs sont qu’il peut rouiller et développer des bavures pointues nécessitant le port de gants pour son maniement. Il est également enclin à plier, ce qui rend plus difficile le rembobinage sur le tambour du treuil correctement.

-Corde synthétique: fabriquée en polyéthylène, elle est nettement plus sûre que le câble en acier à bien des égards. Considérablement plus légère, la corde synthétique emmagasinera moins d’énergie qu’un câble d’acier et causera par la même occasion moins de dommage en cas de rupture. Sa haute flexibilité et sa légèreté rendent son maniement plus facile et sa propension à se tordre est presque nulle. Sa conception empêche l’apparition de bavures et par conséquent une possible manipulation à mains nues.

S’il y a un accessoire qui ne doit pas être négligé lors de l’achat du véhicule tout-terrain de votre choix, c’est bien l’installation d’un treuil. Le bon équipement nous assure des randonnées sans souci et d’une plus grande satisfaction de notre activité quadiste.