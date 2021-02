Top 5 véhicules cote à côte pour 2021

Il y a tellement de beaux véhicules côte-à-côte sur le marché que ça devient difficile d’en choisir un, non? Vous entrez chez le concessionnaire et vous êtes un peu comme un enfant qui entre dans un magasin de jouets : comment pouvez-vous n’en choisir qu’un seul ? Nous avons le même problème, alors nous avons décidé de vous offrir de l’aide. Nous avons sélectionné cinq VCC qui, pour une raison ou une autre, sont nos choix pour devenir certains des meilleurs nouveaux VCC pour 2021. Voyez ça comme notre façon de vous guider dans la bonne direction. Bien entendu, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper en choisissant l’un des modèles les plus récents, il y a donc beaucoup de marge de manœuvre dans cette liste.

Polaris RZR Pro XP Ultimate

- Publicité -

Polaris nous propose beaucoup de modèles RZR et nous les aimons tous. Cependant, si nous devions en choisir un seul, nous choisirions bien sûr le modèle haut de gamme. Le Pro est équipé d’un moteur bicylindre turbo de 925 cm3. Il pompe maintenant 181 chevaux et est alimenté par injection de carburant. Polaris continue de perfectionner son système de traction intégrale True On-Demand et le Pro est équipé de la dernière version Isolated Xtreme Performance qui fonctionne de manière optimale avec les caractéristiques de puissance du moteur et la façon dont vous utiliseriez la machine. L’ensemble Ultimate vous offre des amortisseurs à valve Fox 2.5 Live Valve avec la suspension active Dynamix 2.0 qui ajuste automatiquement les amortisseurs à la microseconde pendant que vous conduisez, en s’adaptant à votre style et au terrain. Si vous n’avez jamais utilisé ce type de suspension, vous devez le faire. Et une fois que vous l’aurez fait, vous ne voudrez plus revenir en arrière. C’est de loin le meilleur RZR que nous ayons conduit et l’habitacle est extrêmement confortable. La cage ROPS et le harnais à 6 points le rendent également plus sécuritaire, c’est donc un gagnant à coup sûr.

Yamaha Wolverine RMAX2 1000 XT-R

La réputation de durabilité de Yamaha va de pair avec sa capacité à aller n’importe où. Yamaha fabrique des machines parfaites pour l’exploration sérieuse, et le nouveau Wolverine RMAX 2021 est une machine qui nous passionne. Ces machines fonctionnent aussi bien qu’elles sont belles, avec un moteur bicylindre à refroidissement liquide de 999 cm3 et un double corps de papillon d’injection de carburant. Bien sûr, le moteur est jumelé à la légendaire transmission à courroie trapézoïdale Ultramatic de Yamaha. La suspension est prise en charge par des amortisseurs Fox QS-3. L’ensemble XT-R est livré avec un treuil Warn et des pneus Maxxis Carnivore de 30 pouces. Le système de mode de conduite est vraiment cool, avec les modes Sport, Trail et Crawl, et le Wolverine est livré avec le système intégré Adventure Pro de Yamaha qui comprend un GPS et plus encore. Si vous êtes attiré par des endroits où personne d’autre ne peut aller, cette machine est faite pour vous.

Honda Talon 1000X Live Valve

Pour 2021, Honda rapporte le système de suspension Fox Live Valve du modèle 4 places à celui à 2 places et nous en sommes très heureux. Le Talon est une machine très amusante à conduire et nous l’aimons beaucoup. C’est un véhicule très Honda, en ce sens que ce fabricant ne fait pas les choses de la même manière que les autres manufacturiers. Une des plus grandes différences que vous trouverez sur le Talon est la transmission DCT à double embrayage, dont nous sommes de grands fans. Vous pouvez conduire le Talon en mode automatique ou manuel, ce qui vous offre des options incroyables sur les façons d’attaquer le terrain. Et le système de frein moteur est aussi performant qu’on puisse l’imaginer. Le Talon de Honda utilise un moteur bicylindre parallèle de 999 cm3. Le système Honda Live Valve est, à notre avis, l’un des meilleurs, sinon le meilleur des systèmes de suspension active grâce, en bonne partie, au contrôleur Bosch, aux amortisseurs Fox et à l’ingénierie de Honda. Il s’agit d’un VCC sport à aspiration naturelle très amusant à conduire et l’un de nos choix parmi les cinq meilleurs.

- Publicité -

Can-Am Defender Pro Limited

La série Can-Am Defender est l’une des meilleures gammes de machines utilitaires / récréatives du marché. Pour ceux qui recherchent une machine de travail sérieuse, le Defender Pro Limited 2021 a tout pour plaire. Pour commencer, que diriez-vous de la caisse de chargement de six pieds à déchargement hydraulique électrique avec espace de rangement supplémentaire en dessous ? Pensez à tout ce que vous pouvez mettre dans la boîte cargo. Mais attendez, il y a plus ! (!) L’ensemble Limited ajoute une cabine complète haut de gamme qui comprend un toit, un pare-brise avant et arrière en verre, un kit d’essuie-glace, un affichage numérique de 7,6 pouces avec clavier et un système de chauffage et de climatisation, pour que vous soyez à l’aise à l’intérieur de la machine quelles que soient les conditions météorologiques. Il faut ajouter à tout ça les caractéristiques habituelles du Defender comme un bicylindre en V Rotax de 976 cm3, une transmission Pro-Torq et le pare-chocs avant XT avec treuil. C’est une machine qui n’attend que vous pour faire le travail.

CFMoto ZForce 950 EPS Sport

Tout ce que vous avez à faire, c’est de faire un tour dans ce nouveau ZForce 950 pour voir à quel point cette machine est impressionnante. En plus d’être complètement différente de tout ce qui roule sur les sentiers, cette machine est très amusante à conduire. Le ZForce 950 dispose d’un moteur de 963 cm3 avec un système d’allumage et d’injection de carburant Bosch. Il est couplé à une transmission par courroie CVTech-IBC et est maintenant équipé d’un nouveau mode sport qui augmente les performances d’accélération au décollage. Il est livré avec un klaxon et des clignotants intégrés à la machine ainsi qu’un treuil de 3500 lb, des rétroviseurs et un toit. On en obtient beaucoup pour notre argent et c’est sa plus grande valeur. Il est livré très bien équipé à un prix inférieur à celui de la plupart de ses concurrents et on obtient en plus une garantie de 5 ans. C’est assez difficile à battre.