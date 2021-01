Top 5 VTTs pour 2021

Il n’y a rien de tel que la liberté de parcourir les sentiers en VTT. Pour 2021, les fabricants ont tout mis en œuvre pour nous offrir certaines des meilleures machines de tous les temps pour vous amuser dans la nature. Quel VTT vous convient le mieux? Vous devrez décider vous-même, mais on va vous aider un peu. Voici cinq des meilleurs VTT pour 2021, pour vous aider à vous amuser en sentier pour l’année à venir.

Polaris Sportsman 570 Ultimate Trail LE

Le Sportsman 570 est en soi une excellente machine. Il est propulsé par un moteur ProStar monocylindre de 567 cm3 refroidi par liquide qui fournit 44 chevaux. Cette plateforme a beaucoup de puissance pour la plupart des situations et est parfaite pour les randonnées en sentiers. Lorsque vous passez au package Ultimate Trail, vous obtenez une machine aussi parfaite que possible pour parcourir les sentiers. Il est doté d’une suspension à double bras triangulaire aux quatre roues avec des pneus de 26 pouces montés sur des jantes de 14 pouces. Il est livré avec le système Ride Control Tech comprenant un contrôle d’accélérateur à 3 modes, le géo-repérage, un limiteur de vitesse et plus encore. Le Sportsman a un système d’éclairage à DEL, un treuil Polaris HD de 2500 lb et un support de pelle à neige installé en usine pour que vous puissiez en installer une facilement si vous le désirez. C’est l’une des machines de série les mieux adaptées aux sentiers et une excellente machine pour que vous faire sortir et profiter de la conduite en plein air.

Honda Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS Deluxe

L’une de nos machines préférées depuis un certain temps est le Honda Rubicon. La dernière version de cette machine est équipée d’un moteur monocylindre PGM-FI de 518 cm3 qui est couplé à une transmission à double embrayage. Le système à double embrayage est unique à Honda et n’utilise pas de courroie CVT. Pendant que vous sentez le VTT changer les rapports de vitesse en mode automatique, vous pouvez également passer en mode manuel électronique et contrôler les changements de vitesse vous-même. Voici ce qui est agréable à propos du fait que vous disposez de cinq vitesses plus la marche arrière dans les gammes haute et basse. En gamme basse, le freinage moteur est phénoménal, peut-être le meilleur de l’industrie. Vous avez également deux et quatre roues motrices avec Traxlok et un différentiel avant verrouillable. Le moteur et la transmission fonctionnent ensemble pour donner au Rubicon l’impression d’avoir un moteur plus gros. Le siège est incroyablement confortable, et la sensation de conduite générale et la qualité de roulement en font un VTT digne de mention pour 2021. Ajoutez à cela la fiabilité légendaire de Honda et vous avez une excellente machine.

Can-Am Outlander Max Limited

Si vous souhaitez disposer de la machine à deux places la plus performante du marché, jetez un coup d’œil au Can-Am Outlander Max Limited 2021. Il a un puissant bicylindre en V Rotax de 1 000 cm3 qui procure 91 ch et il est livré avec toutes les fonctionnalités que vous attendez, comme le choix de 2 roues motrices ou 4 roues motrices et le différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE de Can-Am. Il dispose d’un système de direction assistée à trois modes qui vous permet de sélectionner le type de direction qui vous convient le mieux. Pour la suspension, le modèle Limited a des amortisseurs Fox 1.5 Podium QS3 réglables pour une conduite douce en toutes situations. Votre passager a un siège légèrement surélevé par rapport au conducteur, et il dispose d’un siège à dossier haut avec repose-pieds et poignées indépendants. Le siège arrière peut également être retiré pour plus de capacité de chargement. L’Outlander dispose d’un écran numérique de 7,6 pouces avec toutes les informations dont vous avez besoin, et le modèle Limited dispose d’un GPS à écran tactile Garmin Montana 650t intégré et amovible pour vous aider à vous y retrouver avec facilité le long des sentiers. L’Outlander possède également des protège-mains, des garde-boue, des pare-chocs avant et arrière et un treuil de 3500 lb. Il s’agit de la machine parfaite à deux places pour la conduite performante en sentier.

Yamaha Grizzly EPS XT-R

L’un de nos VTT préférés depuis longtemps est le Grizzly de Yamaha. C’est une des machines les plus fiables disponibles aujourd’hui et il est très amusant à conduire. Le Griz est équipé d’un moteur monocylindre SACT de 686 cm3 qui fournit beaucoup de couple. Il est alimenté par injection électronique de carburant et utilise la légendaire transmission automatique à courroie trapézoïdale Ultramatic de Yamaha. Cette bête est équipée d’un différentiel à blocage On Command à 3 modes de Yamaha pour vous offrir les meilleures options de traction. Le package XT-R vaut chaque dollar investi si vous voulez les meilleures performances lorsque le terrain devient plus extrême. Le XT-R est équipé de pneus Maxxis ‘Zilla de 27 pouces qui procureront une grande traction partout où vous irez. Ce sont aussi des pneus très résistants. Des plaques de protection intégrales protègent le dessous de la machine et le Grizzly est équipé d’un treuil Warn 2500 VRX pour vous tirer d’affaire quand vous en aurez besoin. Et croyez-nous, avoir des ennuis peut être très amusant avec le Grizzly de Yamaha.

Polaris Scrambler XP 1000 S

Si vous ressentez le besoin de vitesse, le Scrambler XP 1000 S est le meilleur VTT disponible pour étancher votre soif d’adrénaline. Cette machine est une vraie bête. Il dispose d’un moteur bicylindre ProStar de 952 cm3 qui pompe 89 chevaux. Il a tout ce que vous attendez d’un Polaris, comme la traction intégrale On-Demand, mais Polaris lui a ajouté de sérieux atouts de performance pour agrémenter sa conduite. Il mesure 55 pouces de large et est plus long de 6 pouces pour procurer une stabilité exceptionnelle, surtout à vitesse élevée. Il a emprunté le différentiel avant et les demi-arbres du RZR XP 1000. Avec son débattement de suspension de 12,5 pouces à l’avant et 14 pouces à l’arrière, ses amortisseurs Walker Evans Racing et un monstrueux 14,5 pouces de garde au sol, le Scrambler est démentiellement amusant et extrêmement stable à haute vitesse. Si vous voulez rouler vite sur un terrain accidenté, c’est le meilleur VTT pour vous.