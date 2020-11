Victoire de Can-Am Best in the Desert

Nous. Sommes. Les. Champions! Cette année, les équipes de course Can-Am hors route ont remporté victoire après victoire, avec un succès impressionnant lors de compétitions à travers le monde, et maintenant lors d’une des séries de courses UTV américaines les plus convoitées, Best in the Desert (BitD).

Phil Blurton est couronné champion du BitD PRO Turbo 2020 (No Limit R&D de Can-Am) après deux impressionnants podiums au BitD BlueWater Desert Challenge de fin de saison (22-25 octobre). Sans aucun doute, la saison de Blurton au volant de son Can-Am Maverick X3 écrit une page d’histoire, où Blurton a terminé toutes ses courses sur le podium et, incroyablement, remporté quatre événements Vegas-To-Reno consécutifs (2017-2020).

« Nous avons entamé cette course avec un très bon écart de points, mais comme elle valait le double, c’était plus angoissant », a déclaré Blurton. « Mon plan était : nous pouvons prendre un peu de recul, mais après le premier jour, les 1er au 14e classements se trouvaient dans un intervalle de temps d’une minute. Heureusement, notre Can-Am Maverick X3 a été une fusée toute l’année, et cela rend les choses un peu plus faciles avec un véhicule aussi formidable pour la course. »

Tenu à Parker, en Arizona, le BitD BlueWater Desert Challenge a présenté le meilleur des meilleurs, avec un double en-tête de fin de saison pour décider du championnat. Un mauvais résultat obtenu le samedi ou le dimanche aurait pu signifier un désastre, mais les machines Can-Am ont fait ce que font les machines Can-Am : gagner.

Pour nos rivaux, ce fut un désastre : les coureurs Can-Am ont passé le week-end en tête. Dans les deux catégories côte à côte les plus fortes de la série, UTV Pro Turbo et UTV Unlimited, les machines Can-Am Maverick X3 ont remporté des victoires en course, ainsi que le championnat général.

Michael Isom (Mobbin Racing) est un autre champion récemment couronné de Can-Am hors route, remportant la classe BitD UTV Unlimited après une saison d’excellents résultats dans des conditions de course difficiles.

Enfin, félicitations au coureur prometteur Austin Weiland pour sa première victoire majeure dans la catégorie UTV Pro Turbo!

Top 5 Can-Am

1. Phil Blurton, No Limit R&D, Champion de classe BitD UTV Turbo pour Can-Am – @phil_blurton 2. Michael Isom, Mobbin Racing, Champion de classe BitD UTV Unlimited pour Can-Am – @mobbin_racing 3. Corry Weller, Weller Racing, a récemment été couronné champion du LOORRS; le seul pilote Can-Am Maverick X3 de cette série et gagnant contre d'autres marques côte à côte. – @corryweller 4. Dustin Jones, S3 Power Sports, deuxième cette saison dans la classe BitD UTV Turbo – @dustinbattleaxejones 5. Austin Weiland, Weiland and Associates Inc. (@ aweiland27), vainqueur de la classe Pro Turbo et Randy Raschein, Tiger Lights / LSR (@randyraschein), vainqueur de la classe illimitée au BlueWater Desert Challenge