Volet 1 : Comment bien choisir son quad ou autoquad!

*Notre équipe de rédaction vous a préparé un guide pratique pour faire l’achat et l’utilisation adéquate d’un véhicule de loisir quad. Ce document de référence portera plusieurs volets qui seront publiés successivement au cours des prochaines parutions. Il mettra en lumière plusieurs aspects qui sont malheureusement négligés par certains adeptes, mais ont tous leur importance pour profiter pleinement de notre activité. Il est parfois difficile de se procurer toutes les informations relatives et nous nous efforcerons de répondre à toutes vos interrogations par le biais de cette série d’articles.

Lorsque nous avons de l’intérêt pour un nouveau champ d’activité, nous sommes confrontés à une multitude de questions sans réponse lors des premiers balbutiements de nos recherches pour assouvir notre soif de connaissance. L’activité du quad ne fait pas exception à cette règle prérogative.

Vous êtes plusieurs à consulter nos magazines en rêvant d’explorer les grands espaces que notre belle et grande nature nous offre. Cependant, si vous êtes néophyte en la matière, vous vous devez de faire vos devoirs pour être certain de faire l’achat du véhicule qui correspondra exactement à vos désirs et vos besoins.

Un exercice de questionnement doit être effectué avant de vous déplacer les concessionnaires pour déjà avoir une bonne idée globale de nos attentes envers le véhicule tant convoité. Dans le cas contraire, l’euphorie du moment et la passion pourraient l’emporter sur la raison. Une mauvaise sélection pourrait vous causer une déception à long terme et un achat inopportun pourrait vous faire perdre des milliers de dollars en bout de compte. Voici quelques questions auxquels vous devriez prendre le temps de répondre initialement:

Quel budget je peux accorder à ce loisir?

Nous avons tous des situations économiques qui diffèrent l’un à l’autre et il est primordial de ne pas dépasser ses limites d’endettements. Il faut prendre en considération le coût d’acquisition du véhicule, les assurances, le droit d’accès annuel en sentier, et les coûts lors de l’utilisation du véhicule (essence, restauration, etc…) Nous connaissons des histoires d’horreur où certains individus se sont endettés au-delà de leurs capacités et n’ayant plus les ressources monétaires pour pratiquer leur activité. De grâce, allez-y selon vos moyens financiers pour profiter pleinement de cette belle occupation.

Les concessionnaires offrent des prêts pouvant aller jusqu’à 10 ans, selon le montant emprunté, permettant des petits paiements hebdomadaires ou mensuels à des taux abordables. Ces emprunts sont habituellement ouverts et offrent la possibilité d’un remboursement plus rapide que l’entente établit. Nous aborderons ce sujet de façon plus approfondie lors d’un article subséquent.

Est-ce que je vais circuler seul ou accompagner à bord de mon véhicule?

Cette question est certainement ce qui vous fera pencher vers l’un ou l’autre des véhicules disponibles sur le marché. Les véhicules quads se divisent en 2 catégories: monoplace ou biplace. Il faut noter que ce n’est pas tous les manufacturiers à ce jour qui offrent des véhicules biplaces. Les VTT à deux places ont commencé à faire leur apparition en 2002. Le fabricant canadien Bombardier, maintenant Can-Am, a lancé ce type de VTT pour la première fois et Arctic Cat, CFMOTO ainsi que Polaris ont emboîté le pas.

Les quads possédant un siège simple sont tout indiqués pour les adeptes qui pratiqueront l’activité en solo. Les quads monoplaces peuvent également être modifiés en y ajoutant un siège passager ainsi que des marchepieds pour accommoder un occupant supplémentaire. Cependant, pour une utilisation en sentier fédéré, un cours sera obligatoire pour l’obtention d’un certificat d’aptitude pour circuler accompagné. Nous nous devons également de mentionner qu’à certains endroits, certains panneaux de signalisation obligeront le passager de descendre du véhicule lors de la montée d’une pente trop abrupte.

Les quads biplaces sont pour leur part conçus spécialement pour transporter un passager de façon plus sécuritaire. En plus de l’équipement requis au confort d’un occupant supplémentaire, le châssis de ces quads sont plus long positionnant le passager en avant de l’essieu arrière pour éviter un éventuel renversement.

Dans la catégorie des autoquads, certains manufacturiers offrent des véhicules pouvant y loger 2,3,4,5 ou 6 occupants selon le modèle. Par conséquent, pour pouvoir transporter des collègues de travail ou sa petite famille lors de randonnée du week-end, les possibilités offertes sont étendues. Reste à vous de voir selon vos besoins et vos préférences pour élire le véhicule répondant au nombre d’occupants à transporter.

Quelle sera l’utilisation principale de ce véhicule hors-route?

Les véhicules quads et autoquads se divisent en plusieurs groupes selon leurs usages. Certains sont plus sportifs pour des montées d’adrénaline en un temps record par leurs capacités et leurs performances élevées tandis que certains autres ont un caractère plus sobre, mais offrent une fiabilité et un agrément de conduite pour des randonnées plus convivial.

Est-ce que votre véhicule sera dédié essentiellement à des tâches plutôt utilitaires demandant de l’espace de chargement ainsi que des capacités de remorquage élevées ou sera-t-il utilisé a priori pour ses aptitudes récréatives?

Dans le premier cas, les quads et autoquads à vocation utilitaire auront des dispositions pour le travail ou pour les loisirs reliés à la chasse et la pêche. Les manufacturiers consacrent énormément d’énergie pour concevoir des véhicules pourvus de toutes les accommodations pour faciliter la tâche de chacun. Les autoquads de cette catégorie possèdent une benne basculante arrière pour permettre un déchargement facilité. Les quads pour leur part possèdent des porte-bagages avant et arrière pour l’ajout d’accessoires ou pour le transport de matériels. Les autoquads de cette catégorie peuvent aisément être utilisés lors d’une utilisation récréative, mais auront moins de confort comparativement à ceux conçus essentiellement à cet effet.

Les véhicules utilitaires ont généralement été considérés comme des monstres à maniabilité lente avec des moteurs lents, mais puissants et une course de suspension limitée. Mais cela a changé. Aujourd’hui, les véhicules utilitaires à quatre roues sont conçus pour être amusants et confortables sur les sentiers. Lorsque la situation devient difficile dans la boue, les rochers ou les montées escarpés, les véhicules utilitaires modernes se présentent généralement comme des armes de prédilection. Ils ont une garde au sol élevée et une excellente traction.Un certain nombre d’industries, d’agents d’application de la loi et de personnel de service utilisent également ce type de véhicule hors-route, et ils sont les préférés des chasseurs, des campeurs et des pêcheurs depuis leur création au milieu des années 1980.

En second lieu, les véhicules à vocation plus sportive possèdent normalement des motorisations déployant plus de chevaux-vapeur et même des moteurs turbocompressés pour tirer le maximum de chaque centimètre cube. Ils ont été conçus dans un seul objectif en tête: le plaisir! Ils sont habituellement dépourvus d’artifice pour permettre un poids plus léger. Les amortisseurs sont à plus grand dégagement, possédant beaucoup de réglage selon les performances souhaitées et ils sont généralement à gaz. Les véhicules à caractère sportif sont excellents pour sauter, frapper les terrains difficiles, glisser dans les virages et décoller les roues du sol. Les pilotes expérimentés peuvent descendre les sentiers à un rythme rapide qui les maintient sur le qui-vive et leur donne des montées de pulsations cardiaques. Certains autoquads ont des ceintures 4 points pour une plus grande sécurité lors de leur utilisation. Cependant, les quads n’auront pas tous la possibilité d’ajouter des porte-bagages en option.

Les autoquads ont une catégorie supplémentaire que l’ont peut qualifié d’Hybride ou de Multisegment. La catégorie des utilitaires sport a probablement fait plus que tout autre pour accroître la popularité des véhicules. Ces autoquads combinent les capacités de travail des côte à côte utilitaires avec les caractéristiques sportives des SXS de performance et de course. En raison de leur flexibilité, ces machines sont proposées dans une large gamme de modèles proposés année après année et sont souvent les meilleures au chapitre des ventes.

Un « must » pour tout savoir: Le Guide du VTT.

Lorsque vous avez répondu à ces questions précédemment élaborées, nous vous conseillons de vous procurer la référence produite de main de maître par notre collègue Pierre Allard. Le Guide du VTT est un ouvrage de consultation publié chaque année par les éditions Raven Média. Vous y trouverez la fiche technique de tous les véhicules disponibles sur le marché et toute l’information pertinente sur ceux-ci pour vous faire une opinion claire sur chacun. Cet ouvrage est un incontournable pour établir la liste des véhicules qui seront susceptibles de combler vos besoins spécifiques selon vos critères définis.

Internet, une ressource non négligeable.

Lorsque vous aurez ciblé les véhicules qui seront susceptibles de vous intéresser, consultez les sites de petites annonces, car une grande majorité de concessionnaires utilisent cet outil pour afficher leurs véhicules neufs. Plusieurs proposent des prix qui sont inférieurs au PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant). Soyez par contre à l’affût des frais de transport et préparation (si applicable) qui peuvent différer du concessionnaire à l’autre. C’est une ruse que nous dénonçons, mais qui est malheureusement utilisée par une faible minorité pour attirer les consommateurs dans leurs salles d’exposition. Un consommateur averti en vaut deux comme dirait le dicton populaire.

En conclusion, avec un peu de recherche, vous allez pouvoir vous présenter chez un concessionnaire pleinement armé des informations dont vous avez besoin pour choisir le bon véhicule pour vos besoins. Votre objectif ultime devrait être d’acheter une machine qui non seulement vous convient parfaitement et qui est facile à conduire, mais qui dispose également de la puissance adéquate, d’une suspension confortable, du facteur plaisir approprié et de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour effectuer les corvées attribuées à ce merveilleux véhicule récréatif.