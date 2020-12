Volet 2: Acheter un quad usagé, vérifications d’usage

Faire l’acquisition d’un quad neuf peut être une dépense très onéreuse pour certains. Chaque situation est différente pour chacun et faire l’acquisition d’un véhicule usagé est une alternative qui n’est toutefois pas à négliger. L’avantage premier est que vous n’absorberez pas la dépréciation drastique de la valeur marchande de la première d’utilisation d’un véhicule neuf. Cependant, une aubaine pourrait s’avérer un cauchemar si certaines vérifications usuelles ne sont pas effectuées correctement.

Les commerçants de bonnes réputations bien établies auront avantage de proposer des véhicules usagés en excellente condition à sa clientèle. Ils ont l’expertise pour remettre en état un véhicule qui aurait une défectuosité et ils n’auront aucun intérêt à flouer un consommateur. Les véhicules usagés qu’ils proposent ont subi une inspection au préalable et ils offrent dans certains cas des garanties. Nous vous recommandons donc de privilégier cette première alternative pour avoir l’heure et pour avoir l’esprit en paix.

Cependant, les petites annonces regorgent de quads et autoquads disponibles par une vente entre particuliers et vous serez tenté de trouver une aubaine qui vous fera sauver quelques milliers de dollar. Allez-y en restant vigilant, car vous serez peut-être le futur propriétaire d’un véhicule qui vous causera des maux de tête. Même si certaines lois protègent les consommateurs, le milieu judiciaire pourrait être des nuits d’angoisse jusqu’à l’apogée d’un règlement en votre faveur.

Nous vous proposons donc une série de vérification qui vous donnera un bon indice sur la condition générale d’un véhicule usagé. Ces inspections vous donneront également une indication sur les déboursés qui seront à prévoir pour le remplacement de pièces d’usures.

1- L’aspect général:

Le premier coup d’œil général vous donnera un bref aperçu du soin apporté par son propriétaire. Est-ce que l’esthétique générale est défraichie? Si oui, il se pourrait que ce véhicule ait été entreposé à l’extérieur et exposé aux intempéries. Les rayons UV du soleil sont très nocifs pour les matières plastiques. Les panneaux pourraient être affaiblis et sujets à une fragilisation lors d’un simple impact aussi léger qu’il soit.

Le châssis fabriqué de tubes d’acier se détériore rapidement lorsqu’exposé aux éléments. Si un propriétaire ne nettoie pas fréquemment son véhicule, les amoncellements de boues peuvent créer des zones où l’humidité sera présente en permanence, causant par la même occasion une apparition prématurée de rouille. Les soudures sont également un bon indice de l’état et leur présence assure la rigidité et l’intégralité de la structure.

Si vous remarquez des panneaux de carrosserie montrant des fissures apparentes, il se pourrait que ce véhicule ait subi des renversements ou même un accident mineur. Rester vigilant dans ce cas, car le véhicule pourrait posséder un châssis qui pourrait également être affecté.

2- Les amortisseurs:

De bons amortisseurs peuvent faire la différence entre une expérience de conduite confiante et agréable et une expérience difficile à gérer et stressante. La suspension d’un quad fait plus que simplement atténuer les bosses sur lesquelles vous conduisez jour après jour. La suspension est également essentielle à un fonctionnement en toute sécurité, empêchant les balancements et les rebonds excessifs dans les virages, et aidant les pneus à rester en contact permanent avec la surface du sentier.

En premier lieu, regardez le véhicule en vous plaçant à l’avant. Assurez-vous qu’il se trouve sur une surface plane et vérifiez si un côté semble plus bas que l’autre. Si un coin est plus bas ou plus haut que les autres coins du quad, vous pourriez avoir un amortisseur contraignant ou plié qui doit être remplacé.

Appuyez sur le coin du pare-chocs avant et regardez-le bouger pendant que vous relâchez rapidement votre prise. Si le véhicule rebondit plus d’une fois, les amortisseurs peuvent être usés.

En dernier lieu, recherchez les zones humides autour du haut de l’amortisseur. Si vous voyez des taches d’huile, passez votre doigt sur la zone. S’il est gras, l’amortisseur est en fin de vie. Les amortisseurs usés n’amortissent pas les oscillations du ressort, de sorte que vos pneus passent plus de temps dans les airs après chaque rebond. Cela réduit considérablement la stabilité et l’adhérence de la machine.

3- Les pneus:

Porter une attention particulière autour de chaque bloc de bande de roulement et autour des deux flancs, pour rechercher les fissures et les morceaux de caoutchouc manquants.

Une trop grande dégradation des pneus causera bien évidemment un manque d’adhérence et par conséquent mettra votre sécurité en cause. Il ne faut pas oublier que ce sont ces 4 éléments qui sont en contact direct avec la surface de roulement et qu’ils sont la pièce maîtresse pour être bien soudé au sentier.

Les pneus de VTT vieillissent et se fissurent comme les pneus de voiture. Une fois qu’ils développent des fissures, ils sont dangereux de rouler dessus. Si un pneu est fissuré et a la même usure que les autres, prévoyez de remplacer l’ensemble complet. Le coût d’un remplacement complet se situe entre 500 et 1000$ selon le modèle et la dimension de ceux-ci. Alors, vous en conviendrez que c’est un pensez-y-bien.

4- Vérification des roulements à billes et des joints à rotule:

Soulevez un côté et attrapez le pneu aux positions 12h00 et 5h00. Ensuite, faites basculer le pneu vers l’intérieur et l’extérieur. Si vous ressentez du jeu, vous regardez un mauvais roulement de roue, une mauvaise rotule ou les deux. Les roulements et les joints à rotule du VTT très usés peuvent se séparer en cours d’utilisation, causant des blessures graves. Avant qu’ils ne lâchent prise, vous remarquerez une direction bâclée et une instabilité dans les virages. Si un côté est usé, il y a de fortes chances que l’autre côté le soit également.

5- Les cardans:

Découvrez les huit articulations. Retirez les pare-éclaboussures (le cas échéant) et recherchez des traces de graisse sur le soufflet intérieur et extérieur du CV de chaque essieu. Ensuite, séparez les plis et recherchez de petites fissures ou déchirures. Vérifiez la zone environnante pour des signes de graisse qui peuvent avoir fui.

La présence de graisse dans l’environnement où les cardans sont situés est mauvais signe. Il se pourrait que les ‘‘boots’’ soient seulement fissurés et qu’une perte de graisse soit à l’origine de ce dépôt graisseux. Cependant, vous devez vous interroger sur le délai de cette négligence. Est-ce que l’humidité, l’eau et le sable a affecté les composantes internes?

Prenez soin d’exercer un mouvement de l’arrière vers l’avant de chaque cardan pour vérifier s’ils démontrent des signes d’affaiblissement. Le cas échéant, le remplacement de nouveaux joints homocinétiques coûte plus ou moins 250 $ chacun installé.

6- Fuite de fluide:

Les fuites d’huile du couvercle de soupape et des joints de culasse peuvent coûter beaucoup (150 $ et 300 $). Vérifiez donc ces zones avant d’acheter. Essuyez un chiffon propre autour des joints de la tête et du couvercle de soupape. Si le chiffon montre de l’huile fraîche, les joints doivent être remplacés.

7- Inspection du filtre à air:

Tout comme un être humain, un moteur à besoin d’air pour son bon fonctionnement. Le mélange air/essence crée les explosions adéquates pour filer allégrement. Cependant, si l’approvisionnement n’est pas suffisant par une obstruction du filtre à air qui tamise les particules d’oxygène laissant les contaminants hors du moteur, une défectuosité pourrait survenir. En contrepartie, si des particules avaient involontairement affecté les composantes mécaniques, la durée de vie du moteur serait grandement réduite.

Il suffit tout simplement de retire le couvercle du compartiment contenant le filtre à air pour avoir une bonne idée de la fréquence de maintenance de cette partie vitale du moteur. Le remplacement d’un filtre à air ne coûte pas cher. Donc, si vous retirez le couvercle et voyez de grandes accumulations de saleté, prenez-le comme un signe de mauvais entretien.

8- Les freins:

Vous pouvez vérifier l’épaisseur des plaquettes de frein de VTT à l’aide d’un miroir d’inspection et d’une lampe de poche, mais les plaquettes de frein de VTT sont si fines qu’il est parfois difficile de les voir lorsqu’elles sont usées. Des plaquettes de frein à l’état neuf mesure environ 1/4 po d’épaisseur. Même si les plaquettes semblent d’une épaisseur suffisante lors de l’inspection, le matériau de friction peut être fissuré ou se détacher de la plaque d’appui. Il est donc préférable de soulever chaque côté et de retirer la roue, l’étrier et les plaquettes pour inspecter l’ensemble du système de freinage. Pour être honnête, ce n’est pas un remplacement qui est très onéreux, mais si vous pouvez vous en soustraire, c’est une bonne chose en soi.

9- Vérification de l’huile moteur:

Un moteur à 4 temps comme employé dans la majorité des véhicules de loisirs que nous utilisons a besoin d’une base à l’huile pour assurer une lubrification de ces composantes mécaniques. Une vidange à intervalle régulier doit être effectuée pour préserver son bon fonctionnement. Il suffit de retirer la jauge de vérification pour avoir un aperçu de son apparence. Si vous apercevez des particules métalliques, c’est un signe d’une usure anormale et il vous aiguillera sur l’intégralité mécanique de ce véhicule.

En conclusion, cette liste précédemment mentionnée vous sera d’une utilité pour vous faire une opinion claire en ce qui concerne le véhicule tant convoité. Certains aspects doivent être pris en considération pour établir la vraie valeur marchande en tenant compte de certains déboursés monétaires pour une remise en état éventuel le cas échéant. Dans le cas contraire, dans un doute éventuel, prenez vos jambes à votre cou si ce véhicule ne satisfait pas vos critères de bases.