Volet 3: Comment bien choisir les équipements requis!

Faire l’acquisition d’un quad est une décision judicieuse, car ce véhicule nous permet d’explorer plusieurs endroits inaccessibles autrement. Il n’est permet également de nous évader loin des tracas de la vie quotidienne. Cependant, les usagers sont soumis à des règles bien établies en ce qui concerne les équipements obligatoires lors d’une circulation en sentier fédéré. Dans ce volet, nous allons élaborer sur les équipements requis ainsi que les accessoires essentiels pour pratiquer l’activité en toute sécurité.

Nous nous sommes référés à la Loi sur les véhicules hors route pour dresser cette liste très claire sur les équipements requis pour être conformes aux normes réglementaires.

Équipements obligatoires sur tous les véhicules (quad et autoquad):

- Publicité -

1. Un phare blanc à l’avant;

2. Un feu de position rouge à l’arrière;

3. Un feu de freinage rouge à l’arrière;

4. Un rétroviseur solidement fixé au côté gauche du véhicule;

5. Un système d’échappement;

6. Un système de freinage;

7. Un cinémomètre;

Pour l’autoquad, le phare blanc à l’avant est remplacé par 2 phares blancs placés à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacé que possible l’un de l’autre.

Équipements obligatoires additionnels requis pour un autoquad:

Un cadre de protection, pour prévenir les blessures en cas de renversement, formé d’au moins deux arceaux de sécurité reliés entre eux par au moins deux traverses; Des portières ou des filets de rétention pour chacun des accès à l’habitacle du véhicule; Une poignée de maintien pour chaque passager; Une ceinture de sécurité à trois points d’ancrage ou plus pour chaque occupant du véhicule; Un appuie-tête pour chaque occupant du véhicule; Un moteur d’une cylindrée maximale de 1 000 cm3; Des pneus tout-terrain conformes aux normes établies par un règlement du gouvernement; Un rétroviseur à l’intérieur du véhicule fixé au centre de la partie supérieure avant du cadre de protection. (Ne s’applique pas à l’autoquad monoplace.) Cependant, il faut également tenir compte que le nombre de passagers permis est indiqué sur chaque véhicule par son fabricant. Toutefois, sur les sentiers du Québec, il est permis de transporter un passager supplémentaire sur un véhicule à une place si un siège pour passager conforme est installé selon les normes du fabricant sur le véhicule et à la condition que le conducteur ait suivi la formation pour la conduite d’un quad donnée par un moniteur reconnu par la FQCQ. Ces sièges sont disponibles chez tous les concessionnaires et ceux-ci seront en mesure de vous renseigner sur le modèle qui sera en mesure de combler vos attentes et vos besoins.

Les équipements essentiels.

Même si certains accessoires ne sont pas requis, ils sont fondamentaux pour améliorer le confort des occupants d’un véhicule ou pour tout simplifier les randonnées. Voici nos recommandations à ce sujet:

1- Treuil:

- Publicité -

Ce dispositif mécanique permettant de commander l’enroulement et le déroulement d’un câble d’acier ou d’une corde synthétique destiné à porter ou à tracter une charge est à prescrire pour être en mesure de se sortir d’une situation périlleuse. Il est également un allié pour déplacer une charge encombrante qui pourrait entraver le sentier. Nous recommandons un treuil d’une capacité minimale de 2500lb dans le cas d’un quad et de 3000lb pour un autoquad.

2- Équipements chauffants:

L’installation de poignées et de pouce chauffants sont des accessoires qui apporteront une source de chaleur non négligeable à ses utilisateurs en période hivernale. Il est également possible d’équiper les sièges passagers de poignées chauffantes pour lui faire bénéficier de ce confort.

Les propriétaires d’autoquad ne sont pas en reste, car ils peuvent également équiper leurs véhicules d’une gaine ou d’un volant chauffant à un coût substantiel.

3- Pare-brise:

Les environnements où nous pratiquons notre activité sont parsemés d’éléments qui peuvent parfois être dérangeants. La poussière est un bon exemple d’une composante qui nous cause des désagréments lorsque nous y sommes exposés. La meilleure façon de dévier ces particules est l’installation d’un pare-brise avant. Autant pour les quads que pour les autoquads, plusieurs modèles sont disponibles pour également améliorer l’aspect esthétique de nos véhicules. Nous recommandons également l’addition d’une backglass arrière en complémentarité sur un autoquad pour éviter un retour de l’air dévié à l’intérieur de l’habitacle.

4- Pare-chocs:

L’addition de pare-chocs avant et arrière peut paraître onéreuse, mais ils auront la fonction de protéger votre véhicule si un impact survient. Les pièces de carrosserie sont essentiellement faites de matière plastique et une collision pourrait les endommager de façon permanente demandant un remplacement subséquent.

- Publicité -

5- Toit:

Bien évidemment, l’ajout d’un toit est réservé essentiellement à l’autoquad. Il protège des intempéries et il offre la possibilité de circuler en étant soustrait de la pluie. Il offre également une protection contre le soleil lors des chaudes journées d’été.

6- Support à bidon d’essence:

Les stations d’essence sont parfois éloignées lorsque nous pratiquons l’activité quadiste en région éloignée. Il est essentiel de prévoir un bidon d’essence qui permettra un ravitaillement supplémentaire pour contrecarrer un imprévu.

Bien que cette liste soit sommaire, vous constaterez que les catalogues d’accessoires des manufacturiers sont bondés d’équipements variés. Il en va de vous d’évaluer les ajouts que seront également nécessaires selon vos besoins spécifiques selon votre utilisation. Les chasseurs apprécieront certains accessoires pour le transport de leurs armes tandis que les ouvriers vont plutôt opter pour des ajouts pratiques pour transporter leurs outils pour effectuer leurs travaux.

Les protections corporelles:

Bien que les éléments ci-dessus vous aideront à survivre dans la nature, les équipements corporels suivants vous aideront à survivre à la balade. Il est recommandé de porter des vêtements de protection pour tous les types d’activité et le quad ne fait pas exception à la règle.

Rouler sur des surfaces inégales avec des rochers saillants rendra la conduite encore plus dangereuse. C’est pourquoi il est important de vous protéger de la tête aux pieds, car vous pouvez être sûr de ne pas vous blesser lorsqu’un incident surviendra.

1- Casque:

Il protège la partie la plus importante de notre anatomie lors de la conduite sur un terrain accidenté. Selon les statistiques, les casques réduisent le nombre de décès jusqu’à 42%.

2- Lunette de protection:

Des lunettes sont obligatoires si le casque que nous portons n’est pas muni d’une visière. Les yeux sont la partie la plus fragile du corps le plus exposé. Ils sont sensibles à la poussière et aux débris, vous devriez donc avoir des lunettes appropriées qui offrent une protection même sur les côtés.

3- Gants:

Des gants de bonne qualité protégeront vos mains des débris volants, des roches et des branches que vous pourriez heurter en cours de route. Il absorbe également la plupart des vibrations, ce qui rendrait la conduite plus confortable.

4- Hauts à manches longues et pantalon:

Couvrir l’intégralité de votre peau la protégera des abrasions, des coupures et même des piqûres d’insectes. Plus important encore, cela réduit les blessures si vous tombez en roulant.

Un avantage supplémentaire est qu’il protège également votre peau des rayons du soleil. Par temps chaud, portez des vêtements respirant avec des caractéristiques d’évacuation de l’humidité pour vous assurer d’être à l’aise.

5- Des chaussures fermées:

Par pitié, ne portez pas de sandales qui exposeront vos orteils aux débris et aux branches. Nous vous recommandons de porter des chaussures fermées. Des espadrilles ou souliers de sport sont acceptables, mais le meilleur choix demeure des chaussures de randonnée qui couvriront également vos chevilles.

Dans le meilleur des cas, les bottes VTT sont optimales. Ils vous offrent une meilleure adhérence et un meilleur soutien, et ils ont une protection supplémentaire contre la chaleur provenant du moteur du quad et elle offre également avec un meilleur soutien de la cheville.

Assurez-vous de bénéficier de tous les équipements requis ainsi que des protections nécessaires et vous pourrez profiter de cette activité en toute quiétude. Ce sont des ajouts que vous devrez tenir compte lors de l’acquisition d’un véhicule et il est dans votre intérêt de s’y conformer.