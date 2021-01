Volet 4: Financement et assurance de prêt!

Une chose est certaine, si vous pouvez faire l’acquisition de votre nouveau véhicule de loisir sans avoir à contracter un prêt, c’est merveilleux. Cependant, une grande majorité doivent passer par une demande de financement avant de prendre légalement possession de leur nouveau jouet.

Le passage obligé au bureau du financement est la dernière étape de l’achat d’un véhicule chez un concessionnaire. Cela peut également être la plus frustrante, car vous avez probablement déjà passé des heures chez un concessionnaire à tester et négocier.

F&I signifie ‘‘Financement et Assurance’’ (Finance and Insurance) , et c’est le bureau où vous signerez tous les documents juridiques requis associés à l’achat d’un véhicule. Cela peut inclure la signature d’accords de financement ou si vous achetez avec de l’argent comptant, remettez le paiement requis. Celui-ci est géré par un directeur commercial dédié, spécialement formé et qualifié avec les différents formulaires et contrats requis.

Le directeur en charge de ce département a comme fonction de vous informer de tous les services offerts. Il sera également en mesure de monter le dossier de crédit le cas échéant pour une acceptation à un financement. Il est de surcroit qualifié à répondre à une multitude de question et de produire un aperçu sommaire des versements que vous devrez rembourser selon le montant emprunté et le terme choisi.

Voyez cet agent comme un conseiller qui sera en mesure de vous questionner et qui sera également en mesure de vous écouter. La situation de chacun est bien différente et il est outillé pour vous proposer le financement au meilleur taux selon vos conditions.

Une fois que vous êtes en F&I, vous pouvez vous attendre à ce que le processus prenne une demi-heure ou plus en fonction de la quantité de documents à signer. Cela peut dépendre si vous financez ou payez en espèces. Mais surtout, cela peut également dépendre si vous achetez l’un des nombreux produits et services que le responsable F&I vous proposera. Ce sera l’autre tâche principale du gestionnaire F&I: compléter la transaction préalablement établis avec le représentant des ventes.

Cet agent transige généralement avec plusieurs institutions financière et il sera également qualifié pour vous dirigez vers celle qui vous offrira le meilleur taux d’intérêt. Il ne faut pas oublier que c’est de votre argent qu’il est question et que vous avez le dernier mot à chacune des étapes. Les taux d’intérêt sont généralement fixé en corrélation avec le montant emprunté ainsi que le terme. Le dossier de crédit de l’emprunteur sera un facteur étant donné l’élément de risque que l’institution financière prend en fonction des antécédents du débiteur.

C’est là que faire des recherches à l’avance sera littéralement rentable, car vous saurez quels produits pourraient vous intéresser. En outre, « juste 20 $ de plus par mois » peut sembler une bonne affaire, mais multipliez cela par mois et par années et par le taux d’intérêt … et bien, c’est soudainement une charge très lourde.

Voici quelques-uns des produits les plus courants:

Garantie prolongée

Probablement le produit F&I le plus couramment acheté. C’est aussi l’un des plus chers. En apparence, cela a du bon sens: protégez-vous des futurs coûts d’entretien et de réparation après l’expiration de la garantie de base du véhicule neuf, d’autant plus que le quad vieillit et donc plus susceptible de nécessiter des travaux d’entretien et de réparation.

Cependant, la valeur de toute garantie est largement déterminée par la façon dont elle sera utilisée. Si votre quad nécessite beaucoup de réparations durant la durée de la garantie prolongée, elle en vaudra la peine. Si votre quad est infaillible et qu’il n’aura pas démontré des signes de faiblesses, vous avez gaspillé un gros montant pour rien. Bien sûr, vous ne connaîtrez pas cette réponse au moment de l’achat, et en tant que tel, il est difficile de donner une valeur à cette garantie car vous n’avez pas une boule de Crystal pour prédire l’avenir. Vous pouvez parier que le prix indiqué par le concessionnaire est en fonction de sa marge bénéficiaire et non à votre portefeuille en tenant compte des facteurs de risque.

Il est également important de noter, que dans certains cas, vous pouvez acheter une garantie prolongée à tout moment avant l’expiration de la garantie de votre véhicule neuf. Informez-vous auprès du directeur commercial de cet option car elle diffère d’un manufacturier à l’autre. Cependant, la plupart offre un délai de souscription, il est probablement préférable de simplement dire «non» et de voir comment les choses se passent à mesure que votre quad vieillit en tenant compte des délais autorisés pour y adhérer.

Contrats d’entretien des véhicules / plans d’entretien

Ce plan offre des visites de service prépayées pour l’entretien de votre quad. Fondamentalement, cela signifie que vous payez à l’avance pour les visites d’entretien programmées, en bloquant le prix pour éviter de futures augmentations des coûts de main-d’œuvre ou de pièces. Cela signifie également que vous n’aurez pas littéralement à remettre d’argent pour ces futurs coûts de maintenance. Enfin, il est important de noter que le plan de maintenance s’applique uniquement à ce revendeur spécifique. Vous ne savez jamais quand vous, ou le concessionnaire, pourriez déménager.

Une idée plus judicieuse serait de prendre le montant que le concessionnaire vous cite et de le placer dans un compte portant intérêt. Puisez-y pour la maintenance lorsque le moment survient.

Assurance prêt

L’assurance-prêt et crédit, autrement appelé assurance-créancière ou assurance-dette, peut être utilisée pour rembourser le solde d’un prêt en cas de maladie, d’accident, d’invalidité ou de mort subite. Ainsi, si vous deveniez incapable de travailler en raison d’une de ces circonstances, votre assurance vous aidera à couvrir ce que vous devez à vos prêteurs ou créanciers.

Si vous avez un emploi qui vous procure une assurance salariale lors d’une maladie, il se pourrait que vous jugiez qu’une assurance prêt ne soit pas nécessaire. Dans un cas contraire, si vous êtes un travailleur autonome ou que vous n’avez pas accès à un assurance salaire avec votre employeur, vous pourriez avoir une lourde charge à assumer pour continuer à faire vos paiements. Par conséquent, vous devez prendre compte de ces paramètres pour prendre une décision claire qui aurait de lourde conséquence lors d’un événement imprévu. Cette assurance garantit la prise en charge des mensualités de remboursement du prêt en cas d’incapacité ou d’invalidité du souscripteur. Les garanties qui couvrent l’arrêt de travail sont les garanties ITT (incapacité temporaire de travail) et IPT (invalidité permanente totale).

Dans le même ordre d’idée pour une assurance décès, vous ne voudriez pas laisser en héritage un véhicule ayant un montant à rembourser au-delà de la valeur marchande de celui-ci. Donc, il faut avoir une pensée pour les bénéficiaires car ils auraient déjà le chagrin de perdre un être cher, alors, il ne faut pas leurs procurer un soucis financier supplémentaire. En terme clair, si vous souscrivez une assurance-vie avec votre assurance invalidité, le solde de votre prêt sera entièrement remboursé lors de votre décès, évitant ainsi à votre famille de devoir assumer votre dette.

Vous devez savoir que vous avez droit au remboursement d’un crédit si vous remboursez en totalité ou si vous vendez votre véhicule avant le terme pré-établi. Le directeur commercial sera là pour vous assister et vous guider lors de cette démarche.

En conclusion, une visite au bureau du directeur commercial d’une concession est un passage obligé mais qui sera bénéfique pour une demande de financement et pour une sécurité financière si un incident malheureux survient. Gardez en perspective que ce directeur est également surveillé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et qu’il est tenu professionnellement par des règles d’étique de sa profession.