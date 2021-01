Volet 5: Cours de sécurité et signaux!

Ce n’est pas tout de posséder un nouveau quad, il est impératif de suivre, s’il y a lieu, un cours pour être en mesure de piloter ce nouveau véhicule en toute sécurité. Cette formation est également une forme d’apprentissage pour les non-initiés. Il permet de connaître les actions à adopter lors de situation réelle en sentier. Vous pouvez consulter la Fédération des Clubs Quads du Québec pour savoir où et quand à lieu cette formation dans votre secteur.

La formation d’une durée de 4 à 6 heures (théorie et pratique) est dispensée par des moniteurs reconnus par la Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ). Ces moniteurs ont été formés par l’Institut de la Sécurité au Canada (ISAC), sous la gouverne du Conseil Canadien du Quad (CCQ) dont fait partie la FQCQ. La certification est obligatoire pour tout conducteur âgé de 16 et 17 ans, ainsi que pour toutes personnes qui transportent un passager sur un motoquad conçu à l’origine pour ne transporter qu’une seule personne et modifié par l’ajout d’un siège de passager.

Qui doit suivre un cours de conduite?

– Les conducteurs âgés de 16 et 17 ans (tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d’au moins 16 ans).

–Toute personne qui désire transporter un passager sur un motoquad conçu pour une personne et sur lequel a été ajouté un siège de passager.

LVHR, article 18

« S’il est mineur, il doit être titulaire d’un certificat, obtenu d’un agent habilité par le gouvernement, attestant qu’il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule. Le présent alinéa ne s’applique pas au titulaire d’un permis de conduire délivré par une autre autorité administrative que la Société de l’assurance automobile du Québec l’autorisant à conduire un véhicule routier sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).



Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues à la présente loi, le conducteur d’un véhicule hors route doit être titulaire d’un permis qui l’autorise, en vertu du Code de la sécurité routière, à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions et restrictions qui s’y rattachent. »

Pourquoi dois-je suivre ce cours? (Motoquad monoplace avec siège ajouté)

LVHR, article 21.1 photo certificat d’aptitude

« Malgré l’article 21, un motoquad sur lequel le fabricant du véhicule n’a installé aucun siège de passager peut être modifiée pour y ajouter un tel siège, pourvu qu’il soit installé conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant du siège.



Le conducteur d’un véhicule modifié conformément au premier alinéa doit, lorsqu’il transporte un passager, être titulaire d’un certificat obtenu d’un agent habilité par le gouvernement attestant qu’il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule avec passager. Le présent alinéa ne s’applique pas au titulaire d’un permis de conduire délivré par une autre autorité administrative que la Société de l’assurance automobile du Québec l’autorisant à conduire un véhicule routier sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). »

Le cours offre aux étudiants une occasion d’accroître leurs connaissances en matière de sécurité et de pratiquer des exercices de conduite de base dans un environnement contrôlé, sous la supervision directe d’un moniteur certifié.

Principaux éléments du programme :

Programme de sécurité pour VTT le plus actuel au Canada

Programme de sécurité pour VTT le plus pratique

Programme inspiré du programme reconnu de l’ATV Safety Institute (ASI)

Programme bénéficiant des suggestions des Maitres Moniteurs au Canada

Programme appuyé et autorisé par le Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route (CVHR) et par tous les principaux fabricants de VTT

Contenu du cours:

Accueil et Inscription

Inspection avant la conduite

Réaliser une inspection efficace de votre motoquad avant le départ pour assurer une randonnée en toute sécurité et éviter les ennuis mécaniques

Introduction et sensibilisation à la sécurité

Alerte à la sécurité – Sensibilisation aux risques – Gestion des risques

Préparation à la conduite

L’habillement – Échauffement – Apprendre et reconnaître les signaux afin de suivre les instructions de votre moniteur durant la formation

Commandes du véhicule

Procédure de démarrage et d’arrêt – Bien connaître le positionnement des commandes du véhicule pour développer de bons réflexes automatiques durant la conduite

En avant!

Posture – Pour commencer – Changement de vitesse – Freinage – Stationnement

Virages

Règles de base des virages – Virages rapides – Virages serrés – Comprendre et pratiquer le transfert de poids afin de négocier tout type de virages

Freinage

Apprendre différentes techniques de freinage qui assureront un arrêt sécuritaire en différentes circonstances.

Stratégies de conduite

Étudier différentes techniques de conduite à l’aide de plusieurs images et mise en contexte, afin d’adapter la meilleure stratégie de conduite

Arrêts rapides et embardés

Se familiariser avec la conduite d’urgence en toutes circonstances

Franchissements d’obstacles

Connaître les techniques adéquates pour franchir un obstacle sans incident

Demi-tour et traverse de pente

Monter, traverser perpendiculairement et descendre une pente en utilisant les techniques adéquates afin de circuler de façon sécuritaire sur un terrain vallonné

Conduite en circuit fermé ou en sentier

Mettre en application les stratégies de conduite lors d’une randonnée en circuit fermé ou en sentier

Embarquement et transport d’un motoquad

Embarquement – Débarquement – Comment attacher le motoquad

Pratiques de conduite sécuritaires

Planification – Trousse de survie – Premiers soins – Signalisation des sentiers – Remorquage – Lois et règlements – Problèmes environnementaux – Civisme – Où pratiquer le sport avec véhicules hors route?

La pratique du quad demande également de signaler ses intentions aux autres participants de sa randonnée, mais également aux autres usagers qui circulent en sentier. Certains signaux de bases universels doivent être assimilés pour le bien de tous.

En conclusion, lorsque vous aurez suivi le cours de formation, le cas échéant, et pris connaissance des signes de communication par signes de la main en sentier, vous serez plus confiant à bord de votre nouveau véhicule.