Volet 7: Les vérifications d’usage lors du retour d’une randonnée!

Lors du retour d’une randonnée en quad, certaines vérifications d’usage sont recommandées pour vérifier l’intégralité de nos véhicules. Il ne faut pas oublier qu’ils sont habituellement soumis à des sévices intenses et qu’ils sont exposés à plusieurs éléments qui peuvent endommager partiellement ou complètement ses composantes.

Nous vous proposons une brève liste d’inspections qui sont nécessaires pour les propriétaires de quad et qui sont facilement réalisables même avec peu de connaissances mécaniques.

Le lavage:

Le nettoyage est peut-être un moment désagréable pour certains, mais également une étape importante pour d’autres. Il ne faut pas oublier que l’achat d’un véhicule quad est en soi un déboursé important et pour garder sa pleine valeur de revente, un lavage adéquat est à prescrire.

La boue et toutes les matières que nous retrouvons en sentiers se déposent allégrement à bien des endroits sur nos quads. Si vous les laissez reposer trop longtemps, vous allez le regretter lorsque les démons de la rouille commenceront à ronger votre machine.

La boue et la saleté peuvent également affecter les performances de votre moteur. Elles peuvent pénétrer dans le filtre à air, vous obligeant à le nettoyer plus souvent, et la saleté et la poussière peuvent obstruer les évents et d’autres pièces de votre machine.

Inspection visuelle:

Faites un tour de véhicule en apportant une attention particulière aux pertes de liquides. Le cas échéant, n’hésitez pas à contacter votre concessionnaire pour une expertise et une réparation éventuelle. Ne négligez pas cet aspect, car dans le cas contraire, un débourser imprévu substantiel pourrait être a envisagé.

Le radiateur:

Cette pièce peut sembler anodine, mais lorsqu’elle est obstruée, ne permettra pas un refroidissement adéquat de votre moteur. Vérifiez également s’il n’aurait pas subi une perforation lors de l’utilisation de votre quad, causant par la même occasion une perte de liquide de refroidissement.

N’utilisez pas une laveuse à pression qui pourrait endommager les ailettes. Préconiser plutôt un boyau à jardin et d’un mouvement de va-et-vient, déloger la boue qui s’y retrouve sans l’utilisation d’une forme mécanique.

Entretien du filtre à air:

Au risque de se répéter, le filtre à air est l’une des pièces vitales d’un moteur, car il assure l’alimentation en air tout en assurant la rétention des particules abrasives. Un entretien doit être rigoureux en période estivale, car c’est à ce moment de l’année que la poussière est omniprésente. Tandis qu’en hiver, nous pouvons nous soustraire de cet exercice pour des raisons évidentes.

Lors du nettoyage des filtres à air en papier, n’utilisez que de l’eau et un solvant de nettoyage. N’utilisez pas de brosses abrasives, de nettoyage agressif ou de séchage à air forcé comme un compresseur. Cela peut causer des dommages invisibles au filtre, laissera passer éventuellement passer des particules et endommagera votre moteur. Alors, séchez à l’air complètement.

Le filtre en mousse nécessite un peu plus de travail. Tout d’abord, lavez-le à la main. Utilisez des gants pour éviter toute exposition inutile aux toxines et autres cancérogènes. Remplissez un seau d’eau chaude et de la solution de nettoyage appropriée. Certains savons et détergents peuvent endommager le filtre, alors assurez-vous d’utiliser un nettoyant sûr. Dieu du ciel, n’utilisez pas de solvant comme de l’essence!

Lavez-le bien à la main, mais ne l’essorez pas et ne le frottez pas trop fort. Laissez le nettoyant travailler pour vous. Vous pouvez éliminer l’excès d’eau, mais c’est à peu près tout. Rincez-le bien. Une fois que vous avez nettoyé le filtre à air, laissez-le sécher à l’air.

Si le filtre à air doit être nettoyé, il en va de même pour la boîte à air. Nettoyez la poussière résiduelle qui pourrait s’y retrouver. Utilisez un solvant pour éliminer la graisse ou l’huile résiduelle dans la boîte à air. Tant qu’à y être, vérifiez le joint d’herméticité de votre couvercle pour vérifier s’il ne serait pas pincé ou fissuré compromettant son efficacité. Un couvercle de boîte à air empêche l’eau, le nettoyant et les débris de pénétrer dans votre moteur par la prise d’air.

Maintenant que le filtre à air est sec, il est temps de lui appliquer une substance huileuse. Il existe de nombreuses méthodes pour huiler un filtre à air. Vous pouvez masser l’huile avec vos mains gantées. Une autre option moins salissante et probablement plus approfondie consiste à combiner de l’huile avec le filtre dans un sac en plastique et à rouler / écraser / masser le filtre jusqu’à ce qu’il soit complètement recouvert d’huile. Assurez-vous que l’huile est répartie uniformément sans taches fortement huilées. Il existe également de l’huile en vaporisateur conçu spécialement pour les filtres à air. Cette option est plus facile pour l’application.

Graissage:

Portez une attention particulière aux points de graissage sur votre véhicule. Même si l’ajout de graisse n’est pas nécessaire après chaque randonnée, une vérification périodique s’impose pour éviter une usure prématurée de ces pièces en constant mouvement lors de leurs utilisations.

Pression des pneus:

Faites une vérification rapide de la pression des pneus. Lorsque vous mesurez la pression des pneus, utilisez un manomètre basse pression pour pneus VTT. Les jauges de pression des pneus automobiles ne sont pas suffisamment précises à des pressions aussi basses.

En conclusion, si vous effectuez ses vérifications préventives, votre véhicule sera assurément en état de fonctionner lors de votre prochaine randonnée. Elles vous permettront également d’avoir l’heure juste sur l’état général de votre quad et vous assureront des sorties sans soucis.