Volet 8: Hivernisation et/ou remisage en 9 étapes!

Malgré qu’un véhicule quad peut être utilisé 12 mois par année, certains adeptes ne l’utilisent que pendant certaines périodes spécifiques. Les chasseurs sont un bon exemple d’adeptes qui possèdent un quad qui leur procurent un soutien non négligeable durant un moment défini dans l’année, mais qui le remettent au rancard lorsque l’intervalle de la chasse est terminé. Certains soins doivent être effectués à notre véhicule lorsque nous prévoyons ne pas utiliser notre sur une longue période pour s’assurer de son bon démarrage lorsque ses services seront requis à nouveau.

Voici quelques étapes qui vous sauveront temps et argent:

1. Lavez votre véhicule:

Effectuez un lavage complet et prenez soin de retirer la boue aux endroits difficiles d’accès. Ce nettoyage aura également comme effet d’enlever la poussière de frein qui augmente les risques de corrosion. Il est préférable également d’appliquer une couche de cire sur les surfaces peintes pour leur donner une protection supplémentaire. Lubrifiez tous les éléments qui pourraient se corroder pendant une longue période de stockage: chaînes, pignons, câbles et écrous de roue, pour n’en nommer que quelques-uns. Vous pouvez également vaporiser le tuyau d’échappement d’un jet d’huile légère.

2. Liquide de refroidissement:

Pour les machines à refroidissement liquide, faites-le plein de liquide de refroidissement ou changez-le complètement s’il a plus de deux ans. Utilisez le liquide de refroidissement recommandé par le fabricant et assurez-vous que le nouveau mélange a une protection antigel adéquate.

3. Système de carburant:

Remplissez le réservoir de carburant d’essence fraîche et ajoutez un stabilisateur de carburant. Faites tourner le moteur pendant environ 10 minutes pour qu’il atteigne sa température de fonctionnement et pour répartir le stabilisateur dans les conduites. Faites le plein de carburant aux 7/8, vers le bas du goulot de remplissage, pour éviter la condensation à l’intérieur du réservoir.

4. Cylindres:

Les recommandations du fabricant peuvent varier et il est préférable de consulter votre manuel du propriétaire. Certains mécaniciens vaporisent le moteur pour éviter la corrosion: retirez le filtre à air et vaporisez de l’huile de brumisation directement dans l’admission pendant que le moteur tourne, jusqu’à ce que l’échappement devienne enfumé. Remplacez le filtre. Certains autres vidangent le carburateur (voir l’étape 5), puis retirez les bougies d’allumage et versez environ une cuillère à soupe d’huile moteur propre dans chaque cylindre. Profitez de cette étape pour couvrir les trous avec un chiffon propre et faites tourner le moteur de quelques tours pour répartir l’huile dans les cylindres. Installez de nouvelles bougies.

5. Carburateur:

Sur les moteurs à carburateur, il est important de vidanger le carburateur, surtout si votre stabilisateur de carburant n’est pas sans alcool. Avec le véhicule en marche, fermez le robinet de carburant et laissez le moteur manquer de carburant. Laisser le moteur refroidir, puis localiser la vis de vidange pour le bol du flotteur et libérer le carburant restant du carburateur.

6. Huile:

Pendant que le moteur est encore chaud, changez l’huile et le filtre à huile. L’huile usée contient des acides et des sous-produits de combustion qui rongeront les composants internes pendant la période de remisage.

7. Batterie:

Vous avez 2 options: si vous entreposez votre véhicule à l’intérieur dans un endroit chauffé, laissez votre batterie sur votre véhicule et branchez-la tout simplement à un chargeur intelligent de maintien. Dans le cas contraire, si vous entreposez votre véhicule à l’extérieur, retirez votre batterie pour éviter un gel éventuel et connectez-la à un chargeur de maintien pour conserver sa charge initiale.

8. Pneus et suspensions:

Pour préparer les pneus radiaux pour l’hiver, certains fabricants suggèrent de ne faire que gonfler légèrement au-dessus de la pression de conduite. Pour éviter un plat aux pneus et pour éviter un affaissement de la suspension, installer des blocs sous le châssis pour surélever le véhicule du sol.

9. Protection:

Utilisez une bâche étanche pour protéger un VTT entreposé à l’extérieur; une housse respirante est préférable pour l’intérieur. Elle protègera votre véhicule des rayons UV et les propriétés d’une bâche de qualité éviteront une accumulation d’humidité et par conséquent, une corrosion des pièces métalliques.

Finalement, si vous êtes constant dans vos étapes d’entreposage, la durée de vie de votre véhicule sera grandement allongée et il vous éloignera des ateliers mécaniques. Voyez ceci comme un investissement qui vous fera sauver argent et temps.